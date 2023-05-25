Историю Фатхуллы Исхакова можно было бы счесть фантастикой. Если бы она не была так драматична.

В 1959 году, когда Исхакову было 22 года, ему вынесли приговор: 15 лет за покушение на убийство девушки и её родителей. В дом, где они находились, проник пьяный мужик и натворил дел. А обвиняемым стал Фатхулла - тот самый преступник и оговорил его в суде. Возможно, у злоумышленника были серьёзные покровители, потому что доказательства тоже сфальсифицировали.

Поэтому Исхаков отправился на зону, где провёл 13 лет.

Когда вышел - стал добиваться признания невиновности. Устраивал голодовки и пикеты перед зданием прокуратуры.