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«Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень удивился

«Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень удивился

Автор:
15 мая 2023 17:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Англия   Москва   Россия   видео   иностранец   турист   
1990
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Гулял по Москве, присматривался, выискивал подвох. А потом сделал неожиданное заявление.

Британец прилетел в Москву и расстроился. Оказалось, что всё здесь не так, как ему объясняли в английских СМИ. Никто граждан не «угнетает», на улицах чисто и по ним не разгуливают банды гопников и наркоманов. Везде полноценные семьи, где мама - женщина, а папа - мужчина. И все с детьми. Пожалуй, это поразило англичанина больше всего.

Погулял он, посокрушался и захотел, чтобы у него на родине было так же. А всего-то и понадобилось - разок посетить Москву.

Ты очень быстро понимаешь, что все, что нам говорят на Западе о России - чушь собачья. И вероятно, есть причина, по которой они не хотят, чтобы ты познакомился с этой настоящей Россией. Потому что ты просто хочешь сказать: «Я тоже этого хочу».

Я хочу, чтобы на моих улицах было чисто. Я не хочу, чтобы банды подростков курили травку или приставали к людям. Я не хочу стоять в очереди за вещами и всякой всячиной. Я не хочу платить слишком много за топливо и еду.

Когда ты приезжаешь в Россию и сталкиваешься с таким уровнем общества, ты быстро начинаешь спрашивать себя: «Почему там, откуда я родом, дела обстоят так плохо?»

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Метки: Англия   Москва   Россия   видео   иностранец   турист   
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11  комментариев
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DarkSkat 44 минуты назад
Гулял по Москве. Стоит ему отъехать от Москвы на сотню километров и мнение изменится
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3k
Pioner76 58 секунд назад
Я знаю, что в России все хорошо, но с другой стороны запад тоже зимой не замерз... с Российским газом...
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29k
Aqueronte 19 минут назад
В 2018 у нас была уйма народу со всего мира на чемпионате мира по футболу. Десятки тысяч людей со всего земного шара видели настоящие города России, и эти люди теперь верят что у нас все плохо?
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91k
sapér Vodička 51 минуту назад
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14k
котегRUS 56 минут назад
а в Британиии по-любасу скажут, что это постанова от русских..
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