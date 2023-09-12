Сидячая красота: мужчины рассказали, что во внешности женщин их больше всего отпугивает

1589
18
Ого, сегодня представители сильной половины человечества изрядно разоткровенничались. Женщины узнают много нового, мужчины - "сверят часы".
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужской пол - мимо: очень странные анкеты девушек из приложения для знакомств
- Фатальные ошибки женщин, которые они допускают на первых свиданиях
- Ковровый Тиндер вошёл в чат, или популярно о коврухах и ковроледи
- Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях
- Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами
Новости партнёров
реклама
А та, которую полюбишь...