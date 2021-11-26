Победители конкурса Historic Photographer Of The Year

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Объявлены победители конкурса "Исторический фотограф года 2021". Награды присуждаются как за любительские, так и за профессиональные фотографии культурных и исторических мест по всему миру, от национальных сокровищ до скрытых жемчужин, известных далеко не всем.
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Победитель в категории "Историческая Англия": Клифтонский подвесной мост, Бристоль, автор - Сэм Биндинг
Номинация в шорт-листе категории "Историческая Англия": шахты Нентхед, автор - Том Макнелли
В шорт-листе категории "Историческая Англия": MV Western Belle (1935), Улсуотер, Камбрия, автор - Эндрю Маккарен
Номинация в шорт-листе в категории "Историческая Англия": карьер Фоггинтор, Дартмур, Девон, автор - Жан-Клод Телен
В списке финалистов, категория "Историческая Англия": Виадук "Двадцать мостов", Уиган, автор - Пол Харрис
Победитель в категории "Место, где творилась история": Пёртон Халкс, Глостершир, автор - Иэн МакКаллум
В списке финалистов, категория "Место, где творилась история": Храм Геры II, Пестум, Греция, автор - Альфредо Коррао
В шорт-листе категории "Место, где творилась история": Припять, Чернобыль, Украина, автор - Грэм Харрис
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Historic Photographer of The Year Исторические места лучшие фотографии победители фотоконкурса снимки-победители фотоконкурс фотомир
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