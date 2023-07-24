Следственный комитет задержал подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года"

Впрочем, если судить по биографии Боткина, в коррупцию верится с трудом. Мужчина родился в небольшом чувашском селе Напольное. Окончил факультет энергетики и электротехники в Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова. После учёбы устроился в соседнее село простым монтёром. Всегда был на хорошем счету у начальства, имеет множество грамот и благодарственных писем. Там он дослужился до главного инженера. В какой-то момент ему стало тесно в селе с населением в 5 тысяч человек и он решил ехать покорять столицу. Начальство отпускать высококлассного специалиста не хотело, но он тем не менее отправился в Москву. В столице он уже четыре года, устроился в престижную компанию RD Managment, где работают более 800 специалистов, в настоящий момент за компанией закреплены 25 объектов недвижимости.