Плати или мучайся: уступили ли бы вы нижнюю полку в поезде пожилому человеку?

2531
19
Все началось с типичной истории, когда пассажира нижней полки попросили «удалиться» с оплаченного им места. В соцсетях эта тема вызвала шквал обсуждений. Как считаете, кто здесь прав?
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Тот случай, когда с попутчицей реально повезло
- Попутчицы и проводницы - это два плюса, только ради которых и путешествуют поездами
- Сдаём белье: эффектные проводницы, без которых путешествия потеряли бы всякий смысл
- Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть
- Обожаю поезда: душевные ситуации и истории, которыми поделились пользователи соцсетей
Новости партнёров
реклама
а рядом сидели две девочки, примерно 8-12 лет
я ещё подумал, нефигасе, такие маленькие а одни
девочки иногда оглядывались назад, я тоже туда посмотрел и увидел их маму
не долго думая я поменялся с ней местами
она удивлённо - А так можно? я просто кивнул
И уступают....
Нет. Не уступил бы.
Вывод: тупость и скупердяйство не есть основание для выпрашивания более удобного места у того, кто его оплатил, у того кто заранее подумал о своем комфорте.
Лесом все нытики и "мне все должны".
Я сам уступлю место, если я увижу, что человеку реально тяжело, неудобно, еще что-то, но исключительно при условии, что этот человек не будет ныть и требовать.
Если не СВ, то с детства любовь к верхним полкам, но при условии, что она впереди по ходу поезда находится.
Я бы уступил любому желающему)