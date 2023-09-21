10 мест, которые стали объектами Всемирного наследия в 2023 году

Объекты Всемирного наследия — это всемирно признанные здания и территории, имеющие уникальную культурную, историческую и природную ценность. Эти места охраняются, и составляют достояние всего человечества. В 2023 году в список объектов Всемирного наследия попали новые места на нашей планете. Всего ЮНЕСКО добавило 41 объект — но мы посмотрим на несколько самых интересных мест из этого списка.
Эти чайные плантации и деревни, расположенные на китайской горе Цзинмай, появились здесь тысячи лет назад. В горах часто бывают субтропические муссоны, приносящие много осадков - поэтому чай в этих местах растёт особенно хорошо. Местные жители оберегают плантации Цзинмай, устраивают церемонии и празднования, посвящённые природе. Они верят, что в местной растительности обитают духи.
Эти курганы - древние захоронения конфедерации Гайя, которая правила в центральной и Южной Корее в 1-6 века нашей эры. Формы курганов отображают иерархию лидеров - в те времена они были "автономными и политически равными, но при этом с общими культурными традициями".
В позднем бронзовом веке (1200-600 годы до нашей эры) эти древние мегалиты, называемые оленьими камнями, использовались на церемониях и похоронах. Эти колонны с изображением различных сцен - важнейшие сооружения, отражающие культуру кочевников Евразии.
Каменное сооружение бронзового века на испанском острове Менорка напоминает знаменитый Стоунхендж. Считается, что подобные сооружения использовались в оборонительных целях - однако, их назначение до конца не изучено. Это место также может иметь религиозное значение.
Эти необычные статуи расположены в самом сердце священных лесов вдоль восточного края Главного Эфиопского разлома. Они связаны с религиозными верованиями коренной общины гедео, которая придавала большое значение природе.
Кохкер - древний храмовый комплекс в центре камбоджийских джунглей. Он включает храмы и святилища, построенные с 928 по 944 год нашей эры. Считается, что это место когда-то на короткое время было столицей всей Кхмерской империи.
Эти кольцеобразные сооружения похожи на послания НЛО, но на самом деле, это - крепости эпохи викингов. Подобные крепости строились вблизи важных сухопутных и морских путей.
Береговая линия острова Антикости считается "летописью" первого массового вымирания на Земле. Учёные обнаружили здесь множество интересных древних окаменелостей, которые продолжают изучать и сегодня. Само вымирание произошло 447 миллионов лет назад из-за резкого падения уровня кислорода в то время, когда большинство существ жило в океанах.
Широкие долины, леса, и бесчисленные водопады - национальный парк Бале в Эфиопии собрал в себе все природные красоты. Из-за потоков лавы и оледенения здесь сотни лет назад образовался уникальный рельеф. Парк богат биоразнообразием, и на его территории берут начало пять крупных рек, которые обеспечивают водой миллионы людей в Эфиопии и за её пределами.
Это уникальное место состоит из более чем 900 пещер. Считается, что это первый и наиболее изученный эвапоритовый карст в мире. По данным ЮНЕСКО, комплекс включает несколько самых глубоких в мире гипсовых пещер, глубина которых достигает 265 метров.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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