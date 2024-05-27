Тело пролежало под соседским садом 2 года: благодаря Google Maps раскрыли дело исчезновения женщины

В Бельгии спустя 2 года полиция смогла раскрыть дело исчезновения женщины. Это удалось сделать благодаря Google-картам.





83-летняя Полетт Ландрие, которая страдала болезнью Альцгеймера исчезла 2 года назад. Женщина вышла из дома и просто исчезла. Родные пенсионерки предположили, что она могла утопиться в водоеме, который расположен неподалеку от ее дома. Поиски не дали результата, поэтому через 2 года полиция решила закрыть дело.





Офицер, который вел розыск, решил напоследок просмотреть гугл-карты с домом женщины. Благодаря этому стала известна ее судьба. На фото он увидел пенсионерку, которая шла от своего дома в направлении соседнего.