18 случаев нерационального использования упаковки

Мир страдает от проблем с экологией, но кажется, некоторых производителей товаров это не заботит. Они упаковывают свои продукты в огромное количество картона и пластика. Конечно, у упаковки есть свои задачи, например, защитить от повреждения и микробов. В данной подборке вы найдете случаи, когда упаковка казалась излишней и порождающей только дополнительный мусор.

У каждой картофелины своя упаковка