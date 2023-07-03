Чего не сделаешь ради благосостояния родного города.
Спутницей жизни главы Сан-Педро-Уамелула стала рептилия, и это не аллегория. Союз между мужчиной и самкой аллигатора — это ритуал, которому более 230 лет. Традиция берёт начало с дня окончания конфликта между двумя этническими группами региона. С тех пор каждый глава города обязан жениться на крокодилице, чтобы задобрить богов.
«Мы просим у природы достаточно дождя, достаточно еды, чтобы у нас была рыба в реке», — произнёс мэр Сан-Педро-Уамелула во время обряда. Его избранницей стала рептилия по имени Алисия Адриана.
Перед церемонией "невесту" пронесли по городу, чтобыместные жители могли взять ее на руки и станцевать. В Мексике считают, что самки крокодила - заколдованные принцессы по аналогии со сказками про царевну-лягушку в России. И что, женившись на ней, глава города принесет жителям этого места удачу, ведь в этих местах крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, являющуюся основным источником пропитания для жителей. А может, брак станет волшебным, и принцесса обратится в настоящую красавицу-жену.
Чтобы избежать укусов, морду крокодила связывают, а затем наряжают к белый костюм невесты. В таком видео после обхода города крокодилица на руках вносится в ратушу для бракосочетания.
После обряда для жителей города устроили настоящий праздник, с музыкой и угощением. А мэр Сан-Педро-Уамелула такцевал со своей невестой под звуки традиционной музыки.
Есть ли у градоначальника земная женщина, не сообщается.
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Это у них обряд такой ежегодный.
Удивили.