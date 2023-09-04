35 необыкновенных фактов обо всем на свете

Мы живем в удивительном мире, и чем глубже погружаемся в его тайны, тем больше хотим знать. Вероятно, поэтому сейчас наблюдается расцвет информационных онлайн-платформ, будь то видео, подкасты и других форматов. Мы подготовили для вас новую коллекцию интересностей.
В 1913 году 10-летняя Сара Ректор получила земельный надел в 160 акров в штате Оклахома. Лучшие сельскохозяйственные угодья отдавали белым, а ей достался бесплодный участок. Вскоре там обнаружили нефть, а Сара стала одним из первых чернокожих миллионеров в США.
Съемочная группа фильма "Возвращение джедая" высмеяла внешний вид адмирала Акбара, посчитав его уродливым. Режиссер Ричард Маркуанд отказался менять его, сказав: "Я думаю, детям стоит показать, что хорошие люди не обязательно красивы, а плохие - не обязательно уродливы".
С 1940 по 1944 год Корри тен Бом и ее семья укрывали в своем доме в Харлеме, Нидерланды, евреев, бежавших от нацистов. Для этого они построили потайную комнату. Корри, ее сестра и их отец спасли более 800 человек.
В 1944 году гестапо устроило в доме безрезультатный обыск и арестовало тен Бомов. Их отправили в концлагерь, выжила только Корри.
После войны тен Бом создала реабилитационные центры для жертв нацизма и проповедовала примирение между жертвами и преступниками.
Бывший раб Басс Ривз добился свободы и стал первым чернокожим заместителем маршала США. Коллеги восхищались его навыками и способностями в поимке преступников. Ривз по праву считается одним из самых легендарных служителей закона Дикого Запада.
Житель Австрии Эрик Швам, скончавшийся в возрасте 90 лет, завещал 2,4 млн долларов французской коммуне Ле Шамбон-сюр-Линьон. Потрясенные чиновники вскоре узнали, что Швам отблагодарил город за то, что 80 лет назад тот спас его и его семью от нацистов. Мужчина хотел, чтобы эти деньги пошли на образовательные проекты и стипендии для местных детей.
В 1999 году косовский албанец Мустафа Ксаджа показал фотографии своих детей, которые, по его предположениям, погибли во время войны в Косово.
Освобожденный из плена, мужчина был вынужден искать убежища в Албании. Только после окончания конфликта он узнал, что его семья осталась невредимой.
В 1880-х профессор астрономии и директор обсерватории Гарвардского университета Эдвард Пикеринг был разочарован работой своих сотрудников и сказал: "Даже моя шотландская горничная могла бы добиться большего!" И он был прав. Пикеринг нанял свою горничную Вильямину Флеминг, которая впоследствии классифицировала десятки тысяч звезд.
Ким Унг-Йонг заговорил в 6 месяцев. В 2 года он свободно говорил на четырех языках (корейском, японском, немецком, английском). В 3 года он мог решать задачи по алгебре. В 8 лет он был приглашен NASA для прохождения обучения в Колорадском университете, где в 15 лет получил степень магистра наук.
Времена года в Жабокреки, Словакия.
Девочки спасают своего медвежонка во время бомбардировки в Ливерпуле, май 1941 года.
Нелли Блай - американская журналистка, которая в 1889 году совершила кругосветное путешествие. Вдохновившись знаменитым романом Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней", Блай поставила перед собой цель совершить путешествие за меньшее время.
Она собрала небольшой чемодан и села на пароход. Своими впечатлениями и наблюдениями Блай делилась в телеграммах. Она вернулась в Нью-Йорк всего через 72 дня после отплытия, установив новый мировой рекорд, и даже успела взять интервью у Жюля Верна.
Джулия Хилл - экологическая активистка. В 1997 году она забралась на 55-метровую секвойю в Калифорнии и провела на ней 738 дней. Эта акция протеста заставила лесозаготовительную компанию сохранить деревья в округе.
Массачусетский технологический институт выдаст вам сертификат пирата, если вы будете посещать занятия по стрельбе из лука, стрельбе из пистолета, парусному спорту и фехтованию в качестве уроков физкультуры.
Белки устроили себе гнездо на подоконнике.
Статуя короля Артура работы Рубина Эйнона, замок Тинтагель, Англия.
"Синие Фьюгейты". Семья из Кентукки получила известность благодаря своей синей коже, обусловленной генетическим заболеванием крови, метгемоглобинемией.
В Финляндии есть курорт, где можно пожить в стеклянном иглу и любоваться северным сиянием.
Деревянная винтовая лестница в замке Пелеш, Румыния.
В 23 года Розмари Кеннеди, сестра Джона Кеннеди, по настоянию отца перенесла лоботомию, после которой ее ментальные возможности снизились до уровня двухлетнего ребенка.
10 июня 1990 года авиалайнер BAC 1-11-528FL авиакомпании British Airways выполнял плановый рейс BA5390 по маршруту Бирмингем-Малага. Через 13 минут после взлета одно ветровое стекло вылетело, вследствие чего командира воздушного судна Тимоти Ланкастера наполовину выбросило из кабины. Через 20 минут второй пилот смог посадить самолет в аэропорту Саутгемптона. Ланкастер получил серьезные травмы, но выжил. А спустя 5 месяцев вернулся за штурвал.
Лучница на Всемирных играх кочевников в Киргизии, 2016 год.
Мечеть шейха Лютфаллы - шедевр персидской архитектуры. Она была построена во времена правления Сефевидов и расположена на восточной стороне площади Накш-э Джахан в Исфахане (Иран).
Эта дубовая дверь в Вестминстерском аббатстве является старейшей дверью в Великобритании. Она простояла более 950 лет, ее изготовили во времена Эдуарда Исповедника в 1050-х годах.
18 марта 1944 года 27-летний Аймо Койвунен со своим финским лыжным отрядом находился в Лапландии, самом северном регионе Финляндии, и был атакован превосходящими силами советских войск. Уставший после долгого перехода, Аймо вспомнил, что у него есть запас первитина - ранней формы метамфетамина. Военнослужащий принял все 30 таблеток, в пять раз превысив максимально допустимую дозу. Очнувшись на следующее утро, он понял, что в одиночку преодолел 100 км без еды и боеприпасов. Аймо продолжал идти на лыжах, неоднократно встречался с советскими войсками, но всегда спасался, даже после ранения от мины.
Всего он преодолел 400 километров. В конце концов его нашли немецкие саперы. По прибытии в госпиталь Койвунен весил всего 94 кг, а его сердце билось с частотой 200 ударов в минуту. Он дожил до 71 года и умер в 1989 году.
Портрет недовольной девочки, 1850-е.
Керамическая фигурка майя со съемным шлемом возрастом 1500 лет из Эль-Перу, Петен, Гватемала.
Оператор службы точного времени на телефонной станции, 1928 год. Чикаго, США.
Редкая фотография XIX века, на которой Большой Сфинкс запечатлен с воздушного шара.
До и после раскопок и реставрации Зиккурата в Уре, Ирак. Храмовый комплекс был построен около 4000 лет назад царем неошумерской империи Ур-Намму.
Временный госпиталь во время войны во Вьетнаме, 1970 год.
Индус Амар Бхарати дал обет богу Шиве в 1973 году и с тех пор держит руку поднятой.
2000-летняя фракийская колесница со скелетами лошадей.
Лауреаты Нобелевской премии Мария Кюри и Пьер Кюри вскоре после свадьбы. Франция, 1895 год.
Археологи нашли крем для лица, изготовленный 2000 лет назад. В железной баночке римской эпохи даже сохранились следы пальцев. Крем изготовили из рафинированного животного жира, крахмала и олова.
В 1989 году внимание мировой общественности привлекла фотография ветерана Великой Отечественной Войны. На снимке, сделанном Иваном Куртовым, курсанты Нахимовского училища отдают честь ветерану Анатолию Леопольдовичу Голимбиевскому.
Хотя фотография была одобрена ИТАР-ТАСС, многие ленинградские издания не решались печатать снимок, боялись поднимать тему нелегкой жизни военных инвалидов.
В 1990 году работа Ивана Куртова заняла первое место мирового фотоконкурса World Press Photo, и российские газеты тут же стали печатать снимок фронтовика на первой полосе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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