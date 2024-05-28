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13 примеров школьных обедов, фотографиями которых поделились учащиеся из разных стран

13 примеров школьных обедов, фотографиями которых поделились учащиеся из разных стран

Автор:
28 мая 2024 08:32
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   обед   столоая   школа   школьники   
1188
14

Подростки из разных стран активно делятся фотографиями еды, которую подают в их учебных заведениях. И пока одни хвастают разнообразием и качеством продуктов, другие выкладывают фото школьных блюд, от одного вида которых становится не по себе.

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А колокольчик на тот случай, если вам нужно позвать дворецкого?

Тарелка овощного супа на первое, котлета, салат и лапша с соевым соусом на второе, и молоко на десерт — отличный сбалансированный обед.

На первом фото спагетти с картофелем, курица, свинина, вегетарианское карри, соус из индейки и батат, а на втором — салаты из моркови, винегрет, пекинская капуста и горошек.

Это что, колбаса на горке сухого кус-куса? Да…

До недавних изменений в нашей школе еда была не такой уж и плохой. Я просто не мог не сфотографировать это чудовище.

Чему я научился, прожив какое-то время в корейской семье: еда, состоящая менее чем из 8 отдельных компонентов — это всего лишь перекус.

В этом супе отварные сосиски, морковь и лук.

Перестаньте жаловаться! Возьмите нож и вилку и ешьте молоко.

Поверхностное натяжение горохового пюре сдерживает катастрофу.

Дружище, я был в Таиланде несколько лет назад. Ребята, у вас лучшая еда. Ты такой везучий.

После такого сытного обеда я не смог бы пойти на урок. Лежал бы где-нибудь на полу в библиотеке.

На фото «чайное яйцо» — азиатское блюдо. При приготовлении яйца отвариваются в чайной заварке.

Узнайте, пожалуйста, примет ли ваша школа в ученики бородатого мужчину лет 30-ти и весом 110 килограммов?

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Метки: Еда   в мире   обед   столоая   школа   школьники   
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4  комментария
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40k
Александр Полчаса назад
А почему из России не выкладывают?

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3k
Ежик 13 секунд назад
Комментарий к фото
Вспомнил старое видео про "сосисочки":
Ссылка www.youtube.com
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316
ГТА Форевер 10 минут назад
Когда я учился в школе до 1999 года, обедов не было в школе вообще ни каких ни платных ни бесплатных. Был у ребенка в школе - кормешка есть, но она такая отвратная...
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3599 постов (3430 в горячем)

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