Если бы архитекторы известных сооружений использовали природу в качестве одного из главных оформительных элементов

Дизайнеры из студии This is Render превратили знаменитые на весь мир сооружения в их цветущие и пахнущие альтер-эго. На этих ярких артах Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие легендарные чудеса мировой архитектуры сменили свой стиль и были пересозданы по канонам биофильного дизайна, где в качестве важнейшего оформительного элемента выступает природа.

Эйфелева башня, Париж