35 необыкновенных фактов обо всем на свете

С 1940 по 1944 год Корри тен Бом и ее семья укрывали в своем доме в Харлеме, Нидерланды, евреев, бежавших от нацистов. Для этого они построили потайную комнату. Корри, ее сестра и их отец спасли более 800 человек.

В 1944 году гестапо устроило в доме безрезультатный обыск и арестовало тен Бомов. Их отправили в концлагерь, выжила только Корри.

После войны тен Бом создала реабилитационные центры для жертв нацизма и проповедовала примирение между жертвами и преступниками.