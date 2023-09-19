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Актер Александр Петров женился на девушке из многодетной семьи, с которой познакомился на улице за 2 месяца до свадьбы

Актер Александр Петров женился на девушке из многодетной семьи, с которой познакомился на улице за 2 месяца до свадьбы

Автор:
19 сентября 2023 00:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   женился   загс   полицейский с рублёвки   саша петров   свадьба   
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Уже несколько дней светский интернет обсуждает "свадьбу на уроганных скоростях" "Полицейского с Рублевки" - 34-летнего российского актера Саши Петрова. «10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в загс. Это моя жена Вика. Викуля. Она — лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта», — сообщил Петров.

Золушка дождалась своего принца - как в сказке.

Звезда фильмов и сериалов «Полицейский с Рублевки», «Гоголь», «Т-34», «Стрельцов», «Лед» Петров был известен как завидный холостяк, который не спешил в загс. Три с лишним года Саша Петров встречался и жил с актрисой Ириной Старшенбаум, потом еще столько же с актрисой Стасей Милославской, а предложение руки с сердца от актёра получила симпатичная брюнетка, которая в момент знакомства с Петровым ни разу и на спектакле-то будущего мужа не была.

Молодой жене Виктории Александровне Петровой всего 22 года, она 2001 года рождения. Девушка из обычной (не киношной и не богатой) многодетной семьи из подмосковного Подольска.

Избранница актера – красавица и умница - летом получила диплом о высшем образовании.

В театре уже сплетничают, – пишет КП:

Саша летает на «крыльях любви», таким вечно улыбчивым его раньше не видели, он только и говорит, что хочет прожить с ней всю жизнь и хочет много детей.

Расписались молодые 10 сентября 2023 года в загсе Барвиха, что на Рублево-Успенском шоссе, где Петров ни раз бывал, снимаясь в сериале «Полицейский с Рублевки». Через 2 месяца после знакомства.

Народ в соцсетях тоже уже какие сутки обсуждает эту внезапную женитьбу Бальзаминова Петрова:

Сам Петров не сдается:

Мы познакомились случайно на улице. И в общем-то через несколько встреч просто поженились. Сразу всё поняв. Вика - не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьёй, не мучайте её, прошу, мы любим друг друга. Всем желаю любви. Она всегда неожиданна. Если верил! По-настоящему. Ваш Саша. Очень счастливый!

Бывшая возлюбленная актера, Ирина Старшенбаум, под публикацией Петрова в соцсетях его поздравила, хотя и лаконично: «Поздравляю, Саня!».

Стася Милославская пока от поздравлений воздержалась. Не так давно она в интервью откровенно признавалась: «Мы с Сашей три года вместе. Я хочу замуж, как и любая другая девушка. А вот о платье и другом пока не думала».

Как сообщает Телеграм-канал «Антиглянец», Александр бросил экс-возлюбленную за несколько минут до публикации поста со свадебными фотографиями. А до этого об их разрыве Милославская даже не подозревала.

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Метки: актер   женился   загс   полицейский с рублёвки   саша петров   свадьба   
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8  комментариев
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5k
Fishki_surfer Час назад
Фигня какая-то. Что она в нем нашла?
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65
ruslan d Fishki_surfer Час назад
а что с ним не так , с точки зрения девочки ?
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5k
Атомный Крот Полчаса назад
Старый анекдот

"-Почему невеста всегда в белом платье?
-Потому что это самый счастливый день в ее жизни.
- А почему жених тогда в черном?"

приобрел новое измерение.
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1k
Dwarf61 43 минуты назад
1. Конечно, ппц главная новость дня.
2. Верблюжья лапка зачётная))
3. Обычная девушка, в меру симпатичная. Если в голове не ветер, то норм выбор.
4. Совет да любовь.
5. Горько!
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29k
Юрьевич 45 минут назад
Не знал, что сплетни сериальных актёров - это оказывается "светский интернет"
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65
ruslan d Час назад
ну у актёров это порой быстро и не на долго )))
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5k
BenderRodriguez Час назад
Девушка красивая. Счастья молодожёнам! Но все же, я надеюсь, мосье Петров успел переписать свои активы до свадьбы на родителей. Так, на всякий случай.
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36
pilot52 BenderRodriguez 53 минуты назад
Да, дети из многодетных семей порой бывают не промах поживиться на дармовщинку, а учитывая разницу в возрасте и короткий срок знакомства - этот вариант дальнейших событий очень вероятен.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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