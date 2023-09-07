«Вы вообще в своём уме?»: иностранец попытался объяснить украинке основы русского языка

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Но что-то пошло не так.
В сети вспыхнул спор о русском языке. Оппонентом иностранца стала гражданка Украины, которая на русском языке заявляла, что наш язык «это скорее татарский». И вообще, появился он на Украине, «после чего пошла Россия».
Мужчина пытался привести какие-то доводы, даже ссылался на сайт Гарварда, но тщетно. Как заявила дама:
Исторический факт немножко меняется.
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Метки: Видео Россия Украина иностранец русский язык спор
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