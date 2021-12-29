После скандала с фильмом "Эмили в Париже" в Netflix пообещали изображать украинцев более корректно

В новом сезоне сериала "Эмили в Париже" появился персонаж по имени Петра. Девушка из Киева оказалась воровкой, которая не только самым наглым образом "прихватизирует" в магазине вещи, но и учит этому свою подругу. А еще она странно одевается и боится депортации на родину.

Такой неприглядный портрет Петры крайне уязвил министра культуры Украины Александр Ткаченко.





«Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции "Нетфликсу"», - сообщил он и от слова не отступил. Жалоба с претензиями была отправлена.



