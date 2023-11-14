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Плати или мучайся: уступили ли бы вы нижнюю полку в поезде пожилому человеку?

Плати или мучайся: уступили ли бы вы нижнюю полку в поезде пожилому человеку?

Автор:
14 ноября 2023 19:47
Метки: бабушка   купе   плацкарт   поезд   ржд   ситуация   соцсети   
2531
19

Все началось с типичной истории, когда пассажира нижней полки попросили «удалиться» с оплаченного им места. В соцсетях эта тема вызвала шквал обсуждений. Как считаете, кто здесь прав?

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Метки: бабушка   купе   плацкарт   поезд   ржд   ситуация   соцсети   
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12  комментариев
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884k
А.Берестенко Час назад
Нахрена второй раз за день повторять? Чукча не читатель?
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4k
Двестиграмм 47 секунд назад
как то летел в самолёте с краю от окна
а рядом сидели две девочки, примерно 8-12 лет
я ещё подумал, нефигасе, такие маленькие а одни
девочки иногда оглядывались назад, я тоже туда посмотрел и увидел их маму
не долго думая я поменялся с ней местами
она удивлённо - А так можно? я просто кивнул
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161
Александра С 6 минут назад
У проводника вагона просите, он ДОЛЖЕН уступить.
И уступают....
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7k
Mixalych 16 минут назад
Уступили ли бы вы нижнюю полку в поезде пожилому человеку?

Нет. Не уступил бы.
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33k
Teodor 20 минут назад
Последний раз ездил в поезде лет 30 назад - сам предложил попутчице (зрелой женщине) поменяться - она была приятно удивлена... А в самолете меняюсь лишь на равноценное (от одного окна к другому) коли"разлученная" при регистрации пара хочет соединиться. Уж если я накануне встал среди ночи чтобы в онлайне застолбить себе мазёвое место у окна, то точно не для того, чтоб уступить его мелкому говнюку, что канючит своей яжмамке: "хочу кокну, хочу кокну...!"
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16k
Majul 21 минуту назад
Хочешь нижнюю полку - купи нижнюю полку. Не успел заранее, проблемы покупателя. Необходимость резко сорваться и куда-то поехать - редкость.
Вывод: тупость и скупердяйство не есть основание для выпрашивания более удобного места у того, кто его оплатил, у того кто заранее подумал о своем комфорте.
Лесом все нытики и "мне все должны".
Я сам уступлю место, если я увижу, что человеку реально тяжело, неудобно, еще что-то, но исключительно при условии, что этот человек не будет ныть и требовать.
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2k
Николай 36 минут назад
Я люблю в поезде спать в СВ, но это дороже самолета.
Если не СВ, то с детства любовь к верхним полкам, но при условии, что она впереди по ходу поезда находится.
Я бы уступил любому желающему)
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33k
Юрий Час назад
Комментарий к фото
В купе цены разные Для примера взял поезд Москва-Иркутск. Разница 5000р.
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18k
Alex ASK Час назад
Спереть вчерашний пост у Кукурузины - днище
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20k
Александр Час назад
Ехал в поезде и специально купил на нижней полке, на просьбу поменяться, ответил отказом. Надо заранее думать где хочется быть.
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