«Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень удивился

Британец прилетел в Москву и расстроился. Оказалось, что всё здесь не так, как ему объясняли в английских СМИ. Никто граждан не «угнетает», на улицах чисто и по ним не разгуливают банды гопников и наркоманов. Везде полноценные семьи, где мама - женщина, а папа - мужчина. И все с детьми. Пожалуй, это поразило англичанина больше всего.

Погулял он, посокрушался и захотел, чтобы у него на родине было так же. А всего-то и понадобилось - разок посетить Москву.