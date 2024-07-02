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«Мазилиану Пеналду»: телеканал BBC потроллил Криштиану Роналду, который не смог забить мяч в матче Португалии со Словенией

«Мазилиану Пеналду»: телеканал BBC потроллил Криштиану Роналду, который не смог забить мяч в матче Португалии со Словенией

Автор:
02 июля 2024 10:38
Сообщество : Спорт
Метки: BBC   Ynews   Видео   Евро-2024   Криштиану Роналду   гол   пенальти   троллинг   футбол   
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После этого спортсмен заявил, что не будет играть на следующих чемпионатах Европы.

Криштиану Роналду не смог забить пенальти в дополнительное время матча в 1/8 финала Евро-2024. На 105-й минуте вратарь Ян Облак сумел отразить удар португальского нападающего.


После неудачи форвард сборной Португалии расплакался как ребёнок.


Телеканал BBC не прошёл мимо этой неудачи, и в прямом эфире назвал игрока «Мазилиану Пеналду». И хотя основное время игры закончилось со счётом 0:0, в серии пенальти португальцы сумели отыграться и забили три мяча.


После этого провала спортсмен заявил, что не станет играть на следующих чемпионатах Европы.

— Это будет мой последний Евро, конечно. Но меня это не трогает, меня трогает энтузиазм. Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по полной за эту футболку, скучаю я по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность, — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романов в социальной сети X.


А вот поведение BBC не осталось незамеченным среди футбольных болельщиков. Бывший капитан сборной Англии Джон Терри, как сообщает Daily Mail, назвал прозвище «Мазилиану Пеналду» «позорным», а зрители и интернет-пользователи обругали телеканал за «непрофессионализм»,


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Метки: BBC   Ynews   Видео   Евро-2024   Криштиану Роналду   гол   пенальти   троллинг   футбол   
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18  комментариев
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1k
DuckTales 2 часа назад
Он уже все всем доказал, а неудачи случаются у каждого ...
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5k
A 44 минуты назад
Да что же он ноет постоянно?
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8k
Marlboro 50 минут назад
Он же не колдун, чтобы забивать 100 из 100? Он может забивать лучше других, но он не всемогущий. Пусть он не забил этот гол, зато он остается Человеком с большим сердцем! Не ошибается тот, кто ничего не делает.
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1k
Paguo 54 минуты назад
Ой, не будет играть на следующем... на пенсию собрался или бабло не нада?
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9k
МБР Час назад
...телеканал BBC потроллил Криштиану Роналду -- у Военно Воздушных Сил есть свой телеканал?
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525
Дмитрий Байков Час назад
офигеть у Криштиану самоотдача и ответственность...
всем бы так серьёзно относиться к своему занятию...
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11k
Клёст Час назад
Есть люди, искренне осознающие себя в этом мире абсолютным, безусловным, и непреложным отличником, у которых при неожиданно полученной тройке-четвëрке просто рушится мир - истерика.
При ,,двойке,, или получив хороший отлуп, могут и руки на себя наложить))
Одна из модификаций ,,звëздной болезни,,)
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1k
StoneWolf Час назад
Ну а наши на частных джетах в Монте Карло потом летают шампанское пить и говорят "Это наш максимум, у нас не получилось" Видать очень сильно переживают)))))))))). Ну а Криштиану всем уже давно и всё доказал
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2k
ant-laz11 Час назад
вот наши бы также выкладывались чтоб потом эмоций через край
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63k
dima423 2 часа назад
У роналду реально какая то не устойчивая психика... то ноет как девчонка, то бесится из за херни какой то, вечно недовольная капризная рожа... Как игрок, как нападающий, он конечно классный, но как человек чето мне совсем не импонирует)
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40k
Александр 2 часа назад
Ой, заднеприводный заплакал, жалость то какая. Месси его уделал, теперь он может хоть что делать, в главном противостоянии в жизни он уже продул.
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Schreibikus
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