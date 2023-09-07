Собственная железная дорога на дачном участке

И сначала у железной дороги было исключительно утилитарное значение: рельсы Павел проложил для того, чтобы перемещать инструменты и стройматериалы по участку, и соорудил для этого небольшую вагонетку.

Дорога постепенно увеличивалась, болото осушалось. Вокруг дома было три пруда, и Павел немного поднимал их берег и прокладывал дорогу там.

А в 2011 году возникла идея сделать настоящий паровоз. Тут уже на помощь Павлу пришёл ещё один увлечённый человек — Сергей Терехов, сотрудник одного из депо в Санкт-Петербурге.