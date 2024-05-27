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Тело пролежало под соседским садом 2 года: благодаря Google Maps раскрыли дело исчезновения женщины

Тело пролежало под соседским садом 2 года: благодаря Google Maps раскрыли дело исчезновения женщины

Автор:
27 мая 2024 09:11
Сообщество : Истории
Метки: google maps   в мире   исчезновение женщины   сад   смерть   странно   удивительно   фото   
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Полиция приняла решение о закрытии дела, но напоследок правоохранитель решил просмотреть Google Maps дома женщины. Это сдвинуло поиски пропавшей пенсионерки с места.

В Бельгии спустя 2 года полиция смогла раскрыть дело исчезновения женщины. Это удалось сделать благодаря Google-картам.


83-летняя Полетт Ландрие, которая страдала болезнью Альцгеймера исчезла 2 года назад. Женщина вышла из дома и просто исчезла. Родные пенсионерки предположили, что она могла утопиться в водоеме, который расположен неподалеку от ее дома. Поиски не дали результата, поэтому через 2 года полиция решила закрыть дело.


Офицер, который вел розыск, решил напоследок просмотреть гугл-карты с домом женщины. Благодаря этому стала известна ее судьба. На фото он увидел пенсионерку, которая шла от своего дома в направлении соседнего.

Изображение пожилой женщины, матери четверых детей, позволило полиции отследить ее следы, и обнаружить ее тело всего в нескольких ярдах от ее дома. Оно лежало на подножии холма прямо под соседским садом.


Расследование показало, что женщина упала с неогражденной части сада и вскоре умерла.

"Единственное, что меня смущает, это то, что почти 2 года никто в соседнем доме не понял, что в их дворе лежит мертвое тело. Это безумие", — написал один из обозревателей.

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Метки: google maps   в мире   исчезновение женщины   сад   смерть   странно   удивительно   фото   
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Голос Вселенной 38 минут назад
Офицер, который вел розыск, лучше бы билет лотерейный купил и потратил свою удачу на него. Пенсионерке все равно уже все равно... Сколько шансов на то, что гугл-регистратор запечатлеет последние мгновения жизни человека?...
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Роман 13 минут назад
Блин, да если собакен сдохнет где, то вони на всю округу во время разложения. А тут целый человек, там вся деревня бы уже искала источник запаха.

Какая та мутная история.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 797 постов (751 в горячем)

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