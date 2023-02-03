Как клонированные мамонты остановят глобальное потепление

Что будет, если мамонты снова станут бродить по земле.
В эпоху плейстоцена северная часть Евразии представляла собой обширные степи, которые были домом шерстистых носорогов, гигантских оленей, пещерных львов, мамонтов и других. Сегодня климат на этих территориях иной, и меняется он очень быстро. Чтобы как-то замедлить эти изменения, у ученых есть весьма амбициозный план — вернуть мамонтов в их родной дом. Так как эти гиганты помогут замедлиться климатическим изменениям?
Проблемы вечной мерзлоты
Почвы Арктики находятся в зоне вечной мерзлоты, которая образовалась в ледниковый период (около двух миллионов лет назад), с тех времен она практически не оттаивала. Эти земли можно назвать гигантским «спящим монстром», ведь в почве содержится огромное количество метана и углекислого газа, который вечная мерзлота будто держит «в плену». Оттаивание этих земель уже началось, из-за чего газы, высвобождаясь в атмосферу, меняют структуру почвы.
Правда, изменения почвы — лишь часть проблемы. Это замкнутый круг: таяние вечной мерзлоты провоцирует еще большее изменение климата, которое в свою очередь, опять же приводит к таянию вечной мерзлоты. Сегодня мы можем наблюдать последствия такого «высвобождения» газов: именно по этой причине на территории Арктики появляются гигантские воронки.
Мамонты держали климат под контролем
Ученые полагают, что если зону вечной мерзлоты заселить мамонтами, то они смогут замедлить ее таяние.
Дело в том, что эти огромные животные были настоящими «инженерами»: они помогали поддерживать экосистему, в которой жили. Мамонты вытаптывали кустарники, валили деревья, удобряли землю отходами, а значит меняли состав почвы. Зимой они притаптывали снежный покров, превращая его в толстую корку льда.
Из-за всего этого солнечный свет хуже добирался до почвы, в тундре было значительно холоднее, чем сейчас, а степь не оттаивала. Так что жизнедеятельность мамонтов и других крупных животных помогала поддерживать эти земли в неизменном виде и способствовала сохранению единой температуры.
Как сегодня мамонты могут изменить ситуацию
Сейчас существует теория, что появление на планете мамонтов сможет приостановить таяние вечной мерзлоты, а значит замедлить глобальное потепление. Над этой теорией ученые работают уже много лет: они пытаются совместить ДНК африканского слона и его мохнатого предка, чтобы получить новый вид, устойчивый к климату тундры. Если арктические земли заселить этими гигантами, то они вновь станут инженерами экосистемы.
Однако эта амбициозная теория пока остается только теорией, которую активно подвергают критике. Ведь даже если получится вывести на свет мамонта, то ему элементарно требуется около тридцати лет, чтобы стать взрослым. Еще сложнее представить, сколько потребуется времени, чтобы заселить зону вечной мерзлоты стадами мамонтов.
Источник:
- Семь аспектов экономики и жизни, в которых Индия – лидер в мире
- Древний артефакт, который выглядит как панель управления космическим кораблём
- Бедность и вечный карнавал: развенчиваем распространенные мифы о Бразилии
- Парсонстаунский Левиафан: гигантский 12-тонный телескоп XIX века
- Древние небоскребы из глины города Шибам. Как в них сегодня живут люди
В останках мамонтов нет неповрежденной ДНК. За 20 000 лет накопилось слишком много двойных разрывов и прочих повреждений.
"Наши эксперименты показали, что мамонтов нельзя клонировать, используя современные технологии переноса ядра. " говорят ученые.