«Проклятая женщина» утёрла нос односельчанам и стала рекордсменкой

Представители медицинского учреждения заявили, что пациентка стала самой возрастной роженицей Чёрного континента.

По признанию самой Сафины, беременность далась ей нелегко. В определённые моменты она чувствовала, что силы почти покинули её. Что примечательно, это не первые роды пожилой африканки. Три года назад она родила дочь.

Почему так сложилась жизнь этой женщины? В 1992 году она овдовела. В браке с первым мужем были выкидыши, но родить она так и не смогла. В новые отношения вступила только несколько лет спустя, то есть для родов было уже поздновато. И лишь на пороге 70-летия родила долгожданного ребёнка.