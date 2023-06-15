16 остроумных граффити от уличных художников

Нам следует пересмотреть определение вандализма, когда мы смотрим на некоторые остроумные и креативные граффити. Используя аэрозольный баллончик или любое другое средство для нанесения рисунка, уличные художники создают такие произведения искусства, которые порой могут затмить лучшие экспонаты в музеях. Искусство граффити — одна из лучших форм искусства, если учесть, насколько уникален стиль и сколько времени занимает процесс создания этих работ.

Сказ о том, как прекрасного принца она так и не дождалась