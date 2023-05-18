Посланники небес, которые не желают общаться с миром и отрицают своё земное происхождение

И, конечно, шрамы и нательные рисунки. Они у сурма в большом почёте, хоть и не отличаются разнообразием – используются только охра и белый (природный мел). Его соединяют с водой и как бы грунтуют кожу. А уже сверху наносят красные узоры. О смысле рисунка можно только догадываться. Он, безусловно, есть, но скрытные сурма предпочитают помалкивать об этом.

Кстати, племя очень консервативно в части интимных отношений. Секс возможен между супругами и только после свадьбы. Забеременевшая незамужняя девушка навлекает позор на себя и семью и даже лишается многих привилегий, в частности, права носить тот самый губной диск.