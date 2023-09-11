В Башкирии медведя прогнали русским матом и отчаянной смелостью

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Он даже не понял, что происходит.
В Башкирии, местные жители увидели, что медведь напал на бурёнку. Люди не растерялись и кинулись на помощь.
Кое-как они отбили животное. Мужик даже метнул в медведя корягу:
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