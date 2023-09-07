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Собственная железная дорога на дачном участке

Собственная железная дорога на дачном участке

Автор:
07 сентября 2023 14:28
Метки: #железная дорога   #паровоз   #увлечение   #хобби   
317
7

Собственная железная дорога на дачном участке?! Да, оказывается, так тоже можно было.

Кто-то просто мечтает, а Павел Чилин решил действовать.

Сейчас на дачном участке — около 330 метров рельс, один паровоз, парочка вагонов, десяток стрелок, несколько семафоров и три моста. Паровоз настоящий, только узкоколейный. Ширина колеи на участке — 300 мм. Это в 2,5 раза меньше, чем стандартный узкоколейный путь на привычных железных дорогах. Поэтому почти всё пришлось разрабатывать с нуля.


×
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Павел Чилин — инженер из Санкт-Петербурга. Он всю жизнь занимался тем, что конструировал и строил органы — те самые музыкальные инструменты с множеством труб, которые обычно стоят в монастырях и соборах. За время своей работы он построил их более 60 штук. Принимал участие в выставках, выигрывал какие-то конкурсы.
А после 40 лет перебрался с женой в пригород северной столицы, на обширный заболоченный участок, который находится на небольшом полуострове.


И сначала у железной дороги было исключительно утилитарное значение: рельсы Павел проложил для того, чтобы перемещать инструменты и стройматериалы по участку, и соорудил для этого небольшую вагонетку.
Дорога постепенно увеличивалась, болото осушалось. Вокруг дома было три пруда, и Павел немного поднимал их берег и прокладывал дорогу там.
А в 2011 году возникла идея сделать настоящий паровоз. Тут уже на помощь Павлу пришёл ещё один увлечённый человек — Сергей Терехов, сотрудник одного из депо в Санкт-Петербурге.


Методом проб и ошибок они построили паровоз.
Локомотив развивает мощность около 5-7 л. с. и при необходимости может тянуть состав весом до 30 тонн. При этом растапливать его надо несколько часов. Но зато всё максимально экологично - только вода и дрова.



Сейчас Павел с Сергеем строят второй паровоз, ведь первый уже довольно давно работает. Плюс, можно же организовать движение двух паровозов, а это невероятно увлекательно!






Сергей с Павлом почти каждые выходные растапливают паровоз и катают всех желающих. Денег не просят, но от благодарности не отказываются — это помогает развивать железную дорогу дальше.


Следить за расписанием и новостями проекта можно в группе Интерактивный музей паровоза Павла Чилина

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Метки: #железная дорога   #паровоз   #увлечение   #хобби   
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10  комментариев
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6k
TirAn Час назад
Зачёт. 5+++. Черепановы...
Не перевелись ещё на Руси Мастера на все руки
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1k
Потому что я Алёша Минуту назад
Отличная реклама. Добавил в закладки яндекс карт. Как буду в тех краях зарулю.
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1k
Просто прохожий 5 минут назад
Ну молодцы, не бухают, не грабят. Но это так, хобби кроме них никому не нужное. Не осуждаю. Но что бы заниматься всякой херней нужны еще два компонента -очень много денег и очень много времени. Причем деньги не на эти железки(это копейки), а на то что бы жить, содержать дом, участок и т.д. лечиться, жрать. платить налоги....
А умельцы у которых правильно растут руки есть везде.
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15k
Kostick 53 минуты назад
чот сразу вспомнил, есть такие энтузиасты, правда там детализация сумасшедшая. процесс растопки этих крох - просто завораживает) вот народ заморочился))

Ссылка youtu.be
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10k
BWSHARK 53 минуты назад
По настоящему увлеченные люди.
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2k
Fiverknot 58 минут назад
Думаю местные ребята приходят к нему в гости и он их возит в вагончиках)
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29k
Ваня Час назад
вместо тысячи слов!!!
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2k
Максим Макашев Час назад
Только бы свои "липкие ручонки" к МУЖИКАМ чинуши не протянули б.
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4k
Lexx Час назад
Паровоз - это довольно романтично. Интересным делом мужики заняты.
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Золотые руки всегда +
!
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