Житель Москвы получил измазанный фекалиями заказ из онлайн-магазина

Москвич заказал на известном российском маркетплейсе медицинские салфетки. Какого же было его удивление, когда они пришли измазанными в фекалиях.
Две недели назад мужчина заказал несколько пачек медицинских салфеток с «Озона». Когда курьер привёз посылку, оказалось, что коробки измазаны чем-то коричневым. По запаху покупатель сразу понял, что это было.
Видео содержит ненормативную лексику.
Источник:
Мужчина тут же захотел вернуть покупки, однако сделать это можно было только через три дня. Рассерженный покупатель начал писать в поддержку, там перед ним извинились, но особо не помогли — забрать коробки могли только через три дня, а до этого их надо было где-то хранить.
Мужчина сильно рассердился: по его словам, дело не в деньгах, а в отношении к клиенту.
В OZON пообещали провести тщательную проверку и выяснить причины, как так произошло.
«Мы уже связались с клиентом, принесли ему извинения и вернули деньги за товар», — сообщили в компании.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых