«Это видео выложено на общественное порицание»: в Татарстане голый мужик устроил погром в общественном парке

В городе Зеленодольск мужчина прокатился на авто по парку «Берёзовая роща» и заехал на деревянную лестницу. Потом выбежал из машины в чём мать родила и сломал скамейку.

На видео рядом с ним была женщина. Видимо, пыталась как-то урезонить своего отчаянного спутника.

Осторожно, мужик сверкает тестикулами: