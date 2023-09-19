Подборка странных и забавных вещей с ногами

Ненужным вещам так хочется приделать ноги, чтобы никогда уже их не видеть, но не в данной подборке. Создатели этих безумных вещиц явно руководствовались обратным умыслом, цепляя ноги, лапы и даже железные конечности всему, что попадётся под руку. Люди находили их на барахолках, в мебельных салонах, дома у друзей, и наконец длинноногие предметы дошли до нас, чтобы мы вместе подивились абсурдным человеческим фантазиям и выдумкам!

Посидим, поговорим