В Мексике пара человек погибла от удара молнии

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Трагедия случилась на популярном пляже.
Молния шарахнула, когда её никто не ждал.
Трагедия произошла на известном туристическом пляже Аквила в штате Мичоакан. Погибшими оказались женщина и мужчина.
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Инцидент случился на пляже в штате Мичоакан. Разряд молнии прошёл прямо над головой женщины, а мужик получил сильнейший ожоги. К сожалению, оба погибли.
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