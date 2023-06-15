16 остроумных граффити от уличных художников

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Подборка граффити от уличных художников, которые не только радуют глаз, но и порой заставляют задуматься.
Нам следует пересмотреть определение вандализма, когда мы смотрим на некоторые остроумные и креативные граффити. Используя аэрозольный баллончик или любое другое средство для нанесения рисунка, уличные художники создают такие произведения искусства, которые порой могут затмить лучшие экспонаты в музеях. Искусство граффити — одна из лучших форм искусства, если учесть, насколько уникален стиль и сколько времени занимает процесс создания этих работ.
Сказ о том, как прекрасного принца она так и не дождалась
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Смоленск, мост через Днепр.
Кто котёночка обидел?
Некий Гоша напал на Тбилиси и… сделал везде красиво, потрясающе раскрасив электрощитки
Дэнни Де Вито, Майами, Флорида
Только свистни — он появится!
KISS
Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик
Лучше держи её крепче, парень!
Маугли всё это не нравится, да и нам тоже
Ситуативный арт
Сцена из фильма «Ностальгия» Тарковского, где Олег Янковский несет свечу, закрывая ее от ветра своим пальто
Гав!
Граффити в Екатеринбурге
Шеф?
Устал на это смотреть
Фёдор Достоевский в одном из российских дворов
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