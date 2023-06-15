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16 остроумных граффити от уличных художников

16 остроумных граффити от уличных художников

Автор:
15 июня 2023 08:22
Метки: в мире   граффити   интересно   искусство   креатив   уличный художник   
1608
17

Подборка граффити от уличных художников, которые не только радуют глаз, но и порой заставляют задуматься.

Нам следует пересмотреть определение вандализма, когда мы смотрим на некоторые остроумные и креативные граффити. Используя аэрозольный баллончик или любое другое средство для нанесения рисунка, уличные художники создают такие произведения искусства, которые порой могут затмить лучшие экспонаты в музеях. Искусство граффити — одна из лучших форм искусства, если учесть, насколько уникален стиль и сколько времени занимает процесс создания этих работ. 

Сказ о том, как прекрасного принца она так и не дождалась

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Смоленск, мост через Днепр.

 

Кто котёночка обидел?

Некий Гоша напал на Тбилиси и…⁠⁠ сделал везде красиво, потрясающе раскрасив электрощитки

Дэнни Де Вито, Майами, Флорида

Только свистни — он появится!

KISS

Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик

Лучше держи её крепче, парень!

Маугли всё это не нравится, да и нам тоже

Ситуативный арт

Сцена из фильма «Ностальгия» Тарковского, где Олег Янковский несет свечу, закрывая ее от ветра своим пальто

Гав!

Граффити в Екатеринбурге⁠⁠

Шеф?⁠⁠

Устал на это смотреть⁠⁠

Фёдор Достоевский в одном из российских дворов

Источник:

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Метки: в мире   граффити   интересно   искусство   креатив   уличный художник   
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5  комментариев
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74k
Viktor Час назад
На это хоть смотреть можно, а обычно такие "художества"!
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1k
Алексей 14 минут назад
Тут вопрос насколько долго они продержатся? Коммунальщики любят красоту уничтожать
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Seryi_spb 36 минут назад
Достоевского изверги от ЖКХ закрасили ещё два года назад.
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12k
Евгений Час назад


Свитерок закомый.

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