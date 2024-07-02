«Мазилиану Пеналду»: телеканал BBC потроллил Криштиану Роналду, который не смог забить мяч в матче Португалии со Словенией

Телеканал BBC не прошёл мимо этой неудачи, и в прямом эфире назвал игрока «Мазилиану Пеналду». И хотя основное время игры закончилось со счётом 0:0, в серии пенальти португальцы сумели отыграться и забили три мяча.

После этого провала спортсмен заявил, что не станет играть на следующих чемпионатах Европы.

— Это будет мой последний Евро, конечно. Но меня это не трогает, меня трогает энтузиазм. Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по полной за эту футболку, скучаю я по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность, — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романов в социальной сети X.

А вот поведение BBC не осталось незамеченным среди футбольных болельщиков. Бывший капитан сборной Англии Джон Терри, как сообщает Daily Mail, назвал прозвище «Мазилиану Пеналду» «позорным», а зрители и интернет-пользователи обругали телеканал за «непрофессионализм»,