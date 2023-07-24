Следственный комитет задержал подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года"

Это главный инженер обслуживающей компании.
Сегодня утром Следственный комитет сообщил о задержании возможного виновного в трагедии в столичном торговом центре "Времена года", где в субботу из-за прорыва трубы с кипятком погибли 4 человека. Им оказался 38-летний главный инженер Евгений Боткин из престижной компании RD Managment, которая занимается обслуживанием и управлением коммерческой недвижимости. Именно за Боткиным был закреплён злополучный торговый центр. Считается, что он как минимум недосмотрел (возможна и коррупция) за техническим износом оборудования и труб.
Впрочем, если судить по биографии Боткина, в коррупцию верится с трудом. Мужчина родился в небольшом чувашском селе Напольное. Окончил факультет энергетики и электротехники в Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова. После учёбы устроился в соседнее село простым монтёром. Всегда был на хорошем счету у начальства, имеет множество грамот и благодарственных писем. Там он дослужился до главного инженера. В какой-то момент ему стало тесно в селе с населением в 5 тысяч человек и он решил ехать покорять столицу. Начальство отпускать высококлассного специалиста не хотело, но он тем не менее отправился в Москву. В столице он уже четыре года, устроился в престижную компанию RD Managment, где работают более 800 специалистов, в настоящий момент за компанией закреплены 25 объектов недвижимости.
Боткин главный подозреваемый в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек). Если его вина будет доказана, он отправится в колонию на срок до 10 лет. Насколько известно, других подозреваемых у СК на данный момент нет.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором