В Красноярском крае женщина попыталась сжечь своего безработного пьяного мужа

В Сосновоборске местный житель пришёл домой пьяный и поругался с женой, за что и поплатился.
В Сосновоборске Красноярского края мужчина вернулся ночью с гулянки пьяный и сразу же уснул. Однако это не устроило его жену. Мужчина нигде не работал, но зато любил выпить. Женщина в гневе решила избавиться от супруга, взяла бензин и облила его. Бензин, оставшийся в доме после ремонта, воспламенился мгновенно.
Придя в себя и испугавшись, женщина начала тушить мужчину. Его доставили с ожогами в больницу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей может грозить длительный срок заключения, сообщает Gazeta.ru.
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Кстати, а на чьи деньги он бухал?
Просто любопытно, какой у неё был план - подождать пока она не сгорит дотла как газета, и она пепел аккуратно совочком - выкинет с балкона, а всем скажет что муж - пропал? Или уже настолько мозг набекрень, что сначала делает, а потом - думает?
Думаю это какая-то неблагополучная семейка алкоголиков, где один -другого не лучше. Адекватная женщина, давно бы уже ушла - к маме, к другому мужчине, хоть в общагу, хоть куда. Но уж точно не стала бы обливать своего "суженного" безиниумом и разводить костёр на дому.