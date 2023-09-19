Актер Александр Петров женился на девушке из многодетной семьи, с которой познакомился на улице за 2 месяца до свадьбы

Уже несколько дней светский интернет обсуждает "свадьбу на уроганных скоростях" "Полицейского с Рублевки" - 34-летнего российского актера Саши Петрова. «10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в загс. Это моя жена Вика. Викуля. Она — лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта», — сообщил Петров.
Золушка дождалась своего принца - как в сказке.
Звезда фильмов и сериалов «Полицейский с Рублевки», «Гоголь», «Т-34», «Стрельцов», «Лед» Петров был известен как завидный холостяк, который не спешил в загс. Три с лишним года Саша Петров встречался и жил с актрисой Ириной Старшенбаум, потом еще столько же с актрисой Стасей Милославской, а предложение руки с сердца от актёра получила симпатичная брюнетка, которая в момент знакомства с Петровым ни разу и на спектакле-то будущего мужа не была.
Молодой жене Виктории Александровне Петровой всего 22 года, она 2001 года рождения. Девушка из обычной (не киношной и не богатой) многодетной семьи из подмосковного Подольска.
Избранница актера – красавица и умница - летом получила диплом о высшем образовании.
В театре уже сплетничают, – пишет КП:
Саша летает на «крыльях любви», таким вечно улыбчивым его раньше не видели, он только и говорит, что хочет прожить с ней всю жизнь и хочет много детей.
Расписались молодые 10 сентября 2023 года в загсе Барвиха, что на Рублево-Успенском шоссе, где Петров ни раз бывал, снимаясь в сериале «Полицейский с Рублевки». Через 2 месяца после знакомства.
Народ в соцсетях тоже уже какие сутки обсуждает эту внезапную женитьбу
Бальзаминова Петрова:
Сам Петров не сдается:
Мы познакомились случайно на улице. И в общем-то через несколько встреч просто поженились. Сразу всё поняв. Вика - не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьёй, не мучайте её, прошу, мы любим друг друга. Всем желаю любви. Она всегда неожиданна. Если верил! По-настоящему. Ваш Саша. Очень счастливый!
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Бывшая возлюбленная актера, Ирина Старшенбаум, под публикацией Петрова в соцсетях его поздравила, хотя и лаконично: «Поздравляю, Саня!».
Стася Милославская пока от поздравлений воздержалась. Не так давно она в интервью откровенно признавалась: «Мы с Сашей три года вместе. Я хочу замуж, как и любая другая девушка. А вот о платье и другом пока не думала».
Как сообщает Телеграм-канал «Антиглянец», Александр бросил экс-возлюбленную за несколько минут до публикации поста со свадебными фотографиями. А до этого об их разрыве Милославская даже не подозревала.
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