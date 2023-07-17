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Киноляпы в известных фильмах, которые могут слегка подпортить впечатление

Киноляпы в известных фильмах, которые могут слегка подпортить впечатление

Автор:
17 июля 2023 16:59
Сообщество : Кино
Метки: а вы знали   и такое бывает   кино   киноляпы   ляпы   несостыковка   несостыковочка   ошибки в фильмах   
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Нет ничего хуже разочарования, которое возникает, когда замечаешь какую-то ошибку или несостыковку в фильме. Даже если во всём остальном он идеален. Как бы вы ни старались, этот ляп теперь будет торчать как бельмо в глазу и забыть о нём не получится.

Вот некоторые оплошности создателей фильмов, которые были замечены внимательными зрителями.



«Позже в фильме есть сцена, где Роза (в исполнении Олимпии Дукакис) идёт открывать дверь с одной прической, а возвращается на кухню с совершенно другой. Бонус? Количество животных меняется от сцены к сцене!"



«Он полностью одет в черное, и его трудно заметить, но как только вы его увидите, вы никогда не сможете его развидеть! Само по себе это не испортило фильм для меня, но это веселый момент. Удивительно, как этот ляп пропустили редакторы».


«И это на фоне того, что шла длительная гражданская война, часто происходили террористические атаки. Что, никто не подумал о том, что стены должны быть потолще?»



«В реальности требуется меньше трех секунд, чтобы выпустить 30 патронов в полностью автоматическом режиме, но для Арни реальность совсем другая. И он даже не целится, он просто направляет оружие, как вы бы направляли водяной шланг, моющий вашу машину».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: а вы знали   и такое бывает   кино   киноляпы   ляпы   несостыковка   несостыковочка   ошибки в фильмах   
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Человек Разумный Час назад
Вы что, хотите сказать что в этих ваших голливудах все не по настоящему ???
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8k
ишты Полчаса назад
Т.е. судя по списку, ляпы присутствуют только в Голливуде? Наши безгрешны... Или это просто копипаст буржуинский?
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90k
Херанука Паибалу Час назад
ваааще пох......
и 5 копеек
пулеметчик, не имеющий возможности нормально прицелиться, но зарядивший в ленту "трассера", может ПРЕКРАСНО корректировать огонь визуально, видя линию огня и точку прицеливания.....
.
и еще
ССВ код на карте - как раз со стороны магнитной ленты, есичо.....
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