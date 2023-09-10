Про советские вещи, которые еще долго не сломаются

Сейчас к Советскому Союзу относятся, мягко говоря, по-разному, от явной ненависти и презрения, до идеализации и почитания. Я не могу судить, в стране под названием СССР успел пожить совсем не долго (родился я в 1977 году), но я отношусь с уважением к своей истории. И что-то мне подсказывает, просто смотря на то что есть, и то что происходит, там было лучше!
Элементарно, если посмотреть на вещи, которые сделаны в СССР, то понимаешь, что делались они, как говорится, на века. Это действительно гарант качества. Я думаю, что нет ни одного дома, где бы не осталось ни одной вещи с наклейкой «Сделано в СССР», и еще цена обязательно указана.
Есть смешная картинка про мясорубку, мол, всё, что у нее могло сломаться, это стол, к которому она крепилась. Смех смехом, но это действительно так. Да и стол попробуй ещё сломай.
Помните эти неудобные в переноске столы с открывающимися створками с двух сторон?
Когда я учился в классе 7-ом, мне подарили 10 пар носков. Это были х/б-шные носки, сделанные в Советском Союзе. Они были «неубиваемые». К 11-ому классу я сносил всего несколько пар, точнее, не сносил бы и одну, если бы намеренно их не рвал иногда. :))) Просто они были какого-то странного фиолетово-сиреневого цвета. Мало под какую одежду мог подойти такой цвет. Вот и ходил я в черных брюках, белой рубашке, черных туфлях и сиреневых носках!:)) Я, конечно, утрирую, но порой так и бывало.
Вот это было качество, не удивлюсь, если еще пара этих носков осталась лежать в закромах.
А электроника? Вы в курсе, что среди звукачей очень ценится акустика, сделанная в СССР? Вся радиоэлектроника делалась качественно. В советской бытовой технике и электронике находится множество драгоценных металлов: золото, серебро и другие. Насколько я знаю, именно для этого её сейчас скупают. Могу ошибаться, но знатоки меня поправят.
Продукты питания само собой были качественнее и натуральнее. Поэтому мы до сих пор с большим доверием относимся к маркировке «Сделано в Белоруссии», в надежде, что хоть там осталось что-то настоящее.
Да что тут говорить, все и так всё понимают и видят. Просто кому-то действительно нравится и комфортнее, когда у него есть кредиты, и он может накупить себе кучу разных «цацок». Я никого не осуждаю. Хорошее, как и плохое, есть всегда и везде.
То, что было, в том же виде уже не вернёшь, да и не нужно! Но я знаю точно, что люди были добрее, а это мы можем вернуть! Просто начать с себя, стать хоть чуточку добрее, глядишь, и мир изменится.
Я люблю свою страну, люблю её природу, ценю её народ, уважаю великую историю и культурное наследие. И всегда желаю, чтобы всё у всех было хорошо, чтобы всё было по совести!
А у вас есть дома мясорубка из СССР?
Быть Добру, народ!
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По указанию еще Сталина, в СССР были разработаны бытовые холодильники, чтобы не хуже американских.
Советский холодильник имел ресурс 50 лет.
До сих пор у тети на даче работает ЗИЛ 1957 года выпуска.
У меня на даче Юрюзань 1961 года выпуска.
Все рабочие.
из личного опыта
Сломался вот этот винт, а именно резьбовая часть.
Тем не менее, пользуюсь до сих пор.
(Мясорубке этой больше пятидесяти лет.)
Силумин
Сам-то дорос, взрослых пытаться подкалывать?
- У меня нет
- На балконе посмотри
- Б%яяя
Действительно все были человечнее.