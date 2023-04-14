<<"Лимита!". Как "понаехавшие" превратили Москву в город, где трудно найти москвичей>>

Собственно, сам термин "лимитчики" произошёл от слова "лимит". Так называли людей, приехавших в Москву и крупные города из провинции по трудовым договорам с предприятиями и "лимиту прописки", проще говоря, низкоквалифицированных трудовых мигрантов. Есть мнение, что современным синонимом этого слова является "гастарбайтер", но это не так. Разница в сути этих двух явлений.

Если под термином "гастарбайтер" понимать иностранного трудягу, приехавшего в большой город подзаработать денег, чтобы отправить их семье на родину, то у "лимитчиков" цель была совсем другая - обосноваться в столице, пустить здесь корни.

Введенная в Советском Союзе в 1932-м паспортная система предусматривала обязательный режим прописки - эта мера помогала государству регулировать уровень населения в крупных городах. Особенность системы заключалась в том, что колхозники паспорта не получали, оставаясь привязанными к одному месту работы и проживания, чтобы село не осталось без рабочей силы.

В городах без прописки нельзя было жить даже у знакомых, и уж тем более, невозможно было устроиться на работу. Прописку мог проверить в любой момент на улице любой милиционер. За нарушение режима прописки гражданин получал внушительный штраф (от 200 рублей) и предупреждение. Повторное нарушение наказывалось трудовыми работами на полгода и даже судимостью.