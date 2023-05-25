В заключении он провёл 13 лет. Как сейчас выяснилось - несправедливо.
Историю Фатхуллы Исхакова можно было бы счесть фантастикой. Если бы она не была так драматична.
В 1959 году, когда Исхакову было 22 года, ему вынесли приговор: 15 лет за покушение на убийство девушки и её родителей. В дом, где они находились, проник пьяный мужик и натворил дел. А обвиняемым стал Фатхулла - тот самый преступник и оговорил его в суде. Возможно, у злоумышленника были серьёзные покровители, потому что доказательства тоже сфальсифицировали.
Поэтому Исхаков отправился на зону, где провёл 13 лет.
Когда вышел - стал добиваться признания невиновности. Устраивал голодовки и пикеты перед зданием прокуратуры.
Против этого беспредела, вы поймите, я 62 [года боролся]. Мои дети говорят: «Отец, остановись, зачем мучаешься?» Я говорю: «Вам это не объяснить. Если я отсидел 13 лет в заключении с ворами, убийцами, насильниками, такими людьми. Я не спал 13 лет (…)». До сих пор я не сплю, я отключаюсь только. Понимаете, какое состояние? (…) Бог мне помог, поверил. Я с первого же дня сказал – не совершал преступления, докажу до смерти, - рассказывал Исхаков журналистам.
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Прошёл все инстанции и всё-таки добился своего. Конституционный суд пересмотрел и отменил приговор Исхакову. Правда, спустя 64 года.
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Можно сказать повезло, в то время там шпаны мало было.
А настойчивый характер, однозначно уважение!
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