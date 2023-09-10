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Русский мат и башкирская смелость спасли корову от медведя

Русский мат и башкирская смелость спасли корову от медведя

Автор:
10 сентября 2023 12:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Спасение   деревня Нугуш   животные   корова   крики   мужик   
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Рядом с деревней Нугуш косолапый решил хорошенько подкрепиться бурёнкой, но его планы нарушил местный, который проезжал мимо.

Криками и палками мишку прогнали в чащу, а испуганная телушка вернулась обратно в стадо.


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Метки: Видео   Медведь   Спасение   деревня Нугуш   животные   корова   крики   мужик   
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8  комментариев
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1k
Андерсен Час назад
Медведь у них испугался... Когда баба заорала "ааа бл#ть", я за компом аж подпрыгнул, а вы говорите - медведь
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19k
Андрей 4 минуты назад
"Бына йоғошло!" - подумал медведь.
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15k
Александр 11 минут назад
Вот, медведь "необразованный"! Мало того, что покусился на "сель-хоз-выгодное" животное, так ещё и на тётку крикливую нарвался! Молодой...
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13k
Андрей А Полчаса назад
Не куя не понятно, но очень интересно!
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741
Flint Час назад
Медведь, наверное - заикой остался.
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1k
Gadova Час назад
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5k
Горожанин 2 часа назад
Ринат?.. Ринат Дасаев!))
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