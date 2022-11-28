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Это пост про дорожную романтику от тех, кто предпочитает передвигаться на дальние расстояния с помощью поездов. Если и у вас в загашнике есть несколько подобных интересных историй, то обязательно делитесь ими в комментариях!
1. Начнем пост с тех самых тёплых дорожных историй, которые есть у многих путешественников
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Я когда на кладбище к родителям захожу, точно так же, только ещё и с водкой. Только ещё никто и не мешает.
Давно забытые ощущения
мудрым!
Помню, о прошлом годе, с проводницей так "надрались"...
Но я любил устроиться в тамбуре, с книжкой, пивом и сигаретами.