В Мексике самолёт с генпрокурором едва не потерпел крушение

Из-за поломки шасси лайнеру пришлось тормозить "носом".
Бизнес-джет Gulfstream II с генпрокурором Мексики совершил аварийную посадку в международном аэропорту Фелипе Анхелес. Во время захода на посадку у самолёта не вышла передняя стойка шасси и пилоту пришлось тормозить кабиной о взлётно-посадочную полосу. К счастью, самолёт не загорелся и обошлось без пожарных машин.
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На борту бизнес-джета находилось шесть человек. Никто не пострадал, но был получен материальный ущерб, отмечают местные СМИ.
По данным La Razon, изначально бизнес-джет направлялся в другой аэропорт, но из-за неполадок с шасси авиационные службы направили его в Фелипе Анхелес, в котором лучше условия для аварийной посадки самолётов.
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