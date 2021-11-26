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Победители конкурса Historic Photographer Of The Year

Победители конкурса Historic Photographer Of The Year (19 фото)

Автор:
26 ноября 2021 17:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Historic Photographer of The Year   Исторические места   лучшие фотографии   победители фотоконкурса   снимки-победители   фотоконкурс   фотомир   
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Объявлены победители конкурса "Исторический фотограф года 2021". Награды присуждаются как за любительские, так и за профессиональные фотографии культурных и исторических мест по всему миру, от национальных сокровищ до скрытых жемчужин, известных далеко не всем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Historic Photographer of The Year   Исторические места   лучшие фотографии   победители фотоконкурса   снимки-победители   фотоконкурс   фотомир   
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