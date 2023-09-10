Про советские вещи, которые еще долго не сломаются

Продукты питания само собой были качественнее и натуральнее. Поэтому мы до сих пор с большим доверием относимся к маркировке «Сделано в Белоруссии», в надежде, что хоть там осталось что-то настоящее.

Да что тут говорить, все и так всё понимают и видят. Просто кому-то действительно нравится и комфортнее, когда у него есть кредиты, и он может накупить себе кучу разных «цацок». Я никого не осуждаю. Хорошее, как и плохое, есть всегда и везде.

То, что было, в том же виде уже не вернёшь, да и не нужно! Но я знаю точно, что люди были добрее, а это мы можем вернуть! Просто начать с себя, стать хоть чуточку добрее, глядишь, и мир изменится.