Русский мат и башкирская смелость спасли корову от медведя

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Рядом с деревней Нугуш косолапый решил хорошенько подкрепиться бурёнкой, но его планы нарушил местный, который проезжал мимо.
Криками и палками мишку прогнали в чащу, а испуганная телушка вернулась обратно в стадо.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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