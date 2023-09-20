Глупые ошибки, из-за которых любая учительница по русскому языку бы поперхнулась

2155
16
Русский язык - обязательный предмет в школьной программе. Но не всем дано быть грамотными. А потому часто в жизни можно увидеть смешные вывески, надписи и объявления с ошибками.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Ресторан крестьянской железной кастрюли и другие необычные вывески на русско-китайском языке
- Глупые ошибки, из-за которых филологи кусают локти
- Шедевры отечественных грамотеев, или когда в одном предложении 100500 ошибок
- Русский как неродной: 25+ примеров, которые способны довести граммар-наци до депрессии
- Мы отрылись: опечатки, поднимающие не только настроение
Метки: глупые ошибуи граммарнаци забавно опечатки ошибки ошибки в русском языке русский язык учительница по русскому
Новости партнёров
реклама
Или это твоя работа над ошибками?