Это пост про дорожную романтику от тех, кто предпочитает передвигаться на дальние расстояния с помощью поездов. Если и у вас в загашнике есть несколько подобных интересных историй, то обязательно делитесь ими в комментариях!

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1. Начнем пост с тех самых тёплых дорожных историй, которые есть у многих путешественников 0 Источник:

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2. Сбылась мечта идиота 0 Источник:

3. Без фотографий эффектных попутчиц этот пост обойтись не мог 0 Источник:

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6. Ожидание и реальность 0 Источник:

7. Встречаются и вот такие попутчики 0 Источник:

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9. Страшный сон любого человека, отправляющегося в путешествие 0 Источник:

10. Плацкартный ренессанс 0 Источник:

11. Без юмора посты на Фишках не обходятся 0 Источник:

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13. Просыпаешься, а тут... 0 Источник:

14. Когда ФИО больше напоминает скороговорку повышенной сложности 0 Источник: