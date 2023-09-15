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Мужчина, устроивший аварию в Москве у Белорусского вокзала, угнал "Мерседес" с автомойки

Мужчина, устроивший аварию в Москве у Белорусского вокзала, угнал "Мерседес" с автомойки

Автор:
15 сентября 2023 23:32
Сообщество : Аварии
Метки: 1-я Тверская Ямская   Андрей Пальора   Белорусский вокзал   Мерседес   Москва   футбольный клуб   
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Авария с участием спорткара «Mercedes AMG GT» в Тверском районе Центрального административного округа Москвы произошла в ночь на 15 сентября. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в иномарку «Skoda». После столкновения «Mercedes» перевернулся и по инерции с жуткой скоростью еще какое-то время летел по 1-й Тверской-Ямской улице. На следующий день начали вылезать любопытные подробности этой аварии.

Автомобиль, за рулём которого оказался 21-летний уроженец Кировской области Никита Кожинов, не имевший прав на управление транспортным редством, как выяснилось, принадлежит основателю любительского футбольного клуба FC Panthers Андрею Пальора.

Виновник аварии угнал машину с автомойки, на которой работал.

Настоящего владельца "Mercedes AMG GT" в России не оказалось, но вездесущие журналисты "МК" нашли его по телефону и попросили прокомментировать аварию:

Я сейчас нахожусь за границей, про авария уже знаю, звонили по этому поводу мне много раз. Могу сказать лишь, что машину угнали с парковки «Империи центра» (деловой центр в "Москва-Сити"). Что было дальше, не знаю

Как всё случилось на самом деле, выяснит следствие.

В результате столкновения пострадали пять человек: сам водитель угнанного "Мерседеса" и 4 человека из такси, в которое врезался автомобиль. Одна пассажирка находится в тяжелом состоянии.

Как пишет SHOT, виновник аварии любил погонять на чужих машинах и до ночного ДТП несколько раз "угонял" с мойки авто. Сейчас угонщик в больнице в состоянии средней тяжести — у него перелом шеи, грудной клетки и сотрясение головного мозга.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Источник:

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Метки: 1-я Тверская Ямская   Андрей Пальора   Белорусский вокзал   Мерседес   Москва   футбольный клуб   
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3  комментария
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22k
babuby 54 минуты назад
За год, более 1000 раз!!!!
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2k
Вадим Курбатов 3 минуты назад
Блин, сколько же долб# бов кругом...
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29k
Юрьевич 48 минут назад
"Сейчас угонщик в больнице в состоянии средней тяжести у него перелом шеи, грудной клетки и сотрясение головного мозга."

Судя по первому видео - он легко отделался...
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KlyaksaZ
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