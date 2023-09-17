В Москве мигрант устроил стрельбу

Инцидент произошел в московском парке. Мужчина разозлился после того, как компания отказалась уступать места в беседке членам его семьи.
Между посетителями парка начался конфликт. Когда нападавший встретил сопротивление и требования банально отстать от группы отдыхающих, он решил достать пистолет и стал открыто угрожать.
«Он выхватил пистолет и стал кричать “На колени” и оскорблять. Я не то, чтобы очень любил вставать на колени, поэтому отказался от этого заманчивого предложения и предложил успокоиться и обсудить все адекватно. В ответ он наставил пистолет мне в лицо и начал кричать, что меня застрелит», — рассказал мужчина, у которого произошел конфликт с мигрантом.
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Из комментариев источника.
Александр
Раньше, в выходные дни, были всегда усиленные наряды. Такие уроды были всегда и везде и среди любых национальностей. Охранник нихрена не сделает, если у него нет оружия (по договору не предусмотрено). Замедленная реакция полиции на вооруженного человека вызывает вопросы.
Den
Терпение у нас конечно есть, но оно не резиновое. И когда это терпение лопнет вздёрнутся все. И мигранты, и спецслужбы. Никто уже народ не остановит.
скептик
А если бы такое произошло в США?
Сергей М
Ответ на «скептик»
У них это постоянно происходит с фатальными последствиями.
Источник:
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Чтобы с видом римских патрициев просто кататься по городу на служебных авто?
Возможно малолетки наза...сь на мужика и теперь в соцсетях скандал раздувают.
Наверняка не дикарём.
А теперь, внимание, вопрос: что должно произойти, чтобы ты, гуляя в парке с семьёй достал пистолет и начал угрожать оппоненту пистолетом? Для начала, ты как цивилизованный человек, должен был взять на семейную прогулку пистолет.
Дальше надо продолжать?
Это оружие самообороны - защищать семью.
борода: Какой ты офицер? (ну то есть снимающий каким то образом представился).
снимающий: Да ты знаешь кто я такой? (продавить не вышло).
По окончании этого чудесного во всех местах ролика, снимающий: Вызвал полицию, ждём 20 минут, охрана бездействует. (Ну подобосрался пукалки)
Без начала конфликта вывод, что все большие молодцы.
зы дождутся власти, русский мужик он долго запрягает...
а в случае шухера у чинуш наверняка паспорта ин. государств, не по одному запасному аэродрому за бугром есть, да и денег наворовано много что б не голодно было на чужбине.