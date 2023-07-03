Перед церемонией "невесту" пронесли по городу, чтобыместные жители могли взять ее на руки и станцевать. В Мексике считают, что самки крокодила - заколдованные принцессы по аналогии со сказками про царевну-лягушку в России. И что, женившись на ней, глава города принесет жителям этого места удачу, ведь в этих местах крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, являющуюся основным источником пропитания для жителей. А может, брак станет волшебным, и принцесса обратится в настоящую красавицу-жену.