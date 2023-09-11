В Красноярском крае женщина попыталась сжечь своего безработного пьяного мужа

В Сосновоборске Красноярского края мужчина вернулся ночью с гулянки пьяный и сразу же уснул. Однако это не устроило его жену. Мужчина нигде не работал, но зато любил выпить. Женщина в гневе решила избавиться от супруга, взяла бензин и облила его. Бензин, оставшийся в доме после ремонта, воспламенился мгновенно.

Придя в себя и испугавшись, женщина начала тушить мужчину. Его доставили с ожогами в больницу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей может грозить длительный срок заключения, сообщает Gazeta.ru.