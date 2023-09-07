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«Вы вообще в своём уме?»: иностранец попытался объяснить украинке основы русского языка

«Вы вообще в своём уме?»: иностранец попытался объяснить украинке основы русского языка

Автор:
07 сентября 2023 17:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Россия   Украина   иностранец   русский язык   спор   
541
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Но что-то пошло не так.

В сети вспыхнул спор о русском языке. Оппонентом иностранца стала гражданка Украины, которая на русском языке заявляла, что наш язык «это скорее татарский». И вообще, появился он на Украине, «после чего пошла Россия».

Мужчина пытался привести какие-то доводы, даже ссылался на сайт Гарварда, но тщетно. Как заявила дама:

Исторический факт немножко меняется.

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Метки: Видео   Россия   Украина   иностранец   русский язык   спор   
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9  комментариев
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16k
Majul 19 минут назад
Что взять с больного человека? Больной, да еще и фанатик, никогда не прислушается к тому, что противоречит его вере. А тут мало того что фанатичка, так еще и глупая как пробка.
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11k
Владимир 2 минуты назад
Секта, целую страну превратили в секту..... Это звиздец.
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22k
Killgrave 3 минуты назад
С хохлом нет никакого смысла разговаривать, это все равно что пытаться говорить со свиньей. Для хохла одно "лечение" - инъекция ацетона в крошечный мозг.
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738
Шурман 8 минут назад
Украинцы , зная Литовцев-Поляк-Латышей и местных которые вообще в жизни Русский не знали вы с своей молвой лучше бы помолчали . Я уже был свидетелем когда подходили и говорили я Украинец и ответ был печальный . Я лично потом подбегал и вы русский вспоминали и вызывал скорую . Потом от вас не отмылся , нужно писать бумаги и говорить что просто увидел и понял что вроде русские и помог .  А самое херовое что на такое тебе говорят ну ты же белг ты не русский , вызвал и все . Да жаль мне вас всех . Это на камерах вы все смелые
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21k
сеньор Леонсио 11 минут назад
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738
Шурман 13 минут назад
Пускай в Латвию прилетает , там уже местных флагов нет . Аэропорт Рига это как филиал Украины :) а если им шизды дать так еще и оружие есть :) веселые европейцы ! такое говно правильно и нужно вырезает . Кстати а когда шизды получали то почему с пепеврдчмком бегаете ? Вы же европейцы
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60k
pynh 18 минут назад
Какая-то хохлуха грачеподобная.
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508
Человек Разумный 20 минут назад
Неграм пора радоваться, наконец желто-голубые белозадые обезьяны начали деградировать :)
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