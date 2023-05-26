Для посетителей металлообрабатывающего форума устроили шоу с танцами на пилоне

Странно, но одна из фирм, которую "обвинили" в найме танцовщиц, теперь намерена защищать свою деловую репутацию.
Сегодня в Сети появилось видео с танцующими на пилоне девушками в нижнем белье, которые устроили шоу неподалёку от стендов компаний, принимающих участие в Национальном металлообрабатывающем форуме (NMF-2023). Многим посетителям мероприятия внезапно стало не до изучения отечественной продукции и всё внимание переключилось на отечественных танцовщиц.
С одной стороны, танцы на пилоне — это не совсем стриптиз, а с другой, появились вопросы: зачем устраивать на металлообрабатывающем форуме подобное шоу? Это и стало причиной небольшого скандала.
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Организаторы форума заявили, что на мероприятии каждая компания сама решает, как развлекать гостей. Сначала считалось, что танцы организовали представители компании "Пегас". Но там оказались настолько консервативные люди, что не только открестились от шоу, но решили добиваться удаления видеоролика из соцсетей, чтобы не порочили имя компании, а также собрались "подать обращения по взысканию убытков с распространителей данных видеозаписей".
В "Пегасе" заявили, что скорее всего, виновата "Интехника", которая расположила свой стенд по соседству. Но в "Интехнике" заговорщически молчат.
При этом организаторы форума не имеют ничего против танцев на пилоне. Там заявили, что лояльно отнеслись к шоу и наказывать никого не намерены.
Такое выступление было, инициатива экспонента. Выбрали такой вид танца, потому что это эффектно. Это на усмотрение экспонента. Если всё в рамках приличия, нет вопросов. Людям надо выдыхать, немного отвлекаться, так как выставка - это всё равно стресс, нервы. Эвент людей расслабляет. Организаторы сами делают эвент. Например, на форуме три дня играл скрипач
В общем, всё хорошо. Вот только не совсем понятна резкая реакция представителей компании "Пегас".
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Хз кто придумал, но он молодец.
Ну зашибись просто! Т.е. они талантливого музыканта приравняли к б...., крутящимся на палке? Не будем даже вдаваться, что такое "эвент".