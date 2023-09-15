Мужчина, устроивший аварию в Москве у Белорусского вокзала, угнал "Мерседес" с автомойки

Авария с участием спорткара «Mercedes AMG GT» в Тверском районе Центрального административного округа Москвы произошла в ночь на 15 сентября. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в иномарку «Skoda». После столкновения «Mercedes» перевернулся и по инерции с жуткой скоростью еще какое-то время летел по 1-й Тверской-Ямской улице. На следующий день начали вылезать любопытные подробности этой аварии.
Автомобиль, за рулём которого оказался 21-летний уроженец Кировской области Никита Кожинов, не имевший прав на управление транспортным редством, как выяснилось, принадлежит основателю любительского футбольного клуба FC Panthers Андрею Пальора.
Виновник аварии угнал машину с автомойки, на которой работал.
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Настоящего владельца "Mercedes AMG GT" в России не оказалось, но вездесущие журналисты "МК" нашли его по телефону и попросили прокомментировать аварию:
Я сейчас нахожусь за границей, про авария уже знаю, звонили по этому поводу мне много раз. Могу сказать лишь, что машину угнали с парковки «Империи центра» (деловой центр в "Москва-Сити"). Что было дальше, не знаю
Как всё случилось на самом деле, выяснит следствие.
В результате столкновения пострадали пять человек: сам водитель угнанного "Мерседеса" и 4 человека из такси, в которое врезался автомобиль. Одна пассажирка находится в тяжелом состоянии.
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Как пишет SHOT, виновник аварии любил погонять на чужих машинах и до ночного ДТП несколько раз "угонял" с мойки авто. Сейчас угонщик в больнице в состоянии средней тяжести — у него перелом шеи, грудной клетки и сотрясение головного мозга.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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Судя по первому видео - он легко отделался...