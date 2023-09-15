Мужчина, устроивший аварию в Москве у Белорусского вокзала, угнал "Мерседес" с автомойки

Как пишет SHOT, виновник аварии любил погонять на чужих машинах и до ночного ДТП несколько раз "угонял" с мойки авто. Сейчас угонщик в больнице в состоянии средней тяжести — у него перелом шеи, грудной клетки и сотрясение головного мозга.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".