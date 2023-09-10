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Про советские вещи, которые еще долго не сломаются

Про советские вещи, которые еще долго не сломаются

Автор:
10 сентября 2023 11:08
Метки: СССР   история   факты   
807
11

Сейчас к Советскому Союзу относятся, мягко говоря, по-разному, от явной ненависти и презрения, до идеализации и почитания. Я не могу судить, в стране под названием СССР успел пожить совсем не долго (родился я в 1977 году), но я отношусь с уважением к своей истории. И что-то мне подсказывает, просто смотря на то что есть, и то что происходит, там было лучше!

Элементарно, если посмотреть на вещи, которые сделаны в СССР, то понимаешь, что делались они, как говорится, на века. Это действительно гарант качества. Я думаю, что нет ни одного дома, где бы не осталось ни одной вещи с наклейкой «Сделано в СССР», и еще цена обязательно указана.

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Есть смешная картинка про мясорубку, мол, всё, что у нее могло сломаться, это стол, к которому она крепилась. Смех смехом, но это действительно так. Да и стол попробуй ещё сломай.

Помните эти неудобные в переноске столы с открывающимися створками с двух сторон?

Когда я учился в классе 7-ом, мне подарили 10 пар носков. Это были х/б-шные носки, сделанные в Советском Союзе. Они были «неубиваемые». К 11-ому классу я сносил всего несколько пар, точнее, не сносил бы и одну, если бы намеренно их не рвал иногда. :))) Просто они были какого-то странного фиолетово-сиреневого цвета. Мало под какую одежду мог подойти такой цвет. Вот и ходил я в черных брюках, белой рубашке, черных туфлях и сиреневых носках!:)) Я, конечно, утрирую, но порой так и бывало.

Вот это было качество, не удивлюсь, если еще пара этих носков осталась лежать в закромах.

А электроника? Вы в курсе, что среди звукачей очень ценится акустика, сделанная в СССР? Вся радиоэлектроника делалась качественно. В советской бытовой технике и электронике находится множество драгоценных металлов: золото, серебро и другие. Насколько я знаю, именно для этого её сейчас скупают. Могу ошибаться, но знатоки меня поправят.

Продукты питания само собой были качественнее и натуральнее. Поэтому мы до сих пор с большим доверием относимся к маркировке «Сделано в Белоруссии», в надежде, что хоть там осталось что-то настоящее.

Да что тут говорить, все и так всё понимают и видят. Просто кому-то действительно нравится и комфортнее, когда у него есть кредиты, и он может накупить себе кучу разных «цацок». Я никого не осуждаю. Хорошее, как и плохое, есть всегда и везде.

То, что было, в том же виде уже не вернёшь, да и не нужно! Но я знаю точно, что люди были добрее, а это мы можем вернуть! Просто начать с себя, стать хоть чуточку добрее, глядишь, и мир изменится.

Я люблю свою страну, люблю её природу, ценю её народ, уважаю великую историю и культурное наследие. И всегда желаю, чтобы всё у всех было хорошо, чтобы всё было по совести!

А у вас есть дома мясорубка из СССР?

Быть Добру, народ!


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Метки: СССР   история   факты   
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30  комментариев
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34k
albedo 3 часа назад
Свидомые что ли минусят?

По указанию еще Сталина, в СССР были разработаны бытовые холодильники, чтобы не хуже американских.
Советский холодильник имел ресурс 50 лет.

До сих пор у тети на даче работает ЗИЛ 1957 года выпуска.
У меня на даче Юрюзань 1961 года выпуска.
Все рабочие.
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9k
Владимир Час назад
Залез в подвал и случайно нашел вот такую штуку. С паспортом, со знаком качества, не разу не использовалась. Тяжеленная, из нержавейки. Не то, что современные.
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59k
Похабыч 2 часа назад
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26k
Сталкер 2 часа назад
Точно такая же мясорубка. Один в один.
Сломался вот этот винт, а именно резьбовая часть.

Тем не менее, пользуюсь до сих пор.

(Мясорубке этой больше пятидесяти лет.)

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376
Тоша 2 часа назад
Мне на новоселье бабушка подарила швейную машинку своей мамы. Я как то решила узнать сколько машинке лет и пробила регистрационный номер, 100 с лишним лет. Работает до сих пор, шьет от тюли, до брезента. Но всё же не удобная, у меня не получается и крутить ручку и ровно двигать ткань)) Да и вид у моей машинке хуже чем на предоставленном мной фото)
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13k
Евгений 2 часа назад


Силумин
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8k
sedoisever 3 часа назад
Помню холодильник у нас был "Саратов". Чуть больше метра в высоту, наверное. Я ещё мелким подходил и говорил, что скоро до него дорасту. Лет 50 прошло. Где-то в гараже у брата стоит. Рабочий...
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151
Alex Roland 3 часа назад
Во ... стол .... и пакет с пакетами )))
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151
Alex Roland 3 часа назад
Не только мясорубка у меня но и стол .... и пакет с пакетами )))
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10k
RIZ deadening 3 часа назад
У меня кроме синих носков, ещё зеленые были тоже не подходили ни к какой одежде !

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90
Александр RIZ deadening 55 минут назад
Я х.з., кто на чужие носки смотрит? В детстве всякие носки носил и хоть бы кто чего сказал, все ходили в том, что есть, всякое надевали, что было. Я и сам ни над кем не смеялся никогда, у всех свои обстоятельства, свои достатки.
Действительно все были человечнее.
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