FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1784 поста • 322 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
"Лимита!". Как "понаехавшие" превратили Москву в город, где трудно найти москвичей

"Лимита!". Как "понаехавшие" превратили Москву в город, где трудно найти москвичей

Автор:
14 апреля 2023 14:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: СССР   Трудовая миграция   история   лимита   лимитчики   провинция   столица   факты   
1191
8

"Ты пойми главное — мы в Москве живем! А Москва — это большая лотерея. Здесь можно сразу все выиграть", — утверждала Людмила из фильма "Москва слезам не верит". И если сами "понаехавшие" из провинциальных городков, сёл и посёлков свято в такую лотерею верили, то жители Москвы и прочих крупных городов называли их презрительным словом "лимита".

Собственно, сам термин "лимитчики" произошёл от слова "лимит". Так называли людей, приехавших в Москву и крупные города из провинции по трудовым договорам с предприятиями и "лимиту прописки", проще говоря, низкоквалифицированных трудовых мигрантов. Есть мнение, что современным синонимом этого слова является "гастарбайтер", но это не так. Разница в сути этих двух явлений.

Если под термином "гастарбайтер" понимать иностранного трудягу, приехавшего в большой город подзаработать денег, чтобы отправить их семье на родину, то у "лимитчиков" цель была совсем другая - обосноваться в столице, пустить здесь корни.

Введенная в Советском Союзе в 1932-м паспортная система предусматривала обязательный режим прописки - эта мера помогала государству регулировать уровень населения в крупных городах. Особенность системы заключалась в том, что колхозники паспорта не получали, оставаясь привязанными к одному месту работы и проживания, чтобы село не осталось без рабочей силы.

В городах без прописки нельзя было жить даже у знакомых, и уж тем более, невозможно было устроиться на работу. Прописку мог проверить в любой момент на улице любой милиционер. За нарушение режима прописки гражданин получал внушительный штраф (от 200 рублей) и предупреждение. Повторное нарушение наказывалось трудовыми работами на полгода и даже судимостью.

×
×

Однако, Москва росла как на дрожжах (только жилья в стране строилось 1,6 млрд кв. м.) и потому столица остро нуждалась в рабочих руках - строителях и отделочниках, водителях транспорта, работниках коммунального хозяйства, рабочих, швеях, прачках, поварах, сварщиках, плотниках и монтажниках.

Коренные москвичи, коих тогда в столице было большинство, считали такую работу непрестижной и нежелательной, а желающих их заменить, и таким образом перебраться из провинции в столицу, было великое множество. И прописка являлась самым трудно преодолеваемым барьером на пути к мечте.

Первыми лимитчиками стали метростроевцы.

В 1932 году было начато строительство Московского метрополитена. Местные жители не горели желанием гробить себя на тяжелой и вредной работе. Проблему решили лимитчики. Это был целый пласт людей, готовых трудиться за идею, учиться на рабфаках, а когда пришло время, большинство из них самоотверженно отправились на фронт.

Совсем по другому дело обстояло с лимитчиками "эпохи развитого социализма". Послевоенное поколение лимитчиков было совсем другим.

Шли 50-е годы. Большинство столичных предприятий стали выделять рабочие места для приезжих, давая им прописку в трудовых общежитиях. Неторопливая миграция довоенных лет сменилась бурной волной "понаехавших". Привлечение рабочих по лимиту стало обычным делом.

При этом "лимитчики" могли работать только на своем предприятии, без повышения должностей и зарплат. И всё ради вожделенной мечты: через 10 лет "пахоты" человек получал свое жилье (квартиру или комнату в общежитии) и прописку в Москве.

Такая вот разновидность крепостного права. Но страдать было за что. "Лимита" имела доступ к столичным товарам, продуктам, услугам и развлечениям, невиданным в тех краях, откуда они приехали.

Справедливости ради, надо добавить, что все 10 лет над головой лимитчика висел "дамоклов меч".

В случае преждевременного увольнения человек лишался не только койки в общежитии, но и права жить в столице. С этой проблемой можно было бороться только одним путём - путём заключения браков с "коренными москвичами".

Москвичи относились к "лимите" пренебрежительно - для них это были странные "корявые на лицо и одежду" люди, привыкшие топить печи, ходить "до ветра", набирать воду из колодцев и вечерами "глушить водку под гармонь-тальянку", - пишет "Культурология".

И хотя москвичи совсем не горели желанием выполнять тяжелую и грязную работу, в обществе было принято сетовать на нехватку рабочих мест "из-за провинциалов". К тому же считалось, что "лимита" пойдет на любую подлость, обман, чтобы закрепиться и остаться в Москве или любом другом крупном городе.

Особенно "лимиту" боялись родители юных москвичей и москвичек- дескать "в общежитиях повальный грех, пьянство и криминал", "охмурят, залетят, оженят ради прописки, заберут полквартиры".

Лимитчики отвечали местным взаимностью, считая их "зажравшимися".

Ходил даже популярный самиздатовский рассказ "Лимитчица" о девушке из села, которая стала москвичкой, "выпивая и давая". Директору колхоза - за путевку в столицу, начальнику цеха за должность, коменданту общежития - за хорошую комнату, москвичам - чтобы выйти замуж.

Кстати, любимый многими поколениями кинозрителей фильм "Москва слезам не верит" стал отличной иллюстрацией жизни советских лимитчиков.

Сейчас "лимитой" изредка называют провинциалов, которые приехали в Москву из регионов, готовы ютиться хоть на 8-10 кв. м., лишь бы в столице, с московской медициной, пенсией, развлечениями, более высокооплачиваемой и интересной работой.

А вот дети и внуки бывших советских лимитчиков, когда-то вкалывавших ради заветной столичной прописки, уже давно считают себя москвичами, свысока смотрят на нынешних "понаехавших" и рассказывают социологам за что они не любят "замкадышей".

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: СССР   Трудовая миграция   история   лимита   лимитчики   провинция   столица   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Shtoppi 55 минут назад
<<"Лимита!". Как "понаехавшие" превратили Москву в город, где трудно найти москвичей>>
-----------
загляните в госдуму и посмотрите как сидящие там лимитчики, превращают Москву в город без москвичей, завозя сюда животных из центральной азии многотысячными толпами, пока русские на войне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
onebibis 19 минут назад
Сейчас "лимитчики" благом небесным показались бы на фоне прокопчённых едальников дикарей из племён Средней Азии. Под руководством так любимого в соседней теме про Москву Собянина, Москва натурально превратилась в Москвабад. Приезжие питекантропы из кишлаков теперь получили уже численное преимущество в Москве, в особенности в молодой возрастной категории. Они объединяются в профсоюзы уже и требуют увеличения зарплаты. Недавно совсем прошла забастовка доставщиков еды. А неформально они уже давно создали тут диаспоры и являются на данный момент основой уличной преступности. Убийства и изнасилования это как раз их сегмент московского криминала. Постепенно выходят на рынок торговли наркотиками скоро наверно будут конкурировать с цыганскими сообществами. Как это пересекается с интересами большинства населения гадать и не надо. Давно уже понятно, что безграмотное отребье из Средней Азии прямая угроза для жизни и здоровья жителей Москвы и других городов.
Так что "лимитчики" из России это на данный момент просто ностальгические мечты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
180
AMATORI 56 минут назад
Я являюсь седьмым поколением Москвы, а вот жена только первое, дети уже восьмое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70710



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные факты о съемках фильма "Назад в будущее", о которых многие не знают
Интересные факты о съемках фильма "Назад в будущее", о которых многие не знают
Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов
Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Представлен 25-килограммовый ноутбук a-X2P&nbsp;— до 192 ядер AMD Zen 4, до 3 Тбайт DDR5 и шесть дисплеев. Нехилый такой «скворечник»
Представлен 25-килограммовый ноутбук a-X2P — до 192 ядер AMD Zen 4, до 3 Тбайт...
В Индии показали 10-местный "Гелендваген"
В Индии показали 10-местный "Гелендваген"
Никаких больше черных дыр
Никаких больше черных дыр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#животные#аварии#шоу бизнес#позитив#улыбнуло#кот#США
#история#автомир#машина#в мире#авто аварии#Прикол#Фотографии#Жизнь#люди#Автовсячина
#интересно#подборка#факты#дтп#интересное#забавно#Приколы#Россия#СССР#Разное
Никаких больше черных дыр Никаких больше черных дыр Лидия Целовальникова: "ночная ведьма" Красной Армии Лидия Целовальникова: "ночная ведьма" Красной Армии От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Человек, который разгадал секрет языка майя Человек, который разгадал секрет языка майя Советские стиляги Советские стиляги Признавайтесь, тоже в детстве хотели стать продавцами мороженого? Признавайтесь, тоже в детстве хотели стать продавцами мороженого?

На что жалуетесь?

Вернуться