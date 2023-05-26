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Для посетителей металлообрабатывающего форума устроили шоу с танцами на пилоне

Для посетителей металлообрабатывающего форума устроили шоу с танцами на пилоне

Автор:
26 мая 2023 20:52
Сообщество : Жить в России
Метки: NMF-2023   видео   заводчане   скандал   танцы на пилоне   форум   фото   
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Странно, но одна из фирм, которую "обвинили" в найме танцовщиц, теперь намерена защищать свою деловую репутацию.

Сегодня в Сети появилось видео с танцующими на пилоне девушками в нижнем белье, которые устроили шоу неподалёку от стендов компаний, принимающих участие в Национальном металлообрабатывающем форуме (NMF-2023). Многим посетителям мероприятия внезапно стало не до изучения отечественной продукции и всё внимание переключилось на отечественных танцовщиц.


С одной стороны, танцы на пилоне — это не совсем стриптиз, а с другой, появились вопросы: зачем устраивать на металлообрабатывающем форуме подобное шоу? Это и стало причиной небольшого скандала.

Организаторы форума заявили, что на мероприятии каждая компания сама решает, как развлекать гостей. Сначала считалось, что танцы организовали представители компании "Пегас". Но там оказались настолько консервативные люди, что не только открестились от шоу, но решили добиваться удаления видеоролика из соцсетей, чтобы не порочили имя компании, а также собрались "подать обращения по взысканию убытков с распространителей данных видеозаписей".


В "Пегасе" заявили, что скорее всего, виновата "Интехника", которая расположила свой стенд по соседству. Но в "Интехнике" заговорщически молчат.

При этом организаторы форума не имеют ничего против танцев на пилоне. Там заявили, что лояльно отнеслись к шоу и наказывать никого не намерены.


Такое выступление было, инициатива экспонента. Выбрали такой вид танца, потому что это эффектно. Это на усмотрение экспонента. Если всё в рамках приличия, нет вопросов. Людям надо выдыхать, немного отвлекаться, так как выставка - это всё равно стресс, нервы. Эвент людей расслабляет. Организаторы сами делают эвент. Например, на форуме три дня играл скрипач


В общем, всё хорошо. Вот только не совсем понятна резкая реакция представителей компании "Пегас".

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Метки: NMF-2023   видео   заводчане   скандал   танцы на пилоне   форум   фото   
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10  комментариев
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20k
Виталий Касандров 54 минуты назад
Шест металлический ,девушка имитирует различные нагрузки -чего еще надо?
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19k
speaktr-st 23 минуты назад
Вообще если посмотреть по городу СПб - танцы на пилонах стали доольно распространенной альтернативой фитнессу. И куда обученным дамам растрачивать свои умения? Особенно не замужним?
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307
устал я от вас Полчаса назад
Так и запишем, в казанской фирме пегасе женщин не любят. Примите это к сведению при возможном обращении к ним.
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62k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
помнится это было хорошим тоном нанимать танцевальные коллективы молоденьких девочек на всяческие корпоративы . чем все мужчины были несказанно довольны .
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1k
Николай 47 минут назад
Очень эффектно. Привлечет внимание и к конторе и к металлообрабатывающему форуму.
Хз кто придумал, но он молодец.
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13k
Cornho 48 минут назад
"Организаторы сами делают эвент. Например, на форуме три дня играл скрипач."

Ну зашибись просто! Т.е. они талантливого музыканта приравняли к б...., крутящимся на палке?
Не будем даже вдаваться, что такое "эвент".

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513
OG 51 минуту назад
Вы ещё не были на алкогольных выставках, вот там........
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