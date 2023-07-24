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Следственный комитет задержал подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года"

Следственный комитет задержал подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года"

Автор:
24 июля 2023 14:42
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   СК   ТЦ Времена года   авария   задержание   инженер   погибшие   
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Это главный инженер обслуживающей компании.

Сегодня утром Следственный комитет сообщил о задержании возможного виновного в трагедии в столичном торговом центре "Времена года", где в субботу из-за прорыва трубы с кипятком погибли 4 человека. Им оказался 38-летний главный инженер Евгений Боткин из престижной компании RD Managment, которая занимается обслуживанием и управлением коммерческой недвижимости. Именно за Боткиным был закреплён злополучный торговый центр. Считается, что он как минимум недосмотрел (возможна и коррупция) за техническим износом оборудования и труб.

Впрочем, если судить по биографии Боткина, в коррупцию верится с трудом. Мужчина родился в небольшом чувашском селе Напольное. Окончил факультет энергетики и электротехники в Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова. После учёбы устроился в соседнее село простым монтёром. Всегда был на хорошем счету у начальства, имеет множество грамот и благодарственных писем. Там он дослужился до главного инженера. В какой-то момент ему стало тесно в селе с населением в 5 тысяч человек и он решил ехать покорять столицу. Начальство отпускать высококлассного специалиста не хотело, но он тем не менее отправился в Москву. В столице он уже четыре года, устроился в престижную компанию RD Managment, где работают более 800 специалистов, в настоящий момент за компанией закреплены 25 объектов недвижимости.

Боткин главный подозреваемый в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек). Если его вина будет доказана, он отправится в колонию на срок до 10 лет. Насколько известно, других подозреваемых у СК на данный момент нет.

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Метки: Москва   СК   ТЦ Времена года   авария   задержание   инженер   погибшие   
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9  комментариев
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55k
zloykoyot 44 минуты назад
В случае техногенной аварии главного инженера берут за жопу всегда. Он отвечает за безопасную эксплуатацию вверенного объекта.
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20k
Анатолий Соколов 8 минут назад
и в итоге выяснится, что у "престижной компании" тупо не было дежурного персонала на выходных ... а до сотрудника, который работает по будням не дозвонились ... или он начальству сказал "сами по выходным работайте" ...
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11k
Zемляк 10 минут назад
А какая должна быть биография, чтобы поверилось в коррупцию?
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23k
sanchesS80 17 минут назад
Уверен, что сейчас быстро всю рабочую переписку в "престижной" компании уничтожат и окажется, что он единолично допустил халатность, своим руководителям не сообщал, они ему не приказали "забить" на это дело.
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421
Knives22 sanchesS80 11 минут назад
И подпись свою под документами он под дулом пистолета ставил.
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8k
Пуриц Жорж Час назад
А сидел бы в небольшом чувашском селе Напольное......
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10k
Том Сойер Час назад
Нашли стрелочника....
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421
Knives22 Том Сойер 10 минут назад
Но мы то знаем что виноват Он самый, а главный инженер ни в чем не виноват.
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