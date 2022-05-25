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Неприятные ситуации с бестактными кассирами, которые суют свой нос в чужие покупки

Неприятные ситуации с бестактными кассирами, которые суют свой нос в чужие покупки

Автор:
25 мая 2022 12:54
Метки: в магазине   истории   кассиры   на кассе   продавцы   ситуации   фото   
3415
13

Не во всех магазинах есть кассы самообслуживания, поэтому исключить покупку без услуг человека возможно не везде. В нашей подборке герои столкнулись с бестактными кассирами, которые влезли в чужие дела и дали непрошеный совет.

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А вы сталкивались с бестактностью людей?

Источник:

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Метки: в магазине   истории   кассиры   на кассе   продавцы   ситуации   фото   
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15  комментариев
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45k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
а он точно продавец?))) вот реально в такие истории верится с трудом... его задача продать посудомойку, а он убеждает покупателя что лучше мыть посуду руками - верх не только глупости но и непрофессионализма))
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5k
rutt 22 минуты назад
Это они от "залюбленности" душняками,
такими становится. Тут на днях наблюдал картину как туловище требовало сертификат на пиво! А потом оно же( туловище) возмущалось что на на дешманском пиве, а ля тройка, нет госта!
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22k
Inter Полчаса назад
немного не в тему, но я также не понимаю ,когда кассиры обсуждают свои личные дела во время работы!! Недавно услышал ,пока пробтивали мой товар, как ее замучил геморрой и какие проблемы она узнала, когда посетила гинеколога., и это уже женщина за 50. вот что у людей в голове, где манеры и чувство такта?
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1k
Игорь Меншиков 43 минуты назад
Ни разу с таким не сталкивался, и не видел. Нашим продавцам пох, если бы кокаин в наличии был, и его пробивали бы)))
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1k
SilentBob 44 минуты назад
прекрасная иллюстрация к тезису "Все проблемы из-за баб. Даже проблемы баб из-за баб" )))
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2k
Dorell 47 минут назад
Интересно, что почти в каждом случае 'жертва' ещё и оправдывается, типа гастрит или готовить некогда или энергетик первый раз за сто лет... Самоунижение какое-то.
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28k
Aqueronte Час назад
Ну и душнилы. Зря зашёл.
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15k
Роберт Шекли Час назад
Ну здесь я согласен
Пачка нормальных макарон 50-80 руб за 800-900 гр
Пачка Дошика 50-60 за 90 гр

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