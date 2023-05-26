Для посетителей металлообрабатывающего форума устроили шоу с танцами на пилоне

Сегодня в Сети появилось видео с танцующими на пилоне девушками в нижнем белье, которые устроили шоу неподалёку от стендов компаний, принимающих участие в Национальном металлообрабатывающем форуме (NMF-2023). Многим посетителям мероприятия внезапно стало не до изучения отечественной продукции и всё внимание переключилось на отечественных танцовщиц.

С одной стороны, танцы на пилоне — это не совсем стриптиз, а с другой, появились вопросы: зачем устраивать на металлообрабатывающем форуме подобное шоу? Это и стало причиной небольшого скандала.