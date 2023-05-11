Ни на что не похожая кукуруза и откуда она взялась

Проследить, когда именно початки стали важнее стеблей, сложно. Но возможно это произошло после генетических изменений в растении, когда семена потеряли свою твёрдую скорлупу. Люди постепенно стали отбирать растения со съедобными и сочными зёрнышками.

Серьёзным прорывом в кукурузном деле стало увеличение крахмала в зёрнышках. На сегодняшний день содержание крахмала может достигать 73% и это намного выше, чем в теосинте. Учёные так до сих пор и не выяснили, откуда в початке такие красивые ряды зёрен, но тут явно не обошлось без человеческого влияния.