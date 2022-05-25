Неприятные ситуации с бестактными кассирами, которые суют свой нос в чужие покупки

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Не во всех магазинах есть кассы самообслуживания, поэтому исключить покупку без услуг человека возможно не везде. В нашей подборке герои столкнулись с бестактными кассирами, которые влезли в чужие дела и дали непрошеный совет.
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А вы сталкивались с бестактностью людей?
Источник:
АНТИФИШКИ
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такими становится. Тут на днях наблюдал картину как туловище требовало сертификат на пиво! А потом оно же( туловище) возмущалось что на на дешманском пиве, а ля тройка, нет госта!
Обсуждают свои дела между собой, работу выполняют.
Геморрой и прочие болячки покупателям не демонстрируют.
Геморрой например, тот который в заднице, а не в голове.
В голове - они конечно могут:)
Пачка нормальных макарон 50-80 руб за 800-900 гр
Пачка Дошика 50-60 за 90 гр