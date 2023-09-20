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В Мексике пара человек погибла от удара молнии

В Мексике пара человек погибла от удара молнии

Автор:
20 сентября 2023 01:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Мексика   Мичиокан   молния   пляж   трагедия   туристы   
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Трагедия случилась на популярном пляже.

Молния шарахнула, когда её никто не ждал.

Трагедия произошла на известном туристическом пляже Аквила в штате Мичоакан. Погибшими оказались женщина и мужчина.

Инцидент случился на пляже в штате Мичоакан. Разряд молнии прошёл прямо над головой женщины, а мужик получил сильнейший ожоги. К сожалению, оба погибли.

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Метки: Видео   Мексика   Мичиокан   молния   пляж   трагедия   туристы   
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1  комментарий
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117k
parallax 11 минут назад
Мораль - в грозу сиди дома или прячся в здании, или в машине.
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