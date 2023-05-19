Женские размышления с форумов, от которых волосы встают дыбом

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Женщины любят поразмышлять. На форумах они делятся своими мыслями, которые порой настолько бредовые, что становится смешно и страшно одновременно.
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