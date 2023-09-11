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В Красноярском крае женщина попыталась сжечь своего безработного пьяного мужа

В Красноярском крае женщина попыталась сжечь своего безработного пьяного мужа

Автор:
11 сентября 2023 08:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жена   интересное   конфликт   муж   пьющий   фото   
1580
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В Сосновоборске местный житель пришёл домой пьяный и поругался с женой, за что и поплатился.

В Сосновоборске Красноярского края мужчина вернулся ночью с гулянки пьяный и сразу же уснул. Однако это не устроило его жену. Мужчина нигде не работал, но зато любил выпить. Женщина в гневе решила избавиться от супруга, взяла бензин и облила его. Бензин, оставшийся в доме после ремонта, воспламенился мгновенно.

Придя в себя и испугавшись, женщина начала тушить мужчину. Его доставили с ожогами в больницу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей может грозить длительный срок заключения, сообщает Gazeta.ru.

Источник:

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Метки: Россия   жена   интересное   конфликт   муж   пьющий   фото   
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10  комментариев
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196
FreelancerND Час назад
Думается это бухое мудло давно уже жену доводит. Плохо что у синяка тупорылого в голове так ничего и не ёкнет, такие уже мыслить неспособны.
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17k
Марина 21 минуту назад
Бедная женщина, это ж как надо довести человека.
Кстати, а на чьи деньги он бухал?
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40k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Два сапога - пара. Один не работает и бухает, у второй нет моральных стопоров чтоб человека живьём поджечь, вместо того чтоб просто взять и уйти. Я понимаю, что людей часто держит вместе квартирный вопрос или наличие общих детей, но если ситуация уже принимает такой оборот, то надо найти в себе рациональное зерно - встать и уйти, потом уже через суд делить жилплощадь и детей, но не сжигать же человека..
Просто любопытно, какой у неё был план - подождать пока она не сгорит дотла как газета, и она пепел аккуратно совочком - выкинет с балкона, а всем скажет что муж - пропал? Или уже настолько мозг набекрень, что сначала делает, а потом - думает?
Думаю это какая-то неблагополучная семейка алкоголиков, где один -другого не лучше. Адекватная женщина, давно бы уже ушла - к маме, к другому мужчине, хоть в общагу, хоть куда. Но уж точно не стала бы обливать своего "суженного" безиниумом и разводить костёр на дому.
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16k
banzai7 Час назад
То есть всё на эмоциях. Мозг не включался.
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7k
klop Час назад
Жаль что не вышло у бабёнки, поменьше было бы пьяного сброда на просторах нашей страны.
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1k
surgy 2 часа назад
Не думал, что можно буквально сгореть от пьянства
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376
дмитрий викторович 2 часа назад
В тюрьме от мужа отдохнëт.
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