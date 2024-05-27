Тело пролежало под соседским садом 2 года: благодаря Google Maps раскрыли дело исчезновения женщины

Полиция приняла решение о закрытии дела, но напоследок правоохранитель решил просмотреть Google Maps дома женщины. Это сдвинуло поиски пропавшей пенсионерки с места.
В Бельгии спустя 2 года полиция смогла раскрыть дело исчезновения женщины. Это удалось сделать благодаря Google-картам.
83-летняя Полетт Ландрие, которая страдала болезнью Альцгеймера исчезла 2 года назад. Женщина вышла из дома и просто исчезла. Родные пенсионерки предположили, что она могла утопиться в водоеме, который расположен неподалеку от ее дома. Поиски не дали результата, поэтому через 2 года полиция решила закрыть дело.
Офицер, который вел розыск, решил напоследок просмотреть гугл-карты с домом женщины. Благодаря этому стала известна ее судьба. На фото он увидел пенсионерку, которая шла от своего дома в направлении соседнего.
Изображение пожилой женщины, матери четверых детей, позволило полиции отследить ее следы, и обнаружить ее тело всего в нескольких ярдах от ее дома. Оно лежало на подножии холма прямо под соседским садом.
Расследование показало, что женщина упала с неогражденной части сада и вскоре умерла.
"Единственное, что меня смущает, это то, что почти 2 года никто в соседнем доме не понял, что в их дворе лежит мертвое тело. Это безумие", — написал один из обозревателей.
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Какая та мутная история.