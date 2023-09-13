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«Это видео выложено на общественное порицание»: в Татарстане голый мужик устроил погром в общественном парке

«Это видео выложено на общественное порицание»: в Татарстане голый мужик устроил погром в общественном парке

Автор:
13 сентября 2023 18:52
Сообщество : Жить в России
Метки: nudist   Видео   Татарстан   зеленодольск   мужик   парк   погром   силовики   
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Теперь буйного нудиста ищут силовики.

В городе Зеленодольск мужчина прокатился на авто по парку «Берёзовая роща» и заехал на деревянную лестницу. Потом выбежал из машины в чём мать родила и сломал скамейку.

На видео рядом с ним была женщина. Видимо, пыталась как-то урезонить своего отчаянного спутника.

Осторожно, мужик сверкает тестикулами:

Ведутся мероприятия по установлению личности мужчины, заявление в отделе полиции есть - сообщили в местном МВД.

А в администрации города добавили:

Ущерб устанавливается. Ведутся поиски нарушителей. Охрана парка предоставила нам ролик. Он заехал на территорию парка, проехался, доехал до лестницы, там машина у него остановилась, и он сломал лавочку. С ним была женщина, их было двое. Это в любом случае некрасиво. Это видео выложено на общественное порицание, чтобы жители видели, как поступать не нужно. И это наказуемо, всегда нарушители будут наказаны и будут возмещать ущерб.

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Метки: nudist   Видео   Татарстан   зеленодольск   мужик   парк   погром   силовики   
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1  комментарий
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Мария Коненкова 10 минут назад
Так много вопросов... за рулём он был? Голый? Что он употреблял? Женщина с ним - она ему кто? Вопрос "почему не остановила" не задаю, видимо, этого гамадрила хорошо знает.
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