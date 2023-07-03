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Мэр мексиканского города женился на крокодиле

Мэр мексиканского города женился на крокодиле

Автор:
03 июля 2023 14:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Мексика   аллигатор   женитьба   крокодил   обычай   свадьба   традиция   
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Чего не сделаешь ради благосостояния родного города.

Спутницей жизни главы Сан-Педро-Уамелула стала рептилия, и это не аллегория. Союз между мужчиной и самкой аллигатора — это ритуал, которому более 230 лет. Традиция берёт начало с дня окончания конфликта между двумя этническими группами региона. С тех пор каждый глава города обязан жениться на крокодилице, чтобы задобрить богов.


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«Мы просим у природы достаточно дождя, достаточно еды, чтобы у нас была рыба в реке», — произнёс мэр Сан-Педро-Уамелула во время обряда. Его избранницей стала рептилия по имени Алисия Адриана.


Перед церемонией "невесту" пронесли по городу, чтобыместные жители могли взять ее на руки и станцевать. В Мексике считают, что самки крокодила - заколдованные принцессы по аналогии со сказками про царевну-лягушку в России. И что, женившись на ней, глава города принесет жителям этого места удачу, ведь в этих местах крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, являющуюся основным источником пропитания для жителей. А может, брак станет волшебным, и принцесса обратится в настоящую красавицу-жену.


Чтобы избежать укусов, морду крокодила связывают, а затем наряжают к белый костюм невесты. В таком видео после обхода города крокодилица на руках вносится в ратушу для бракосочетания.


После обряда для жителей города устроили настоящий праздник, с музыкой и угощением. А мэр Сан-Педро-Уамелула такцевал со своей невестой под звуки традиционной музыки.


Есть ли у градоначальника земная женщина, не сообщается.







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Метки: Видео   Мексика   аллигатор   женитьба   крокодил   обычай   свадьба   традиция   
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4  комментария
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31k
Ego sum qui sum 17 минут назад
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3k
OLDer 4 минуты назад
Пипец новость!!
Это у них обряд такой ежегодный.
Удивили.
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11k
Летучий Мыш 9 минут назад
Красивая невеста, можно легко голову потерять
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16k
Алекс 21 минуту назад
Фи...в Германии каждая вторая - крокодил. И ничего все замуж выходят.
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