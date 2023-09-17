В Москве мигрант устроил стрельбу

«Он выхватил пистолет и стал кричать “На колени” и оскорблять. Я не то, чтобы очень любил вставать на колени, поэтому отказался от этого заманчивого предложения и предложил успокоиться и обсудить все адекватно. В ответ он наставил пистолет мне в лицо и начал кричать, что меня застрелит», — рассказал мужчина, у которого произошел конфликт с мигрантом.

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Из комментариев источника.



Александр

Раньше, в выходные дни, были всегда усиленные наряды. Такие уроды были всегда и везде и среди любых национальностей. Охранник нихрена не сделает, если у него нет оружия (по договору не предусмотрено). Замедленная реакция полиции на вооруженного человека вызывает вопросы.



Den

Терпение у нас конечно есть, но оно не резиновое. И когда это терпение лопнет вздёрнутся все. И мигранты, и спецслужбы. Никто уже народ не остановит.







скептик

А если бы такое произошло в США?



Сергей М

Ответ на «скептик»

У них это постоянно происходит с фатальными последствиями.