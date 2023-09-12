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Сидячая красота: мужчины рассказали, что во внешности женщин их больше всего отпугивает

Сидячая красота: мужчины рассказали, что во внешности женщин их больше всего отпугивает

Автор:
12 сентября 2023 17:11
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   внешность   женщина   мнение   смех   
1589
18

Ого, сегодня представители сильной половины человечества изрядно разоткровенничались. Женщины узнают много нового, мужчины - "сверят часы".

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Метки: Девушка   Юмор   внешность   женщина   мнение   смех   
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7  комментариев
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1M
NAZARETH (модер) 36 минут назад
Красивая - не та, что красива...
А та, которую полюбишь...
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1k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Ну ты и урод...
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23k
homerchik 44 минуты назад
Не приемлю татуировки и пирсинг
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562
ruslan d 50 минут назад
После развода как-то вообще девушек побаиваться начал
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419
thrashbox ruslan d Полчаса назад
На что развели-то ?
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15k
Kostick Час назад
повышенная лохматость) причем я даже не за интимные, руки у неких тёток лохматые, ояибундестаг.. ну сходи ты курица на лазер, это же просто лють лютая. и разумеется грязные волосы.
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