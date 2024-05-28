13 примеров школьных обедов, фотографиями которых поделились учащиеся из разных стран

Подростки из разных стран активно делятся фотографиями еды, которую подают в их учебных заведениях. И пока одни хвастают разнообразием и качеством продуктов, другие выкладывают фото школьных блюд, от одного вида которых становится не по себе.
А колокольчик на тот случай, если вам нужно позвать дворецкого?
Тарелка овощного супа на первое, котлета, салат и лапша с соевым соусом на второе, и молоко на десерт — отличный сбалансированный обед.
На первом фото спагетти с картофелем, курица, свинина, вегетарианское карри, соус из индейки и батат, а на втором — салаты из моркови, винегрет, пекинская капуста и горошек.
Это что, колбаса на горке сухого кус-куса? Да…
До недавних изменений в нашей школе еда была не такой уж и плохой. Я просто не мог не сфотографировать это чудовище.
Чему я научился, прожив какое-то время в корейской семье: еда, состоящая менее чем из 8 отдельных компонентов — это всего лишь перекус.
В этом супе отварные сосиски, морковь и лук.
Перестаньте жаловаться! Возьмите нож и вилку и ешьте молоко.
Поверхностное натяжение горохового пюре сдерживает катастрофу.
Дружище, я был в Таиланде несколько лет назад. Ребята, у вас лучшая еда. Ты такой везучий.
После такого сытного обеда я не смог бы пойти на урок. Лежал бы где-нибудь на полу в библиотеке.
На фото «чайное яйцо» — азиатское блюдо. При приготовлении яйца отвариваются в чайной заварке.
Узнайте, пожалуйста, примет ли ваша школа в ученики бородатого мужчину лет 30-ти и весом 110 килограммов?
Источник:
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Единственное - у моего аллергия на рыбу, так что пару раз в неделю немного голодным оставался, а так неплохо.