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Житель Москвы получил измазанный фекалиями заказ из онлайн-магазина

Житель Москвы получил измазанный фекалиями заказ из онлайн-магазина

Автор:
04 июля 2023 09:35
Метки: OZON   Москва   заказ   инцидент   скандал   фекалии   
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Москвич заказал на известном российском маркетплейсе медицинские салфетки. Какого же было его удивление, когда они пришли измазанными в фекалиях.

Две недели назад мужчина заказал несколько пачек медицинских салфеток с «Озона». Когда курьер привёз посылку, оказалось, что коробки измазаны чем-то коричневым. По запаху покупатель сразу понял, что это было.

Видео содержит ненормативную лексику.

Мужчина тут же захотел вернуть покупки, однако сделать это можно было только через три дня. Рассерженный покупатель начал писать в поддержку, там перед ним извинились, но особо не помогли — забрать коробки могли только через три дня, а до этого их надо было где-то хранить.


Мужчина сильно рассердился: по его словам, дело не в деньгах, а в отношении к клиенту.

В OZON пообещали провести тщательную проверку и выяснить причины, как так произошло.
«Мы уже связались с клиентом, принесли ему извинения и вернули деньги за товар», — сообщили в компании.

Источник:

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Метки: OZON   Москва   заказ   инцидент   скандал   фекалии   
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6  комментариев
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14k
Shtoppi Час назад
говенная доставка однако.
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15k
Мистер Фикс 36 минут назад
Паковал какой-то говнюк
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877
Шурман 39 минут назад
Бывает , какой то узбек или таджик захотел в туалет сходить а здесь и большой пакет и салфетки . Сам Аллах был бы не против , была бы еще и вода он бы и подмылся :) так что еще легко обошлось
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31k
Ego sum qui sum 43 минуты назад
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6k
livaneth 54 минуты назад
Чатбот службы поддержки поумнел. У нас до сих пор так
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