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30 трогательных снимков со свадеб, которые показал фотограф

30 трогательных снимков со свадеб, которые показал фотограф

Автор:
25 мая 2023 21:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   любовь   свадебные снимки   свадебные фото   свадебный фотограф   свадьба   свадьбы   семья   трогательно   фото   
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Свадьба — это всегда эмоциональное событие, наполненное целой палитрой чувств. Поэтому у свадебного фотографа очень важная задача — все эти эмоции запечатлеть. Фотограф из Румынии Лауренциу Ника (Laurentiu Nica) запечатлел сотни свадеб, но каждая из них для него уникальная и по-своему трогательная. Он показал подборку из самых милых, трогательных и забавных снимков, которые он сделал на свадьбах.

Румынский фотограф Лауренциу Ника более 16 лет снимает исключительно свадьбы. За это время он запечатлел сотни торжеств, но каждое из них чем-то запала ему в сердце. Его чёрно-белые кадры особенно чутко передают эмоции и красоту момента, заставляя задуматься о самом главном в нашей жизни — любви.


"Красота свадеб не только в шикарном оформлении, а в интимных, чем-то откровенных моментах, которые часто остаются незамеченными. Эти снимки затронут любое сердце, напоминая о глубине любви. Для меня, как для свадебного фотографа, большая честь сохранить и увековечить эти драгоценные моменты. Пусть эта подборка вдохновит вас, и возродит вашу веру в неподвластную времени любовь," - написал фотограф.

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"Помните, что свадьба - это не только идеальное платье у невесты и роскошный ресторан. Свадьба - о радости, которая наполняет всё вокруг, о слезах, о любви, которая ощутима в каждом взгляде, каждом прикосновении и каждом слове. В самых простых, но глубоко значимых моментах можно найти невероятную красоту," - пишет фотограф.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   любовь   свадебные снимки   свадебные фото   свадебный фотограф   свадьба   свадьбы   семья   трогательно   фото   
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1  комментарий
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Веселый Пук Час назад
Торжественный пуск пи... ды в эксплуатацию)))
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