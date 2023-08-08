Женский форум: какую дурь обсуждают девушки между собой

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Мужчины даже не догадываются, что волнует женщин. А у них настолько расширенный кругозор, что попадаются самые разные проблемы. Мы почитали, что пишут на форумах девушки, чтобы быть немного в курсе актуальных ситуаций.
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У меня тоже вода не бесплатная, и если непрерывно купаться или из душа лить, то набежит. И тема экономии обсуждается в семье. Но это просто позор какой-то!
Не путайте женскую дурь и кругозор.
Я тоже не люблю когда люди чавкают, конечно, возможно, они родились в хлеву и для них нормально чавкать, жрать руками и говорить с набитым ртом. А мне вот прям мерзко. И это ведь не всё что бесит. Так что обсуждают? Да флаг им в руки.