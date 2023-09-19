Актер Александр Петров женился на девушке из многодетной семьи, с которой познакомился на улице за 2 месяца до свадьбы

Бывшая возлюбленная актера, Ирина Старшенбаум, под публикацией Петрова в соцсетях его поздравила, хотя и лаконично: «Поздравляю, Саня!».

Стася Милославская пока от поздравлений воздержалась. Не так давно она в интервью откровенно признавалась: «Мы с Сашей три года вместе. Я хочу замуж, как и любая другая девушка. А вот о платье и другом пока не думала».

Как сообщает Телеграм-канал «Антиглянец», Александр бросил экс-возлюбленную за несколько минут до публикации поста со свадебными фотографиями. А до этого об их разрыве Милославская даже не подозревала.