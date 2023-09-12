Женские обсуждения на форумах, которые лучше никогда не читать

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Женщины часто обращаются за советом к другим женщинам. Правда темы и ответы не всегда адекватные. Поэтому иногда лучше не знать, что происходит в головах у представительниц прекрасного пола.
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