В Мексике самолёт с генпрокурором едва не потерпел крушение

На борту бизнес-джета находилось шесть человек. Никто не пострадал, но был получен материальный ущерб, отмечают местные СМИ.

По данным La Razon, изначально бизнес-джет направлялся в другой аэропорт, но из-за неполадок с шасси авиационные службы направили его в Фелипе Анхелес, в котором лучше условия для аварийной посадки самолётов.