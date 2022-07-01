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18 случаев нерационального использования упаковки

18 случаев нерационального использования упаковки

Автор:
01 июля 2022 08:29
Метки: в мире   интересно   надёжность   необычно   подборка   товар   упаковка   
273
19

Сталкивались ли вы с ситуациями, когда упаковка казалась излишней? В продолжении поста подборка случаев, когда магазины перестарались с упаковкой товаров.

Мир страдает от проблем с экологией, но кажется, некоторых производителей товаров это не заботит. Они упаковывают свои продукты в огромное количество картона и пластика. Конечно, у упаковки есть свои задачи, например, защитить от повреждения и микробов. В данной подборке вы найдете случаи, когда упаковка казалась излишней и порождающей только дополнительный мусор.


У каждой картофелины своя упаковка

×
×

Яблоки в пластике


Пластиковая упаковка для фруктов, которые в ней не нуждаются


Когда заказываешь пять лаков


Ещё одни бананы в индивидуальной упаковке


40-сантиметровая упаковка для 2-сантиметрового предмета

Включает информацию о том, что всё «продуманно упаковано» для того, чтобы «защитить от повреждения».


Как будто у мандаринов нет натуральной оболочки


Когда таблетки из трёх банок отлично помещаются в одной


Как жаль, что баклажан не защищён кожурой


Крошечный пакетик шафрана продаётся в большом контейнере для специй


Таблеткам нужно личное пространство


Зачем?


Получил свою новую SIM-карту


Коробка и то, что в ней было


14 частей ненужной упаковки для крохотного спрея от Paco Rabanne объёмом 15 мл


Одной стрелочкой указаны духи, а второй — кот, который совершенно не впечатлён.


Видимо, это очень особенный томат


Весь этот пластик всего для пяти насадок


Эта неоправданно большая упаковка для карты micro SD размером 20 мм

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   интересно   надёжность   необычно   подборка   товар   упаковка   
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