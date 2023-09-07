Собственная железная дорога на дачном участке?! Да, оказывается, так тоже можно было.
Кто-то просто мечтает, а Павел Чилин решил действовать.
Сейчас на дачном участке — около 330 метров рельс, один паровоз, парочка вагонов, десяток стрелок, несколько семафоров и три моста. Паровоз настоящий, только узкоколейный. Ширина колеи на участке — 300 мм. Это в 2,5 раза меньше, чем стандартный узкоколейный путь на привычных железных дорогах. Поэтому почти всё пришлось разрабатывать с нуля.
Павел Чилин — инженер из Санкт-Петербурга. Он всю жизнь занимался тем, что конструировал и строил органы — те самые музыкальные инструменты с множеством труб, которые обычно стоят в монастырях и соборах. За время своей работы он построил их более 60 штук. Принимал участие в выставках, выигрывал какие-то конкурсы.
А после 40 лет перебрался с женой в пригород северной столицы, на обширный заболоченный участок, который находится на небольшом полуострове.
И сначала у железной дороги было исключительно утилитарное значение: рельсы Павел проложил для того, чтобы перемещать инструменты и стройматериалы по участку, и соорудил для этого небольшую вагонетку.
Дорога постепенно увеличивалась, болото осушалось. Вокруг дома было три пруда, и Павел немного поднимал их берег и прокладывал дорогу там.
А в 2011 году возникла идея сделать настоящий паровоз. Тут уже на помощь Павлу пришёл ещё один увлечённый человек — Сергей Терехов, сотрудник одного из депо в Санкт-Петербурге.
Методом проб и ошибок они построили паровоз.
Локомотив развивает мощность около 5-7 л. с. и при необходимости может тянуть состав весом до 30 тонн. При этом растапливать его надо несколько часов. Но зато всё максимально экологично - только вода и дрова.
Сейчас Павел с Сергеем строят второй паровоз, ведь первый уже довольно давно работает. Плюс, можно же организовать движение двух паровозов, а это невероятно увлекательно!
Сергей с Павлом почти каждые выходные растапливают паровоз и катают всех желающих. Денег не просят, но от благодарности не отказываются — это помогает развивать железную дорогу дальше.
Источник:
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Не перевелись ещё на Руси Мастера на все руки
А умельцы у которых правильно растут руки есть везде.
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