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«Проклятая женщина» утёрла нос односельчанам и стала рекордсменкой

«Проклятая женщина» утёрла нос односельчанам и стала рекордсменкой

Автор:
04 декабря 2023 12:11
Сообщество : Беременность и роды
Метки: Сафина Намуквайя   возраст   двойня   женщина   кесарево сечение   мать   рекорд   роды   уганда   эко   
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«Сильная и жизнестойкая». Такими эпитетами удостоили медики свою необычную пациентку.

По сообщению издания Daily Mail, 29 ноября этого года жительница Уганды Сафина Намуквайя обрела известность. И двойное счастье. 70-летняя женщина стала старейшей роженицей в Африке и одной из самых пожилых «молодых» мам в мире.

Её тиранили её же односельчанки, презрительно называя «проклятой женщиной» из-за неспособности родить. Сафина зачала с помощью ЭКО. Роды прошли в больнице столице Уганды Кампале с помощью кесарева сечения. Мальчик и девочка появились на свет на 34 неделе, с весом по два килограмма каждый. Дети полностью здоровы, мать довольна, соседки умолкли. А медики гордятся проделанной работой:

Празднуя нашу 20–ю годовщину, мы совершили экстраординарное событие – родили близнецов старейшей матери Африки в возрасте 70 лет! Эта история не только о медицинском успехе; она о силе и стойкости человеческого духа.

Представители медицинского учреждения заявили, что пациентка стала самой возрастной роженицей Чёрного континента.

По признанию самой Сафины, беременность далась ей нелегко. В определённые моменты она чувствовала, что силы почти покинули её. Что примечательно, это не первые роды пожилой африканки. Три года назад она родила  дочь.

Почему так сложилась жизнь этой женщины? В 1992 году она овдовела. В браке с первым мужем были выкидыши, но родить она так и не смогла. В новые отношения вступила только несколько лет спустя, то есть для родов было уже поздновато. И лишь на пороге 70-летия родила долгожданного ребёнка.

Что примечательно, отец двойни ни разу её не навестил в больнице. С большой долей вероятности он не будет принимать участие в воспитании детей. Сафина уточнила, что причиной стала именно многоплодная беременность: партнёр оказался не готов к тому, что детей будет несколько.

История доказывает, что если женщина хочет стать матерью, то её ничто не остановит. Как бы там всё не обстояло с моральной и социальной стороной вопроса, с общечеловеческой просто хочется пожелать семье счастья, а матери – сил вырастить своих долгожданных детей.


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Метки: Сафина Намуквайя   возраст   двойня   женщина   кесарево сечение   мать   рекорд   роды   уганда   эко   
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2  комментария
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10k
Борис Карабанов Час назад
Остаётся только поздравить. Не каждая пара может себе позволить это дорогое удовольствие. Видимо, Руанда богатая страна и, к тому же, как видим, с передовой медициной.
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66k
doker 53 минуты назад
Сука, до слёз...

А наши бабы слишком умные - не хотят рожать. Надо бы их образование до уровня негров из Руанды опустить - депутаты думы уже думают.
Или намёк, чтобы пенсионерки рожали?
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