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Женские обсуждения на форумах, которые лучше никогда не читать

Женские обсуждения на форумах, которые лучше никогда не читать

Автор:
12 сентября 2023 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: женские обсуждения   женский форум   женщины обсуждают   форум   фото   что говорят женщины   
3316
13

Женщины часто обращаются за советом к другим женщинам. Правда темы и ответы не всегда адекватные. Поэтому иногда лучше не знать, что происходит в головах у представительниц прекрасного пола.

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Метки: женские обсуждения   женский форум   женщины обсуждают   форум   фото   что говорят женщины   
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19  комментариев
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5k
jfk Час назад
Комментарий к фото
адрес то какой?
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Denissg 2 минуты назад
Комментарий к фото
Ни в коем случае! Подождите, когда научится пить сам. Всему своё время.
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Denissg 4 минуты назад
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Обратитесь в деканат факультета ФСКН.
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3k
Autumn2015 12 минут назад
Кстати сын -гей в США немалой частью мам считается за счастье, геи очень привязаны к ним.
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1k
Татьяна Баженова 19 минут назад
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Счастье-то какое! Вместо одного сына сразу два! Только задумываться не надо, что там с твоим сыном делает этот здоровяк.
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1k
Татьяна Баженова 22 минуты назад
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Не только пахнет, но и выглядит неприятно!
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1k
Выхухоль (Нагайна) 23 минуты назад
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Ну так спроси у неё, где она обувается-одевается, в "Детском мире", что ли? У меня нога 37, очень часто приходится брать то, что есть, а не то, что хочется, меньше 38 размера проблемы с выбором начинаются. 40-42 пожалуйста, а 38 и меньше хрен вам. И при росте 172 мне иногда приходится штаны подшивать, чтобы не наступать на них, а для 163 - вообще всю одежду подшивать или подбирать долго и мучительно.
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51k
turyst Полчаса назад
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
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Просто парень почувствовал себя униженным. Он-то думал, что ты самая обыкновенная маникюрша или продавщица.... а теперь как жить, как разговаривать?
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3
Ваня Пупкин 50 минут назад
Какое-то сплошное "данямилохин"
Фубля
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2k
Duke_kir 57 минут назад
Женские обсуждения на форумах, которые лучше никогда не читатьПосмотреть
Женские обсуждения на форумах, которые лучше никогда не читать
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1k
Vergüenza Ajena Час назад
Кукурузина=Никифоридис=маразм.
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24k
Дмитрий 2 часа назад
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30k
BuG 2 часа назад
Уголовный кодекс хорошо помогает, административный ещё.
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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60k
pynh 2 часа назад
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4k
Наталья 2 часа назад
Было бы смешно, если бы не было так грустно...
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Спелая кукурузинка

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