После скандала с фильмом "Эмили в Париже" в Netflix пообещали изображать украинцев более корректно

Министр культуры страны Александр Ткаченко сообщил радостную весть: руководство кинокомпании постарается больше не задевать чувства украинского народа. Ну, или сделает это более корректным способом.
В новом сезоне сериала "Эмили в Париже" появился персонаж по имени Петра. Девушка из Киева оказалась воровкой, которая не только самым наглым образом "прихватизирует" в магазине вещи, но и учит этому свою подругу. А еще она странно одевается и боится депортации на родину.
Такой неприглядный портрет Петры крайне уязвил министра культуры Украины Александр Ткаченко.
«Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции "Нетфликсу"», - сообщил он и от слова не отступил. Жалоба с претензиями была отправлена.
"Ответ Netflix на моё письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали", - портал Dev.UA цитирует министра.
Сам чиновник считает, что это больше вопрос не принципа, а имиджа страны за рубежом.
Ну как тут не вспомнить недовольство жителей Казахстана еще одним вымышленным персонажем - Боратом? После выхода очередной кинокартины Саши Коэна казахи тоже возмущались, и даже устраивали митинги, требуя запрета ленты, но воз и ныне там. Саша Коэн оказался совсем не таким чутким, как Netflix. А может, он просто не понимает, как можно всерьез воспринимать вымышленных персонажей.
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Любая херня поломается (лифт застрянет, свет выключится) - это русские.
Вам напомнить, чем страдал Мединский? Один только его выпеpд про "лишнюю хромосому у россиян" ставит шах и мат этому xoxлу. Если министр культуры РФ считает, что все жители России страдают синдромом Дауна, то какая, нахрен, разница, что о нас думают за бугром?