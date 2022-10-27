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Победители фотоконкурса Ocean Photographer of the Year 2022

Победители фотоконкурса Ocean Photographer of the Year 2022

Автор:
27 октября 2022 16:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ocean Photographer   Красота природы   Моря и океаны   морская жизнь   океанический фотограф   победители конкурса   победители фотоконкурса   подводные фото   подводные фотографии   снимки-победители   
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В этом году на конкурс "Лучший океанический фотограф 2022 года" поступили тысячи заявок со всего мира. Победителем стал Бен Туар из Французской Полинезии, сделавший фотографию серфера, который борется с очень опасной волной. Этот и другие удивительные снимки-победители конкурса в очередной раз напоминают нам о завораживающем чуде земных океанов и их хрупкости.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ocean Photographer   Красота природы   Моря и океаны   морская жизнь   океанический фотограф   победители конкурса   победители фотоконкурса   подводные фото   подводные фотографии   снимки-победители   
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