Победители фотоконкурса Ocean Photographer of the Year 2022

В этом году на конкурс "Лучший океанический фотограф 2022 года" поступили тысячи заявок со всего мира. Победителем стал Бен Туар из Французской Полинезии, сделавший фотографию серфера, который борется с очень опасной волной. Этот и другие удивительные снимки-победители конкурса в очередной раз напоминают нам о завораживающем чуде земных океанов и их хрупкости.

0 Победившие и получившие высокую оценку фотографии в настоящее время представлены на выставке на Тауэрском мосту в Лондоне.

0 Источник: Эта милая фотография детеныша гренландского тюленя, получившая высокую оценку в категории «Сохранение природы», была сделана Эллен Кайлартс. Она сделала снимок на закате на острове Ле-Иль-де-ла-Мадлен, архипелаге в Квебеке, Канада.

×

×

0 Источник: Эта фотография ската "манта рей" (или морского дьявола) у берегов Мексики, завоевавшая бронзовую медаль в категории «Дикая природа», — работа Хуана Мисаэля Паломеке Гонсалеса. Фотограф обращает внимание на «красивую симметрию» существа.

0 Источник: Два детеныша белого медведя прижимаются к своей матери на воодушевляющем снимке, сделанном в Норвегии Надей де Ланге. Он высоко оценен в категории «Дикая природа».

0 Источник: Этот снимок - один из серии невероятных фотографий, сделанных в Западной Австралии и принесших фотографу Брук Пайк награду Fifty Fathoms Award. На нем изображено спаривание двух морских змей Стокса.

0 Источник: Вот еще одна замечательная фотография Пайк. На ней мы видим любопытного морского льва, заметившего свое отражение в фотокамере.

0 Источник: Дельфины позируют Брук Пайк на трогательном снимке, который она сделала на рифе Нингалу в Западной Австралии.

0 Источник: Слева: четвертая фотография Брук Пайк, на которой китовая акула «и компания» плывут в одном направлении. Справа: полюбуйтесь на обладателя золотой медали в категории «Приключение», снимок Франко Банфи. На кадре, сделанном у берегов Доминики, фридайвер плывет со стаей из пяти кашалотов.

0 Источник: На этом снимке с высоты птичьего полета запечатлен «самец белого медведя, бродящий по быстро истончающимся и тающим весенним льдам Арктики», — рассказывает фотограф Флориан Леду. Снимок, сделанный в Норвегии, получил высокую оценку в категории «Сохранение природы».

0 Источник: Эта яркая фотография, сделанная Мартином Броеном в сеноте Чикин Ха в Мексике, помогла ему заработать серебряную медаль в категории «Портфолио». Изображение демонстрирует, как дубильная кислота, вещество, выделяющееся при разложении органических веществ, изменяет цвет воды и «создает эффект радуги».

0 Источник: А это еще один потрясающий снимок Броена. На нем мать синего кита и ее детеныш плавают у берегов мексиканского города Ла-Пас.

0 Источник: Работы фотографа Мэтти Смита доминируют в категории «Портфолио». Этот «семейный портрет» австралийских морских львов — лишь один из его блестящих кадров.

0 Источник: На этой фотографии Смита косяк рыб собирается под живописной скалой на закате в индонезийском архипелаге Раджа Ампат.

0 Источник: Фотограф Джейк Уилтон, чьи работы занимают третье место в категории «Портфолио», сделал эту захватывающую фотографию китовой акулы на рифе Нингалу в Австралии. Акула движется сквозь круглое скопление мелких рыб, которые собираются таким образом, чтобы защититься от хищников.

0 Источник: Еще одна фотография из портфолио Уилтона. На ней мать и детеныш дюгоня проходят по краю рифа Нингалу в поисках питательных водорослей.

0 Источник: На этом снимке, получившем высокую оценку в категории «Взаимосвязь с человеком», на фоне огромных волн изображены зрители на смотровой площадке маяка в португальском городе Назаре. Автор - фотограф Жоао Помпеу.

0 Источник: Воды Французской Полинезии стали местом действия этой завораживающей фотографии. На ней изображены самка горбатого кита, ее детеныша и человек. Автор - Джош Муньос. Он получил высокую оценку в категории «Взаимосвязь с человеком».

0 Источник: Чайка пролетает над волной прибоя в свете восходящего солнца на этой великолепной фотографии Герго Ругли, сделанной в Австралии. Кадр высоко оценен в категории «Изобразительное искусство».

0 Источник: На этом снимке Майкла Спенсера, занявшем первое место в категории «Изобразительное искусство», изображены волны, разбивающиеся туманным утром в Скарборо на побережье Северного моря в Англии.

0 Источник: Фридайвер «парит среди лучей света» в сеноте на полуострове Юкатан в Мексике. Фотограф Фабрис Герен отмечает, что облако сероводорода (образованное в результате разложения органических веществ в воде) под фигурой было потревожено ныряльщиком. Снимок получил высокую оценку в категории «Приключения»

0 Источник: Этот удивительный снимок занимает третье место в общем зачете наград и показывает баклана, ныряющего сквозь огромный косяк живца, создающего, как отмечает фотограф Брук Петерсон, «серию форм, имитирующих человеческое лицо». Снимок был сделан у берегов США.

0 Источник: Серфер плывет по «бурлящей белой воде» у побережья Гавайев на этом поразительном снимке Карима Илии, получившем высокую оценку в категории «Взаимосвязь с человеком».

0 Источник: Рафаэль Фернандес Кабальеро снял эту трогательную фотографию стаи гриндов (черных дельфинов), позирующих «для семейного портрета» у берегов Испании. Снимок очень впечатлил судей и возглавил подиум в категории «Дикая природа».

0 Источник: Еще один захватывающий снимок Кабальеро. На нем изображена акула-мако — «самая быстрая акула в океане», по его словам, — мчащаяся под лучами заходящего солнца у берегов Испании. Кадр высоко оценен в категории «Дикая природа».

0 Источник: На этой пронзительной фотографии, также сделанной Кабальеро, изображен «мёртвый кашалот, выброшенный на берег и окровавленный, на его хвосте видны следы запутывания» у побережья Мексики. По мнению судей, этот снимок достоин занимать второе место в категории «Сохранение природы».

0 Источник: Рыба-удильщик охотится на мелководье в Италии на этом эффектном снимке фотографа Массимо Заннини, получившем высокую оценку в категории «Дикая природа».

0 Источник: Этот снимок, сделанный победителем в абсолютном зачете Беном Туаром, получил высокую оценку в категории «Изобразительное искусство». Снятый во Французской Полинезии, он показывает «одинокую волну, разбивающуюся в последние мгновения перед тем, как разразится шторм».