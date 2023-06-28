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В Мексике самолёт с генпрокурором едва не потерпел крушение

В Мексике самолёт с генпрокурором едва не потерпел крушение

Автор:
28 июня 2023 14:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Мексика   генпрокурор   поломка   самолёт   шасси   
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Из-за поломки шасси лайнеру пришлось тормозить "носом".

Бизнес-джет Gulfstream II с генпрокурором Мексики совершил аварийную посадку в международном аэропорту Фелипе Анхелес. Во время захода на посадку у самолёта не вышла передняя стойка шасси и пилоту пришлось тормозить кабиной о взлётно-посадочную полосу. К счастью, самолёт не загорелся и обошлось без пожарных машин.

На борту бизнес-джета находилось шесть человек. Никто не пострадал, но был получен материальный ущерб, отмечают местные СМИ.


По данным La Razon, изначально бизнес-джет направлялся в другой аэропорт, но из-за неполадок с шасси авиационные службы направили его в Фелипе Анхелес, в котором лучше условия для аварийной посадки самолётов.

Источник:

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Метки: Видео   Мексика   генпрокурор   поломка   самолёт   шасси   
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