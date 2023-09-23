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Если бы архитекторы известных сооружений использовали природу в качестве одного из главных оформительных элементов

Если бы архитекторы известных сооружений использовали природу в качестве одного из главных оформительных элементов

Автор:
23 сентября 2023 09:25
Метки: в мире   дизайн   подборка   природа   растения   сооружения   
943
9

Дизайнеры показали, как выглядели бы известные сооружения, если бы их архитекторы использовали растения в строительстве. .

Дизайнеры из студии This is Render превратили знаменитые на весь мир сооружения в их цветущие и пахнущие альтер-эго. На этих ярких артах Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие легендарные чудеса мировой архитектуры сменили свой стиль и были пересозданы по канонам биофильного дизайна, где в качестве важнейшего оформительного элемента выступает природа.

Эйфелева башня, Париж

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Сколько же понадобилось бы воды и обслуживающего персонала, чтобы это всё поливать!

Саграда Фамилия, Барселона

Кстати, в этом варианте знаменитая церковь показана в достроенном виде. Напомним, что в реальности её возведение началось в 1882 году и не закончилось до сих пор.

Статуя Свободы, Нью-Йорк

По всей видимости, факел, по задумке дизайнеров, должен стать фонтаном и поливать этот огромный комплекс.

Тауэрский мост

Получившийся мост подобен поставленному в воду цветку.

Пирамида Хеопса и Сфинкс

Древнейшая статуя превратилась в кактус, чтобы никто больше не покушался на её нос.

Сиднейский оперный театр

Мог бы быть высечен в скале.

Тадж-Махал

Вы только посмотрите на эти бассейны!

Бонус: Если бы Статуя Свободы стала частью многоуровневого парка

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Метки: в мире   дизайн   подборка   природа   растения   сооружения   
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6  комментариев
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231
FreelancerND 2 часа назад
То была бы какая-то безвкусная херня, а не памятники архитектуры.
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16k
ss 6 минут назад
"Если бы архитекторы известных сооружений использовали природу"
---
Если бы архитекторы известных сооружений использовали природу, то эти сооружения не дотянули бы до наших дней. Природа разрушительна. Подобные растения разрушают строения за пару десятков лет. Плющ ломает штукатурку за несколько лет. Она начинает отслаиваться и осыпаться. К тому же подобные растения имеют колоссальный вес и могут просто "сложить" конструкцию.
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1k
Rom Полчаса назад
Какая муть. Это из разряда "если бы у коня были колеса"..... идите нафиг
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1k
grigorenko vladislav 52 минуты назад
"Дизайнеры показали..." что школьник, подрисовывающий усы, фингалы и окурки к портретам в учебнике - это предельный уровень мастерства, которого они достигли.
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1
Дмитрий 52 минуты назад
посмотрите творчество Гауди в барселоне , и не только. Там ваши фотошопы тихо смоются в унитаз.
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2k
Сергей Час назад
Ужасно!
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