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После скандала с фильмом "Эмили в Париже" в Netflix пообещали изображать украинцев более корректно

После скандала с фильмом "Эмили в Париже" в Netflix пообещали изображать украинцев более корректно (2 фото)

Автор:
29 декабря 2021 07:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Netflix   Tkachenko   Ynews   Культура   Эмили в Париже   кино   политика   сериал   
2996
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Министр культуры страны Александр Ткаченко сообщил радостную весть: руководство кинокомпании постарается больше не задевать чувства украинского народа. Ну, или сделает это более корректным способом.

В новом сезоне сериала "Эмили в Париже" появился персонаж по имени Петра. Девушка из Киева оказалась воровкой, которая не только самым наглым образом "прихватизирует" в магазине вещи, но и учит этому свою подругу. А еще она странно одевается и боится депортации на родину.

Такой неприглядный портрет Петры крайне уязвил министра культуры Украины Александр Ткаченко.


«Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции "Нетфликсу"», - сообщил он и от слова не отступил. Жалоба с претензиями была отправлена.


"Ответ Netflix на моё письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали", - портал Dev.UA цитирует министра.


Сам чиновник считает, что это больше вопрос не принципа, а имиджа страны за рубежом.

Ну как тут не вспомнить недовольство жителей Казахстана еще одним вымышленным персонажем - Боратом? После выхода очередной кинокартины Саши Коэна казахи тоже возмущались, и даже устраивали митинги, требуя запрета ленты, но воз и ныне там. Саша Коэн оказался совсем не таким чутким, как Netflix. А может, он просто не понимает, как можно всерьез воспринимать вымышленных персонажей.

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Метки: Netflix   Tkachenko   Ynews   Культура   Эмили в Париже   кино   политика   сериал   
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19  комментариев
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238
Tabas_co 2 часа назад
Надо выкатить претензии куче голливудских компаний. Чего они русских все время в ушанках с балалайками изображают. Да еще фамилии коверкают.
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2k
Frank Borman 13 секунд назад
"На зеркало неча пенять, коли рожа крива" - народная мудрость.
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3k
foggen2 Полчаса назад
То есть то что стандартный русский у них это вечно пьяный бородач с балалайкой и медведем,в ватнике и треухе это нормально наверное........
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3k
Ronin Полчаса назад
"Которые воруют, хотят получать все бесплатно" А чего не так то, всё же верно показали
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3k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Извини Редька ,но на на большее твой пост не тянет
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30k
a.fey Час назад
Я догадываюсь, что на самом деле ответил Нетфликс...

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11k
Ледовый 2 часа назад
я думал это та которая в занавеске
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35k
Антон 2 часа назад
Реальность еще хуже!
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Им там насрать
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21k
pssst 2 часа назад
100% авторы сериала таки имели счастье пообщаться с хохлами. Образ, хоть и правдивый, от стереотипов далек.
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370
Andrey pssst Час назад
зря вы такой комент написали ! представляете какой образ у них о русских ?)))
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Я вот не припомню, российские министры культуры такой хренью когда-то страдали?
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54
Thomsen Radugananebe Час назад
<Я вот не припомню, российские министры культуры такой хренью когда-то страдали?>

Вам напомнить, чем страдал Мединский? Один только его выпеpд про "лишнюю хромосому у россиян" ставит шах и мат этому xoxлу. Если министр культуры РФ считает, что все жители России страдают синдромом Дауна, то какая, нахрен, разница, что о нас думают за бугром?
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971
Ksenia2 2 часа назад
Молодец, победил "Нетфликс"!
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