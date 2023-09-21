10 мест, которые стали объектами Всемирного наследия в 2023 году

Широкие долины, леса, и бесчисленные водопады - национальный парк Бале в Эфиопии собрал в себе все природные красоты. Из-за потоков лавы и оледенения здесь сотни лет назад образовался уникальный рельеф. Парк богат биоразнообразием, и на его территории берут начало пять крупных рек, которые обеспечивают водой миллионы людей в Эфиопии и за её пределами.