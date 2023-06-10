Дом-музей известной художницы в Херсонской области затопило

Она начала расписывать стены и потолки дома в 69 лет. Один из самых пронзительных образов — ворон над печкой, терзающий белую птичку. Соседка Райко говорила, что ворон «украл у нее [Полины] ребенка» — ее дочь погибла в ДТП в 1994-м, за четыре года до того, как она начала рисовать.



