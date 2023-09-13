Календарь горячих ирландских фермеров на 2024 год

Новый год, новый календарь. В знаменитом издании "Ирландский фермер" на 2024 год изображены красавцы из Корка, Уэксфорда, Дублина, Роскоммона, Типперэри и Килкенни, а также обитатели ферм. Коллекция состоит из лучших фотографий за прошедшие 13 лет. Календарь, который телеведущий Райан Табриди однажды назвал "сельскохозяйственной порнографией", обошел по популярности One Direction, Конора Макгрегора и Джастина Бибера.
По словам создательницы серии календарей Сиары Райан, 2023 год должен был стать заключительным для "Ирландских фермеров", но поклонники просили еще одно издание.
На вопрос о том, как выбираются места для съемок, Сиара ответила следующее: "Как правило, мы обращаем внимание на интересные объекты, такие как старые фермерские дома и винтажная сельскохозяйственная техника, а также живописные фоны. Нас также привлекают зоофермы, так как там много животных, с которыми мы можем работать. Важно разнообразие, поэтому на протяжении многих лет мы сотрудничали со многими фермами. Их владельцы оказывали нам огромную помощь во время фотосессий, за что мы им бесконечно благодарны. Это действительно командная работа, поскольку за кулисами много работы и подготовки".
Рассуждая о популярности календаря, который даже обогнал Конора МакГрегора, Райан сказала: "Говорят, секс продает, а Ирландия - это популярное место и "бренд", если хотите. А если добавить к этому еще и юмор, то вы получите победителя, о чем свидетельствует высокий спрос на календарь на протяжении последних 14 лет. Многие считают Ирландию романтической страной с 40 оттенками зеленого цвета, дружелюбной нацией, которая известна своим "céad míle fáilte", что по-ирландски означает "сто тысяч приветствий"".
В "Избранную коллекцию" вошли фотографии, которые вызвали наибольший отклик у поклонников. Заказы на календарь уже поступили из Нью-Джерси, Германии и Финляндии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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