«Мазилиану Пеналду»: телеканал BBC потроллил Криштиану Роналду, который не смог забить мяч в матче Португалии со Словенией

После этого спортсмен заявил, что не будет играть на следующих чемпионатах Европы.
Криштиану Роналду не смог забить пенальти в дополнительное время матча в 1/8 финала Евро-2024. На 105-й минуте вратарь Ян Облак сумел отразить удар португальского нападающего.
После неудачи форвард сборной Португалии расплакался как ребёнок.
Телеканал BBC не прошёл мимо этой неудачи, и в прямом эфире назвал игрока «Мазилиану Пеналду». И хотя основное время игры закончилось со счётом 0:0, в серии пенальти португальцы сумели отыграться и забили три мяча.
После этого провала спортсмен заявил, что не станет играть на следующих чемпионатах Европы.
— Это будет мой последний Евро, конечно. Но меня это не трогает, меня трогает энтузиазм. Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по полной за эту футболку, скучаю я по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность, — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романов в социальной сети X.
А вот поведение BBC не осталось незамеченным среди футбольных болельщиков. Бывший капитан сборной Англии Джон Терри, как сообщает Daily Mail, назвал прозвище «Мазилиану Пеналду» «позорным», а зрители и интернет-пользователи обругали телеканал за «непрофессионализм»,
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всем бы так серьёзно относиться к своему занятию...
При ,,двойке,, или получив хороший отлуп, могут и руки на себя наложить))
Одна из модификаций ,,звëздной болезни,,)