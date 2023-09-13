Календарь горячих ирландских фермеров на 2024 год

На вопрос о том, как выбираются места для съемок, Сиара ответила следующее: "Как правило, мы обращаем внимание на интересные объекты, такие как старые фермерские дома и винтажная сельскохозяйственная техника, а также живописные фоны. Нас также привлекают зоофермы, так как там много животных, с которыми мы можем работать. Важно разнообразие, поэтому на протяжении многих лет мы сотрудничали со многими фермами. Их владельцы оказывали нам огромную помощь во время фотосессий, за что мы им бесконечно благодарны. Это действительно командная работа, поскольку за кулисами много работы и подготовки".