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Люди в СССР, конец 1980-х годов

Люди в СССР, конец 1980-х годов

Автор:
07 сентября 2023 21:49
Метки: СССР   история   фото   
294
32

Немного фотографий с разных мест бывшего СССР

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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