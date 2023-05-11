FISHKINET
Сообщество RealFishki 1508 постов • 142 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Ни на что не похожая кукуруза и откуда она взялась

Ни на что не похожая кукуруза и откуда она взялась

Автор:
11 мая 2023 14:55
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   интересное   история   кукуруза   питание   происхождение   растения   
526
5

Блюда из кукурузы можно долго перечислять в стиле Тоси Кислицыной из "Девчат": жареная, варёная, запечённая, похлебка, попкорн, полента, хлеб... Это растение даёт около 20% калорий, потребляемых человечеством. А его история очень интересна.

Маис, или кукуруза, не существовала в привычном нам виде девять тысяч лет назад. В Мексике до сих пор можно встретить траву теосинте, которая больше всего напоминает кукурузу того времени. Початки теосинте в шесть раз меньше кукурузных, зерна маленькие, твёрдые и человеческий желудок их не в состоянии переварить. Одно зёрнышко кукурузы намного питательнее целого початка теосинте.

×
×

Учёные долго выясняли какую именно роль однолетняя трава теосинте играет в развитии маиса. Дискуссии учёных были такими яростными, что научное сообщество придумало специальный термин "кукурузные войны" (не так уж наука и скучна, вон, за початки дерутся!). И только генетический анализ смог показать, что теосинте - это единственный прародитель современной кукурузы.

Человечество начало выращивать теосинте на юге Мексики, в долине реки Бальсас, примерно 9000 лет назад. Стебли этой травы содержат сладкий сок, похожий на тот же, который добывается из сахарного тростника. Вероятно, древние жители Северной Америки выращивали траву именно ради сока, а не семян. Содержащий сахар сок использовали для производства алкоголя.

Проследить, когда именно початки стали важнее стеблей, сложно. Но возможно это произошло после генетических изменений в растении, когда семена потеряли свою твёрдую скорлупу. Люди постепенно стали отбирать растения со съедобными и сочными зёрнышками.

Серьёзным прорывом в кукурузном деле стало увеличение крахмала в зёрнышках. На сегодняшний день содержание крахмала может достигать 73% и это намного выше, чем в теосинте. Учёные так до сих пор и не выяснили, откуда в початке такие красивые ряды зёрен, но тут явно не обошлось без человеческого влияния.

Культивация кукурузы продолжается до сих пор. Как только трава стала приносить вкусное крахмальное зерно, то настало время работать и над пищевой ценностью продукта. Именно индейцы Северной Америки изобрели процесс никстамализации. Никстамализация - это приготовление зёрен в щелочном растворе и древесной золе.

После варки кукуруза несколько раз промывается, избавляется от внешней оболочки, лишней щелочи. Получается что-то вроде каши - "никстамаль". Вот из неё-то как раз и делают кукурузную муку, из которой потом пекут тортильи. Никстамализация помогает увеличить содержание кальция и ниацина в кукурузе и удалит вредные вещества.

Источник:

Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Еда   интересное   история   кукуруза   питание   происхождение   растения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
АнтонПолднев 23 минуты назад
Слышал байку, в подтверждение неземного происхождения кукурузы. Типа, она не может расти без участия человека. Ну то есть если початок просто упадёт на землю, он не прорастёт. Её нужно сеять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 19 минут назад
Как ни крути, а брага - всему голова. Ясен перец, наделали люди из сладкого сока браги, а закусывать-то нечем, салатика с кукурузой нету. Вот, и стали человеки уже на зёрна внимание обращать и упор делать. Опять же, натуральный обмен стал развиваться, кукурузу на крабы, наверняка, меняли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

130007



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лишь о памяти святой и светлой
Лишь о памяти святой и светлой
Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях и «атлеты с сюрпризом» загрустили
Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях и «атлеты с сюрпризом»...
Набирающие популярность в сообществах
Поиск метеорита Царев, май 2022
Поиск метеорита Царев, май 2022
Азиатский лев: Они живут в Индии, и их осталось всего 600. Это единственный лев, который может встретиться с тигром в дикой природе!
Азиатский лев: Они живут в Индии, и их осталось всего 600. Это единственный лев,...
Да не оскуднеет рука дающего и талант просящего
Да не оскуднеет рука дающего и талант просящего
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В этом что-то есть

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#история#авто аварии#подборка#улыбнуло#картинки#Приколы#Ynews
#Юмор#животные#дтп#в мире#позитив#кино#Реакция#маразм#соцсети#природа
#Прикол#машина#автомир#аварии#СССР#факты#полиция#забавно#день победы#Россия
Как почтили память бойцов СВО по всей стране Как почтили память бойцов СВО по всей стране Странные и опасные диеты знаменитостей Странные и опасные диеты знаменитостей Пожарские котлеты и их необыкновенная история Пожарские котлеты и их необыкновенная история Про самый новогодний салат Про самый новогодний салат Загадка так любимого египтянами голубого лотоса Загадка так любимого египтянами голубого лотоса Откуда взялось смешное слово "катавасия" Откуда взялось смешное слово "катавасия"

На что жалуетесь?

Вернуться