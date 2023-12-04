«Проклятая женщина» утёрла нос односельчанам и стала рекордсменкой

«Сильная и жизнестойкая». Такими эпитетами удостоили медики свою необычную пациентку.
По сообщению издания Daily Mail, 29 ноября этого года жительница Уганды Сафина Намуквайя обрела известность. И двойное счастье. 70-летняя женщина стала старейшей роженицей в Африке и одной из самых пожилых «молодых» мам в мире.
Её тиранили её же односельчанки, презрительно называя «проклятой женщиной» из-за неспособности родить. Сафина зачала с помощью ЭКО. Роды прошли в больнице столице Уганды Кампале с помощью кесарева сечения. Мальчик и девочка появились на свет на 34 неделе, с весом по два килограмма каждый. Дети полностью здоровы, мать довольна, соседки умолкли. А медики гордятся проделанной работой:
Празднуя нашу 20–ю годовщину, мы совершили экстраординарное событие – родили близнецов старейшей матери Африки в возрасте 70 лет! Эта история не только о медицинском успехе; она о силе и стойкости человеческого духа.
Представители медицинского учреждения заявили, что пациентка стала самой возрастной роженицей Чёрного континента.
По признанию самой Сафины, беременность далась ей нелегко. В определённые моменты она чувствовала, что силы почти покинули её. Что примечательно, это не первые роды пожилой африканки. Три года назад она родила дочь.
Почему так сложилась жизнь этой женщины? В 1992 году она овдовела. В браке с первым мужем были выкидыши, но родить она так и не смогла. В новые отношения вступила только несколько лет спустя, то есть для родов было уже поздновато. И лишь на пороге 70-летия родила долгожданного ребёнка.
Что примечательно, отец двойни ни разу её не навестил в больнице. С большой долей вероятности он не будет принимать участие в воспитании детей. Сафина уточнила, что причиной стала именно многоплодная беременность: партнёр оказался не готов к тому, что детей будет несколько.
История доказывает, что если женщина хочет стать матерью, то её ничто не остановит. Как бы там всё не обстояло с моральной и социальной стороной вопроса, с общечеловеческой просто хочется пожелать семье счастья, а матери – сил вырастить своих долгожданных детей.
Источник:
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А наши бабы слишком умные - не хотят рожать. Надо бы их образование до уровня негров из Руанды опустить - депутаты думы уже думают.
Или намёк, чтобы пенсионерки рожали?