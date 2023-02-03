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Как клонированные мамонты остановят глобальное потепление

Как клонированные мамонты остановят глобальное потепление

Автор:
03 февраля 2023 09:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Мамонты   глобальное потепление   интересно   наука   факты   фото   
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Что будет, если мамонты снова станут бродить по земле.

В эпоху плейстоцена северная часть Евразии представляла собой обширные степи, которые были домом шерстистых носорогов, гигантских оленей, пещерных львов, мамонтов и других. Сегодня климат на этих территориях иной, и меняется он очень быстро. Чтобы как-то замедлить эти изменения, у ученых есть весьма амбициозный план — вернуть мамонтов в их родной дом. Так как эти гиганты помогут замедлиться климатическим изменениям?

Проблемы вечной мерзлоты

Почвы Арктики находятся в зоне вечной мерзлоты, которая образовалась в ледниковый период (около двух миллионов лет назад), с тех времен она практически не оттаивала. Эти земли можно назвать гигантским «спящим монстром», ведь в почве содержится огромное количество метана и углекислого газа, который вечная мерзлота будто держит «в плену». Оттаивание этих земель уже началось, из-за чего газы, высвобождаясь в атмосферу, меняют структуру почвы.

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Правда, изменения почвы — лишь часть проблемы. Это замкнутый круг: таяние вечной мерзлоты провоцирует еще большее изменение климата, которое в свою очередь, опять же приводит к таянию вечной мерзлоты. Сегодня мы можем наблюдать последствия такого «высвобождения» газов: именно по этой причине на территории Арктики появляются гигантские воронки.


Мамонты держали климат под контролем

Ученые полагают, что если зону вечной мерзлоты заселить мамонтами, то они смогут замедлить ее таяние.

Дело в том, что эти огромные животные были настоящими «инженерами»: они помогали поддерживать экосистему, в которой жили. Мамонты вытаптывали кустарники, валили деревья, удобряли землю отходами, а значит меняли состав почвы. Зимой они притаптывали снежный покров, превращая его в толстую корку льда.

Из-за всего этого солнечный свет хуже добирался до почвы, в тундре было значительно холоднее, чем сейчас, а степь не оттаивала. Так что жизнедеятельность мамонтов и других крупных животных помогала поддерживать эти земли в неизменном виде и способствовала сохранению единой температуры.


Как сегодня мамонты могут изменить ситуацию

Сейчас существует теория, что появление на планете мамонтов сможет приостановить таяние вечной мерзлоты, а значит замедлить глобальное потепление. Над этой теорией ученые работают уже много лет: они пытаются совместить ДНК африканского слона и его мохнатого предка, чтобы получить новый вид, устойчивый к климату тундры. Если арктические земли заселить этими гигантами, то они вновь станут инженерами экосистемы.

Однако эта амбициозная теория пока остается только теорией, которую активно подвергают критике. Ведь даже если получится вывести на свет мамонта, то ему элементарно требуется около тридцати лет, чтобы стать взрослым. Еще сложнее представить, сколько потребуется времени, чтобы заселить зону вечной мерзлоты стадами мамонтов.

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Метки: Жизнь   Мамонты   глобальное потепление   интересно   наука   факты   фото   
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9  комментариев
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10k
vvv Час назад
Очень полезная статья, большое спасибо автору. Поднята важная и актуальная тема: как мамонты, которых никто еще не воскресил и не клонировал, смогут остановить глобальное потепление, которого нет.
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1k
Андрей Филиппов 5 минут назад
Природа посмотрит, что мамонты волосатые и снизит температуру.
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3k
5010_BIRD 23 минуты назад
Все в волосах мамонтовых будет. Это как с женщиной жить или котом.
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27k
Юрий Полчаса назад
"они пытаются совместить ДНК африканского слона и его мохнатого предка" - со слоном понятно. А вот кто и откуда добыл ДНК мамонта?
В останках мамонтов нет неповрежденной ДНК. За 20 000 лет накопилось слишком много двойных разрывов и прочих повреждений.
"Наши эксперименты показали, что мамонтов нельзя клонировать, используя современные технологии переноса ядра. " говорят ученые.
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78
виталий александрович 36 минут назад
Утаптывать снег. Уже смешно. А то , что он черный от каках будет, тем самым притягивая солнечное тепло
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2k
Walther 36 минут назад
Да вы, б**дь, хоть одного клонируйте!!! Всю тундру перекопали, ДНК собрали, все континенты заселить можно, а на выходе - БОЛТ!!!
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13k
Мистер Фикс 54 минуты назад
Россия - родина слонов!
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72k
Доктор Джонс Час назад
Лютый бред, в стиле Греты Тунберг...
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