Киноляпы в известных фильмах, которые могут слегка подпортить впечатление

Нет ничего хуже разочарования, которое возникает, когда замечаешь какую-то ошибку или несостыковку в фильме. Даже если во всём остальном он идеален. Как бы вы ни старались, этот ляп теперь будет торчать как бельмо в глазу и забыть о нём не получится.
Вот некоторые оплошности создателей фильмов, которые были замечены внимательными зрителями.
1. «"Красотка". Во время сцены, где Джулия Робертс завтракает, она надкусывает то блинчик, то круассан. Как будто не может определиться»
2. «"Сумерки". Во время сцены, когда Белла в больнице, каждый раз, когда меняется положение камеры, меняется и положение кислородной носовой трубки»
3. «Мне всегда трудно смотреть фильмы, действие которых происходит в моей родной Монтане. У нас нет такого сильного южного акцента, и мы не все ковбои, живущие в глуши»
4. «"Возвращение в Хеллоуинтаун". Когда мама проводит своей дебетовой картой по считывателю, магнитная полоска обращена вверх, но она вводит пин-код и завершает покупку»
5. «"Всем парням: P.S. Я люблю тебя". Учитель естествознания говорит, что уникальность легочной системы осьминога в том, что у него три сердца. Сердце — часть сердечно-сосудистой системы, а не легочной системы»
6. «"Власть луны". Два момента, связанные с волосами. У Лоретты, героини Шер, седые волосы, которые в конечном итоге окрашиваются в черный. Однако седина появляется и уходит несколько раз, прежде чем она идет в салон красоты»
«Позже в фильме есть сцена, где Роза (в исполнении Олимпии Дукакис) идёт открывать дверь с одной прической, а возвращается на кухню с совершенно другой. Бонус? Количество животных меняется от сцены к сцене!"
7. «"Снайпер". В сцене, когда Брэдли Купер берёт на руки младенца. Вместо младенца используют куклу, но она шевелит руками, чтобы было похоже на настоящего ребёнка (нет, не похоже)»
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8. «"Гарри Поттер и Тайная комната". Во время дуэли Гарри и Драко, когда Снейп помогает Драко подняться, на заднем плане среди учеников можно увидеть члена съемочной группы с камерой»
«Он полностью одет в черное, и его трудно заметить, но как только вы его увидите, вы никогда не сможете его развидеть! Само по себе это не испортило фильм для меня, но это веселый момент. Удивительно, как этот ляп пропустили редакторы».
9. «"Одиннадцать друзей Оушена". Как они пронесли в хранилище столько листовок с рекламой стриптизерш, чтобы потом заполнить ими шесть больших сумок под видом денег? Дэнни и Лайнус не проносили, Чен тоже их не проносил...»
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10. «"Вспомнить всё". База на Марсе была настолько плохо построена, что одна-единственная пуля могла пройти сквозь нее и вызвать полную потерю атмосферы»
«И это на фоне того, что шла длительная гражданская война, часто происходили террористические атаки. Что, никто не подумал о том, что стены должны быть потолще?»
11. «Почти во всех фильмах 1980-х боезапас для оружия указан неправильно. В "Коммандо" Valmet M78 стреляет просто бесконечно»
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«В реальности требуется меньше трех секунд, чтобы выпустить 30 патронов в полностью автоматическом режиме, но для Арни реальность совсем другая. И он даже не целится, он просто направляет оружие, как вы бы направляли водяной шланг, моющий вашу машину».
12. «Сцена в церкви/библиотеке в "Индиане Джонсе и последнем крестовом походе". Когда герой поднимает наверх, отметка в виде буквы X четко видна, когда он начинает ломать пол в этом месте, отметка едва заметна»
13. «"Титаник". Когда Джек и Роуз стоят на носу корабля и показывают Роуз, фон явно фальшивый и выглядит совсем не так, как должен»
14. «"Гарри Поттер и философский камень". Сцена, где троица друзей заканчивает разговор с Хагридом и Рон или Гарри спрашивают: "Кто такой Николас Фламель?". Кажется, ни один из них не шевелит губами»
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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и 5 копеек
пулеметчик, не имеющий возможности нормально прицелиться, но зарядивший в ленту "трассера", может ПРЕКРАСНО корректировать огонь визуально, видя линию огня и точку прицеливания.....
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и еще
ССВ код на карте - как раз со стороны магнитной ленты, есичо.....