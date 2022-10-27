Победители фотоконкурса Ocean Photographer of the Year 2022

261
28
В этом году на конкурс "Лучший океанический фотограф 2022 года" поступили тысячи заявок со всего мира. Победителем стал Бен Туар из Французской Полинезии, сделавший фотографию серфера, который борется с очень опасной волной. Этот и другие удивительные снимки-победители конкурса в очередной раз напоминают нам о завораживающем чуде земных океанов и их хрупкости.
Победившие и получившие высокую оценку фотографии в настоящее время представлены на выставке на Тауэрском мосту в Лондоне.
Эта милая фотография детеныша гренландского тюленя, получившая высокую оценку в категории «Сохранение природы», была сделана Эллен Кайлартс. Она сделала снимок на закате на острове Ле-Иль-де-ла-Мадлен, архипелаге в Квебеке, Канада.
×
×
Эта фотография ската "манта рей" (или морского дьявола) у берегов Мексики, завоевавшая бронзовую медаль в категории «Дикая природа», — работа Хуана Мисаэля Паломеке Гонсалеса. Фотограф обращает внимание на «красивую симметрию» существа.
Два детеныша белого медведя прижимаются к своей матери на воодушевляющем снимке, сделанном в Норвегии Надей де Ланге. Он высоко оценен в категории «Дикая природа».
Этот снимок - один из серии невероятных фотографий, сделанных в Западной Австралии и принесших фотографу Брук Пайк награду Fifty Fathoms Award. На нем изображено спаривание двух морских змей Стокса.
Вот еще одна замечательная фотография Пайк. На ней мы видим любопытного морского льва, заметившего свое отражение в фотокамере.
Дельфины позируют Брук Пайк на трогательном снимке, который она сделала на рифе Нингалу в Западной Австралии.
Слева: четвертая фотография Брук Пайк, на которой китовая акула «и компания» плывут в одном направлении. Справа: полюбуйтесь на обладателя золотой медали в категории «Приключение», снимок Франко Банфи. На кадре, сделанном у берегов Доминики, фридайвер плывет со стаей из пяти кашалотов.
На этом снимке с высоты птичьего полета запечатлен «самец белого медведя, бродящий по быстро истончающимся и тающим весенним льдам Арктики», — рассказывает фотограф Флориан Леду. Снимок, сделанный в Норвегии, получил высокую оценку в категории «Сохранение природы».
Эта яркая фотография, сделанная Мартином Броеном в сеноте Чикин Ха в Мексике, помогла ему заработать серебряную медаль в категории «Портфолио». Изображение демонстрирует, как дубильная кислота, вещество, выделяющееся при разложении органических веществ, изменяет цвет воды и «создает эффект радуги».
А это еще один потрясающий снимок Броена. На нем мать синего кита и ее детеныш плавают у берегов мексиканского города Ла-Пас.
Работы фотографа Мэтти Смита доминируют в категории «Портфолио». Этот «семейный портрет» австралийских морских львов — лишь один из его блестящих кадров.
На этой фотографии Смита косяк рыб собирается под живописной скалой на закате в индонезийском архипелаге Раджа Ампат.
Фотограф Джейк Уилтон, чьи работы занимают третье место в категории «Портфолио», сделал эту захватывающую фотографию китовой акулы на рифе Нингалу в Австралии. Акула движется сквозь круглое скопление мелких рыб, которые собираются таким образом, чтобы защититься от хищников.
Еще одна фотография из портфолио Уилтона. На ней мать и детеныш дюгоня проходят по краю рифа Нингалу в поисках питательных водорослей.
На этом снимке, получившем высокую оценку в категории «Взаимосвязь с человеком», на фоне огромных волн изображены зрители на смотровой площадке маяка в португальском городе Назаре. Автор - фотограф Жоао Помпеу.
Воды Французской Полинезии стали местом действия этой завораживающей фотографии. На ней изображены самка горбатого кита, ее детеныша и человек. Автор - Джош Муньос. Он получил высокую оценку в категории «Взаимосвязь с человеком».
Чайка пролетает над волной прибоя в свете восходящего солнца на этой великолепной фотографии Герго Ругли, сделанной в Австралии. Кадр высоко оценен в категории «Изобразительное искусство».
На этом снимке Майкла Спенсера, занявшем первое место в категории «Изобразительное искусство», изображены волны, разбивающиеся туманным утром в Скарборо на побережье Северного моря в Англии.
Фридайвер «парит среди лучей света» в сеноте на полуострове Юкатан в Мексике. Фотограф Фабрис Герен отмечает, что облако сероводорода (образованное в результате разложения органических веществ в воде) под фигурой было потревожено ныряльщиком. Снимок получил высокую оценку в категории «Приключения»
Этот удивительный снимок занимает третье место в общем зачете наград и показывает баклана, ныряющего сквозь огромный косяк живца, создающего, как отмечает фотограф Брук Петерсон, «серию форм, имитирующих человеческое лицо». Снимок был сделан у берегов США.
Серфер плывет по «бурлящей белой воде» у побережья Гавайев на этом поразительном снимке Карима Илии, получившем высокую оценку в категории «Взаимосвязь с человеком».
Рафаэль Фернандес Кабальеро снял эту трогательную фотографию стаи гриндов (черных дельфинов), позирующих «для семейного портрета» у берегов Испании. Снимок очень впечатлил судей и возглавил подиум в категории «Дикая природа».
Еще один захватывающий снимок Кабальеро. На нем изображена акула-мако — «самая быстрая акула в океане», по его словам, — мчащаяся под лучами заходящего солнца у берегов Испании. Кадр высоко оценен в категории «Дикая природа».
На этой пронзительной фотографии, также сделанной Кабальеро, изображен «мёртвый кашалот, выброшенный на берег и окровавленный, на его хвосте видны следы запутывания» у побережья Мексики. По мнению судей, этот снимок достоин занимать второе место в категории «Сохранение природы».
Рыба-удильщик охотится на мелководье в Италии на этом эффектном снимке фотографа Массимо Заннини, получившем высокую оценку в категории «Дикая природа».
Этот снимок, сделанный победителем в абсолютном зачете Беном Туаром, получил высокую оценку в категории «Изобразительное искусство». Снятый во Французской Полинезии, он показывает «одинокую волну, разбивающуюся в последние мгновения перед тем, как разразится шторм».
Ну и напоследок - барабанная дробь... Это фотография, которая принесла Туару титул Океанического фотографа года. Она сделана у побережья французской полинезийской деревни Теахупо'о и показывает битву с подводной турбулентностью, созданной знаменитой тяжелой «волной Теахупо’о». Опасность, исходящая от волны Теахупо'о, общеизвестна: Туар сообщил, что название деревни переводится как «место черепов».
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Впечатляющие фотографии-победители конкурса "Подводный фотограф-2022"
- Победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 2021
- Победители конкурса Historic Photographer Of The Year
- Победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 2018
- Победители конкурса подводной фотографии Through Your Lens
Метки: Ocean Photographer Красота природы Моря и океаны морская жизнь океанический фотограф победители конкурса победители фотоконкурса подводные фото подводные фотографии снимки-победители
Новости партнёров
реклама