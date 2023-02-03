Как клонированные мамонты остановят глобальное потепление

В эпоху плейстоцена северная часть Евразии представляла собой обширные степи, которые были домом шерстистых носорогов, гигантских оленей, пещерных львов, мамонтов и других. Сегодня климат на этих территориях иной, и меняется он очень быстро. Чтобы как-то замедлить эти изменения, у ученых есть весьма амбициозный план — вернуть мамонтов в их родной дом. Так как эти гиганты помогут замедлиться климатическим изменениям?



Проблемы вечной мерзлоты

Почвы Арктики находятся в зоне вечной мерзлоты, которая образовалась в ледниковый период (около двух миллионов лет назад), с тех времен она практически не оттаивала. Эти земли можно назвать гигантским «спящим монстром», ведь в почве содержится огромное количество метана и углекислого газа, который вечная мерзлота будто держит «в плену». Оттаивание этих земель уже началось, из-за чего газы, высвобождаясь в атмосферу, меняют структуру почвы.