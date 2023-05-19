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Женские размышления с форумов, от которых волосы встают дыбом

Женские размышления с форумов, от которых волосы встают дыбом

Автор:
19 мая 2023 11:07
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   женщины   женщины обсуждают   идиотки   странные мысли   форум   
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Женщины любят поразмышлять. На форумах они делятся своими мыслями, которые порой настолько бредовые, что становится смешно и страшно одновременно.

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Метки: Прикол   Юмор   женщины   женщины обсуждают   идиотки   странные мысли   форум   
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6  комментариев
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919
ruslan d Полчаса назад
Про воду , это да , моюсь каждый день почти , но не люблю это дело ... как и купаться ...
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2k
Сергей Минуту назад
Ответы интересней поглядеть.
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4k
Денис 20 минут назад
Последняя не просто с прицепом, а целый состав.
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2k
Dr. Zoidberg 22 минуты назад


Либо гастроэнтерит, либо бешенство.
В любом случаи срочно к врачу.
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Дмитрий ! Полчаса назад
Какое же дерьмо в головах у баб.
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