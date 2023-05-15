«Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень удивился

Гулял по Москве, присматривался, выискивал подвох. А потом сделал неожиданное заявление.
Британец прилетел в Москву и расстроился. Оказалось, что всё здесь не так, как ему объясняли в английских СМИ. Никто граждан не «угнетает», на улицах чисто и по ним не разгуливают банды гопников и наркоманов. Везде полноценные семьи, где мама - женщина, а папа - мужчина. И все с детьми. Пожалуй, это поразило англичанина больше всего.
Погулял он, посокрушался и захотел, чтобы у него на родине было так же. А всего-то и понадобилось - разок посетить Москву.
Ты очень быстро понимаешь, что все, что нам говорят на Западе о России - чушь собачья. И вероятно, есть причина, по которой они не хотят, чтобы ты познакомился с этой настоящей Россией. Потому что ты просто хочешь сказать: «Я тоже этого хочу».
Я хочу, чтобы на моих улицах было чисто. Я не хочу, чтобы банды подростков курили травку или приставали к людям. Я не хочу стоять в очереди за вещами и всякой всячиной. Я не хочу платить слишком много за топливо и еду.
Когда ты приезжаешь в Россию и сталкиваешься с таким уровнем общества, ты быстро начинаешь спрашивать себя: «Почему там, откуда я родом, дела обстоят так плохо?»
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