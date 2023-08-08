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Женский форум: какую дурь обсуждают девушки между собой

Женский форум: какую дурь обсуждают девушки между собой

Автор:
08 августа 2023 12:20
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   женский форум   женщины   женщины обсуждают   забавно   ситуации с девушками   
2349
15

Мужчины даже не догадываются, что волнует женщин. А у них настолько расширенный кругозор, что попадаются самые разные проблемы. Мы почитали, что пишут на форумах девушки, чтобы быть немного в курсе актуальных ситуаций.

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Метки: Прикол   женский форум   женщины   женщины обсуждают   забавно   ситуации с девушками   
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11  комментариев
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1k
DDM 22 минуты назад
Задела история про семью, где помешалась на экономии воды. Очень жаль девочку, за которой контролируют - пирамиды у неё там или только пописила. Жуть!

У меня тоже вода не бесплатная, и если непрерывно купаться или из душа лить, то набежит. И тема экономии обсуждается в семье. Но это просто позор какой-то!
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7k
Maximvs 10 минут назад
Дочка одна нормальная в долбанутой семейке.
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359
Юрий Алматы 11 минут назад
Комментарий к фото
Единственный адекватный член семьи - дочка! Дома у них, наверное, воняет мочой до такой степени, что глаза режет
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79k
Доктор Джонс 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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254
AnSal Полчаса назад
"Мужчины даже не догадываются, что волнует женщин. А у них настолько расширенный кругозор, что попадаются самые разные проблемы."
Не путайте женскую дурь и кругозор.
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54k
dima423 53 минуты назад
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воот, ключевой вопрос - сколько он получает)))
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54k
dima423 54 минуты назад
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У меня был такой одноклассник, дружил всегда с девочками, был добрый и мягкий, как выросли, оказалось что он гей) так что скорее всего, % на 90 это так
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54k
dima423 56 минут назад
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А это к чему? ну да, если человек не представляет себе как вечером не попить пивка - это алкоголизм) Юмора тут не вижу чето)
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11k
Б.Касторский Час назад
Что я понял за время чтения Фишек и прочих порталов, стыдно лишь вслух и не анонимно обсуждать свои "странности". Если бы каждый задумался что нас бесит, может было бы более постыдно.
Я тоже не люблю когда люди чавкают, конечно, возможно, они родились в хлеву и для них нормально чавкать, жрать руками и говорить с набитым ртом. А мне вот прям мерзко. И это ведь не всё что бесит. Так что обсуждают? Да флаг им в руки.
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