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В Башкирии медведя прогнали русским матом и отчаянной смелостью

В Башкирии медведя прогнали русским матом и отчаянной смелостью

Автор:
11 сентября 2023 01:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Медведь   граждане   корова   коряга   охота   
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Он даже не понял, что происходит.

В Башкирии, местные жители увидели, что медведь напал на бурёнку. Люди не растерялись и кинулись на помощь.

Кое-как они отбили животное. Мужик даже метнул в медведя корягу:

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Метки: Видео   Медведь   граждане   корова   коряга   охота   
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