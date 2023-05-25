30 трогательных снимков со свадеб, которые показал фотограф

Румынский фотограф Лауренциу Ника более 16 лет снимает исключительно свадьбы. За это время он запечатлел сотни торжеств, но каждое из них чем-то запала ему в сердце. Его чёрно-белые кадры особенно чутко передают эмоции и красоту момента, заставляя задуматься о самом главном в нашей жизни — любви.

"Красота свадеб не только в шикарном оформлении, а в интимных, чем-то откровенных моментах, которые часто остаются незамеченными. Эти снимки затронут любое сердце, напоминая о глубине любви. Для меня, как для свадебного фотографа, большая честь сохранить и увековечить эти драгоценные моменты. Пусть эта подборка вдохновит вас, и возродит вашу веру в неподвластную времени любовь," - написал фотограф.