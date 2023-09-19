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Подборка странных и забавных вещей с ногами

Подборка странных и забавных вещей с ногами

Автор:
19 сентября 2023 07:25
Метки: Предметы   в мире   забавно   интересно   ноги   подборка   
894
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Дизайнеры не перестают удивлять яркими и сумасшедшими идеями. Герои подборки цепляли ноги и лапы всему, что попадётся под руку.

Ненужным вещам так хочется приделать ноги, чтобы никогда уже их не видеть, но не в данной подборке. Создатели этих безумных вещиц явно руководствовались обратным умыслом, цепляя ноги, лапы и даже железные конечности всему, что попадётся под руку. Люди находили их на барахолках, в мебельных салонах, дома у друзей, и наконец длинноногие предметы дошли до нас, чтобы мы вместе подивились абсурдным человеческим фантазиям и выдумкам!

Посидим, поговорим

×
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Ноги от потолка

Инсталляция посреди дома от Марио Манки под названием «Ego erectus».

У сумочки есть глаза и ножки

Лапка для бокала полусладкого

На самом деле эти силиконовые лапки предназначены для бокалов, у которых разбилась ножка, и чтобы не выбрасывать их, дизайнер нашла решение, вдохновившись фламинго.

Это кресло ещё и порычит

Волка два, а лапы — четыре. Далеко такое кресло не убежит, но садиться не советуем.

Лампа на высоком каблуке

Эта экстравагантная лампа (слева) — копия лампы из фильма 1984 года «Рождественская история». Оказалось, что такой вид домашнего декора весьма популярен.

Кашпо в углу (наказано)

Тачка на прокачку

Мужчины решили модифицировать «Жигули» и сделали из неё шагающую машину, видимо, решив, что эта легенда заслуживает жизни в киберпанке.

Стульчик на курьих ножках

Ах монашки!

Барби-панк

В душе я панк, но на деле тащусь по Марго Робби.

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Метки: Предметы   в мире   забавно   интересно   ноги   подборка   
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