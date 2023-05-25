Бывший спецназовец избил пожилого соседа — и отделался штрафом

В городе Моркам на северо-западе Англии в прошлом году произошёл отвратительный инцидент: здоровый бугай, бывший военный, отметелил своего 70-летнего соседа. Какой-то там был конфликт на почве...