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Дом-музей известной художницы в Херсонской области затопило

Дом-музей известной художницы в Херсонской области затопило

Автор:
10 июня 2023 09:21
Сообщество : Искусство
Метки: Каховская ГЭС   в мире   затопило   искусство   новости   фото   художница   
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После катастрофы на Каховской ГЭС под водой оказался дом Полины Райко в городе Алешки. Это важный памятник наивного искусства. Райко — художница-самоучка.

Она начала расписывать стены и потолки дома в 69 лет. Один из самых пронзительных образов — ворон над печкой, терзающий белую птичку. Соседка Райко говорила, что ворон «украл у нее [Полины] ребенка» — ее дочь погибла в ДТП в 1994-м, за четыре года до того, как она начала рисовать.

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В 2004 году Полина умерла, ее дом выкупили, открыли там музей и основали фонд ее имени. В Херсоне оформление одного из супермаркетов «Сiльпо» посвятили ее творчеству. Авторы проекта — харьковские архитекторы O.S.A.

Источник:

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Метки: Каховская ГЭС   в мире   затопило   искусство   новости   фото   художница   
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8  комментариев
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21k
Davy Jones 8 часов назад
Там ещё затопило дома слесарей-самоучек, животноводов-самоучек, и прочих и прочих самоучек.
Автор в чем смысл поста?
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53k
smakido 4 часа назад
Рисунки добрые, трогательные.
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1k
Rom 6 часов назад
Всё дело в том, что она не художник. Это видно по рисункам. Самоучка? Да. Ну и что такого? Одно дело, когда профессионал рисует в "наивном" стиле, и другое дело, когда кто то просто не умеет.....
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122
Алексей Бляйбтрой 8 часов назад
строго пох
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2k
Anners 8 часов назад
К чему последнее фото?
Должно показать важность "наивного искусства" во всём мире?
Это не совсем так. Ну, вот на рынке, как на фото, - уместно, да.
И дом Райко не самой лучший пример применения "наивного искусства" в жилом интерьере.
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2k
Pioner76 8 часов назад
Лизать задницу янки дорого обходится.... Хохлы недоумки все это и натворили.
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25k
ПаганецЪ 9 часов назад
У них там практически на северной окраине Киева стоит дамба, запирающая Киевское водохранилище. Я так-то ни на что не намекаю...
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