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Глупые ошибки, из-за которых любая учительница по русскому языку бы поперхнулась

Глупые ошибки, из-за которых любая учительница по русскому языку бы поперхнулась

Автор:
20 сентября 2023 13:07
Сообщество : Юмор
Метки: глупые ошибуи   граммарнаци   забавно   опечатки   ошибки   ошибки в русском языке   русский язык   учительница по русскому   
2155
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Русский язык - обязательный предмет в школьной программе. Но не всем дано быть грамотными. А потому часто в жизни можно увидеть смешные вывески, надписи и объявления с ошибками.

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Метки: глупые ошибуи   граммарнаци   забавно   опечатки   ошибки   ошибки в русском языке   русский язык   учительница по русскому   
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10  комментариев
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Поколение ЕГЭ выросло и теперь их уже не переучить. Любимая их отмазка - ну, вы же понимаете, о чём речь. Неучи вы наши, если я буду говорить исключительно матом, то вы тоже будете понимать меня, обещаю.
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2k
Vergüenza Ajena 12 минут назад
Уж кому-кому, но не тебе такие посты делать.
Или это твоя работа над ошибками?
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1k
Николай 37 минут назад
и так пол страны дебилов... Как и в любой другой стране. Еще азиатороссияне добавляют.
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627
София 38 минут назад
В прошлом году видела. В большом ТЦ крутящаяся красивая реклама на входе. Большими буквами написано: басаножки.
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1k
Николай 39 минут назад
ой, да 3,14сдюкам вообще пофиг
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34k
koleos72 39 минут назад
Учительница поперхнулась бы увидев заголовок!
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17k
Сергей 50 минут назад
На днях в Леруа надпись на полке видел "искуственный комень")),хотя на ценнике было написано правильно.
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16k
Majul Час назад
Не страшно быть неграмотным, страшно не пытаться это исправить. И не стремиться учиться чему-бы то ни было каждый день.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Бывает ещё интереснее:
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