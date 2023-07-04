Житель Москвы получил измазанный фекалиями заказ из онлайн-магазина

Мужчина тут же захотел вернуть покупки, однако сделать это можно было только через три дня. Рассерженный покупатель начал писать в поддержку, там перед ним извинились, но особо не помогли — забрать коробки могли только через три дня, а до этого их надо было где-то хранить.