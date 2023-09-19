Подборка странных и забавных вещей с ногами

Дизайнеры не перестают удивлять яркими и сумасшедшими идеями. Герои подборки цепляли ноги и лапы всему, что попадётся под руку.
Ненужным вещам так хочется приделать ноги, чтобы никогда уже их не видеть, но не в данной подборке. Создатели этих безумных вещиц явно руководствовались обратным умыслом, цепляя ноги, лапы и даже железные конечности всему, что попадётся под руку. Люди находили их на барахолках, в мебельных салонах, дома у друзей, и наконец длинноногие предметы дошли до нас, чтобы мы вместе подивились абсурдным человеческим фантазиям и выдумкам!
Посидим, поговорим
Ноги от потолка
Инсталляция посреди дома от Марио Манки под названием «Ego erectus».
У сумочки есть глаза и ножки
Лапка для бокала полусладкого
На самом деле эти силиконовые лапки предназначены для бокалов, у которых разбилась ножка, и чтобы не выбрасывать их, дизайнер нашла решение, вдохновившись фламинго.
Это кресло ещё и порычит
Волка два, а лапы — четыре. Далеко такое кресло не убежит, но садиться не советуем.
Лампа на высоком каблуке
Эта экстравагантная лампа (слева) — копия лампы из фильма 1984 года «Рождественская история». Оказалось, что такой вид домашнего декора весьма популярен.
Кашпо в углу (наказано)
Тачка на прокачку
Мужчины решили модифицировать «Жигули» и сделали из неё шагающую машину, видимо, решив, что эта легенда заслуживает жизни в киберпанке.
Стульчик на курьих ножках
Ах монашки!
Барби-панк
В душе я панк, но на деле тащусь по Марго Робби.
Источник:
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