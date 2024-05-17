Девушкам нравится: пользователи соцсетей поделились своими любимыми татуировками

FISHKINET
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) "Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась чеченка, попросившая не выдавать её родственникам "Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию... "Ни разу не сомневалась": физически здоровая 29-летняя девушка получила разрешение на эвтаназию "Ни разу не сомневалась": физически здоровая 29-летняя девушка... Девушка показала обстановку в одном из некогда красивейших городов Европы — Неаполе Девушка показала обстановку в одном из некогда красивейших городов... Да так так-то? Да так так-то? Турникмен 80 уровня Турникмен 80 уровня Как&nbsp;ведёт себя лиса при&nbsp;бешенстве Как ведёт себя лиса при бешенстве "Позор республики": из-за пристрастия к наркотикам в Махачкале расстреляли бойца поп-ММА "Позор республики": из-за пристрастия к наркотикам в Махачкале... «Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике «Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на... Дагестанец очень убедительно отговорил парня совершить суицид Дагестанец очень убедительно отговорил парня совершить суицид Дэнни Трехо — 80: безумные факты о жизни актера, который умирал на экране 65 раз Дэнни Трехо — 80: безумные факты о жизни актера, который умирал на... Как снимали фильм "Новые амазонки": 16 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Новые амазонки": 16 интересных фактов о фильме В дружной команде появилось вакантное место кровельщика В дружной команде появилось вакантное место кровельщика Эффектный танец парня Эффектный танец парня Шутник несколько недель добавлял на эскалатор нелепые запрещающие знаки Шутник несколько недель добавлял на эскалатор нелепые запрещающие... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Повезло, что у не успел сесть в машину Повезло, что у не успел сесть в машину Удача отвернулась от рыбака Удача отвернулась от рыбака В Смоленской области задержали директора института за выдачу липовых сертификатов мигрантам о знании русского языка В Смоленской области задержали директора института за выдачу...
Девушкам нравится: пользователи соцсетей поделились своими любимыми татуировками

Девушкам нравится: пользователи соцсетей поделились своими любимыми татуировками

Автор:
17 мая 2024 16:20
Метки: Девушка   Юмор   смех   соцсети   тату   татуировка   
1839
16

Татуировка - это очень интимная вещь во всех смыслах. Но пользователи одной соцсети так разоткровенничались, что поделились с аудиторией самым сокровенным.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Девушка   Юмор   смех   соцсети   тату   татуировка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Егор 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Killgrave Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
тов.Suhov 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rom 56 минут назад
Самая отвратительная, это сердечко с глазом и радужной надписью.... Остальные ок )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
932
DuckTales 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1050 постов (1095 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106693



Другие посты автора
Популярное
Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра
Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра
15 ошибок мужчин, которые они осознали после начала совместной жизни с девушкой
15 ошибок мужчин, которые они осознали после начала совместной жизни с девушкой
Набирающие популярность
Защитный строй: первый российский антивирус c ИИ не потребует обновлений
Защитный строй: первый российский антивирус c ИИ не потребует обновлений
На шаг ближе к собственному авто. Завод "Москвич" перешел на производство полного цикла
На шаг ближе к собственному авто. Завод "Москвич" перешел на производство полного цикла
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#ДТП#история#полиция#интересное#факты#Жизнь#кино
#в мире#автомир#люди#авто аварии#забавно#Спорт#кот#Китай#криминал#исследование
#животные#автомобили#интересно#аварии#Юмор#Ynews#Автовсячина#новости#необычно#дети
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Когда получила права: взаимоотношения представительниц слабого пола и авто Когда получила права: взаимоотношения представительниц слабого пола и авто Любители молодого тела: мужчины рассказали, почему любят женщин помладше Любители молодого тела: мужчины рассказали, почему любят женщин помладше 30 ужасных тату, которые вызывают и смех, и слёзы 30 ужасных тату, которые вызывают и смех, и слёзы Сидячая красота: мужчины рассказали, что во внешности женщин их больше всего отпугивает Сидячая красота: мужчины рассказали, что во внешности женщин их больше всего отпугивает Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть

На что жалуетесь?

Вернуться