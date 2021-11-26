Победители конкурса Historic Photographer Of The Year

Объявлены победители конкурса "Исторический фотограф года 2021". Награды присуждаются как за любительские, так и за профессиональные фотографии культурных и исторических мест по всему миру, от национальных сокровищ до скрытых жемчужин, известных далеко не всем.

0 Вот подборка лучших фотографий конкурса.

Абсолютный победитель: Маяк Уайтфорд, Гауэр, Уэльс, автор - Стив Лиддиард 0 Источник:

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В списке финалистов: Шах-и-Зинда, Узбекистан, автор - Джулиан Эллиотт 0 Источник:

В списке финалистов: башня Святого Михаила, Гластонбери-Тор, автор - Адам Бертон 0 Источник:

В списке финалистов: HMS Belfast, Лондон, автор - Гай Сарджент 0 Источник:

В списке финалистов: Внутренний двор ратуши Лестера, автор - Мэри Пейн 0 Источник:

В списке финалистов: C-117D ВМС США 1973 г. , Вик, Исландия, автор - Евгений Самученко 0 Источник:

В списке финалистов: маяк Скарборо на пирсе Винсента, автор - Эндрю Маккарен 0 Источник:

В списке финалистов: базилика Эстергом, Венгрия, автор - Элизабет Хак 0 Источник:

Победитель в категории "Историческая Англия": Клифтонский подвесной мост, Бристоль, автор - Сэм Биндинг 0 Источник:

Номинация в шорт-листе категории "Историческая Англия": шахты Нентхед, автор - Том Макнелли 0 Источник:

В шорт-листе категории "Историческая Англия": MV Western Belle (1935), Улсуотер, Камбрия, автор - Эндрю Маккарен 0 Источник:

В шорт-листе категории "Историческая Англия": Reculver Towers, Кент, автор - Майкл Марш 0 Источник:

Номинация в шорт-листе в категории "Историческая Англия": карьер Фоггинтор, Дартмур, Девон, автор - Жан-Клод Телен 0 Источник:

В списке финалистов, категория "Историческая Англия": Виадук "Двадцать мостов", Уиган, автор - Пол Харрис 0 Источник:

Победитель в категории "Место, где творилась история": Пёртон Халкс, Глостершир, автор - Иэн МакКаллум 0 Источник:

В списке финалистов, категория "Место, где творилась история": Храм Геры II, Пестум, Греция, автор - Альфредо Коррао 0 Источник:

В шорт-листе категории "Место, где творилась история": Припять, Чернобыль, Украина, автор - Грэм Харрис 0 Источник: