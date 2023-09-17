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В Москве мигрант устроил стрельбу

В Москве мигрант устроил стрельбу

Автор:
17 сентября 2023 15:27
Метки: Москва   инцидент   мигрант   
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Инцидент произошел в московском парке. Мужчина разозлился после того, как компания отказалась уступать места в беседке членам его семьи.

Между посетителями парка начался конфликт. Когда нападавший встретил сопротивление и требования банально отстать от группы отдыхающих, он решил достать пистолет и стал открыто угрожать.



«Он выхватил пистолет и стал кричать “На колени” и оскорблять. Я не то, чтобы очень любил вставать на колени, поэтому отказался от этого заманчивого предложения и предложил успокоиться и обсудить все адекватно. В ответ он наставил пистолет мне в лицо и начал кричать, что меня застрелит», — рассказал мужчина, у которого произошел конфликт с мигрантом.


________________________

 

Из комментариев источника.


Александр

Раньше, в выходные дни, были всегда усиленные наряды. Такие уроды были всегда и везде и среди любых национальностей. Охранник нихрена не сделает, если у него нет оружия (по договору не предусмотрено). Замедленная реакция полиции на вооруженного человека вызывает вопросы.


Den

Терпение у нас конечно есть, но оно не резиновое. И когда это терпение лопнет вздёрнутся все. И мигранты, и спецслужбы. Никто уже народ не остановит.



скептик

А если бы такое произошло в США?


Сергей М

Ответ на «скептик»

У них это постоянно происходит с фатальными последствиями.

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42  комментария
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Serg 2 часа назад
Полицейские, вы зачем существуете?!
Чтобы с видом римских патрициев просто кататься по городу на служебных авто?
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1k
Homem 5 минут назад
Если бы не предатели во власти они бы принимали жёсткие законы к мигрантам.Те боялись бы нарушать,а так им пофигу всё и законы страны пребывания в том числе.
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1k
VSh 20 минут назад
Пора уже менять эту [мат] власть предателей. Дождетесь когда народ революцию начнет.
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147
Александра С Полчаса назад
Мусорам, я вижу, П.О.Х.У.Й.
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2k
Bar 54 минуты назад
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
22k
1k
StoneWolf Час назад
Как не прискорбно, но факт что наши мужики (я про тех людей что рядом) стояли засунув руки в карманы. Пока наш народ ведёт себя как потерпевшие, то чему удивляться что гости столицы этим пользуются? Сам из Минска, но у нас чуркобесы не борзеют до такой степени. Стычки тоже случаются, но милиция работает оперативнее в разы. Если бы прошёл вызов по 102 с информацией что оружие (похер травмат это или боевой) в общественном месте, то наряд был бы в течении пары минут. Диаспора бы потом обезьяну не отмазала.
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19k
Robin Hood Час назад
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6k
MPEG-8 2 часа назад
А, вот у меня складывается впечатление, что автор съёмки как то спровоцировал его первым.
Возможно малолетки наза...сь на мужика и теперь в соцсетях скандал раздувают.
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6k
alex 2 часа назад
топить обезьян
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5k
Sanar 2 часа назад
Ииии по классике жанра нет начала конфликта, бородач конечно охренел достав свою пукалку пневматическую, но есть но:
борода: Какой ты офицер? (ну то есть снимающий каким то образом представился).
снимающий: Да ты знаешь кто я такой? (продавить не вышло).
По окончании этого чудесного во всех местах ролика, снимающий: Вызвал полицию, ждём 20 минут, охрана бездействует. (Ну подобосрался пукалки)
Без начала конфликта вывод, что все большие молодцы.
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26k
ПаганецЪ 2 часа назад
"Страшно подумать", что могло бы случиться, будь в стране разрешён короткоствол!
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15k
Kostick 2 часа назад
это точно москва? одни черножопые в кадре?
зы дождутся власти, русский мужик он долго запрягает...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
848
8k
Дмитрий 2 часа назад
И? Итог то какой? Обняли, поцеловали, покружили, поставили? Или всё таки наказали?
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47k
Максим Т. 2 часа назад
"В Москве мигрант устроил стрельбу" А кто сказал, что он приезжий? ТС? Этот "товарищ" вполне себе может быть гражданином по рождению одной из республик.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Задача власти, если она реальная власть, а не теплое место для конкретной ж.о.п.ы - не проходить мимо таких случаев и показательно наказывать нарушителя. Показательно и публично. И жёстко. Ведь такие выходкм направленны не только на людей - они направлены на устои общества, на власть, на государство. И если власти наплевать - то по факту и государства нет. Жёстко с такими отморозками нужно поступать. И чтобы все видели и понимали.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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НИКТО
смысл?
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