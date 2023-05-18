Посланники небес, которые не желают общаться с миром и отрицают своё земное происхождение

Численность этого загадочного племени, укрывшегося от суеты большого мира в горах на границе Судана, Эфиопии и Кении, составляет примерно 28 тыс. человек. И все они как один не считают себя людьми.
Это народ сурма, который практически не контактирует с внешним миром. Из благ цивилизации они позволили себе лишь автоматы для защиты от представителей соседних племён.
О необычных предпочтениях в плане украшения своих тел известно давно. Женщины носят в нижней губе огромные диски. Девушки, достигшие половой зрелости, вплоть до замужества обязаны носить специальные передники. Очень неудобные, ведь такой передничек из металлических элементов тянет на 5 кг.
И, конечно, шрамы и нательные рисунки. Они у сурма в большом почёте, хоть и не отличаются разнообразием – используются только охра и белый (природный мел). Его соединяют с водой и как бы грунтуют кожу. А уже сверху наносят красные узоры. О смысле рисунка можно только догадываться. Он, безусловно, есть, но скрытные сурма предпочитают помалкивать об этом.
Кстати, племя очень консервативно в части интимных отношений. Секс возможен между супругами и только после свадьбы. Забеременевшая незамужняя девушка навлекает позор на себя и семью и даже лишается многих привилегий, в частности, права носить тот самый губной диск.
Ко всем знаниям и техническим приспособлениям из большого мира эти люди полностью равнодушны. Туристов игнорирует даже детвора. А ведь в Африке для детей обычное дело клянчить сладости, жвачку и разную мелочь у приезжих. Но к детям сурма это не относится. Они ведут себя отстранённо и преисполнены чувства собственного достоинства. А всё потому что этот народ считает себя потомками представителей внеземных цивилизаций.
Относительно недавно исследованием жизни и быта обладателей странных, но твёрдых убеждений занялись учёные Географического общества Исландии. Которые смогли немного отодвинуть завесу тайны касаемо появления этого загадочного народа.
Надо сказать, что европейцев, прибывших в одну из местных деревень, встретили очень настороженно и холодно. Попытки пообщаться игнорировались. Учёным понадобилось несколько месяцев, чтобы лёд отчуждения начал немного подтаивать.
Исландцы старались вести себя максимально вежливо, проявляли искренний интерес к традициям племени. И в итоге получили ответ, объясняющий причины высокомерного поведения: сурма – потомки инопланетян. А у тех не было принято общаться с представителями земной расы.
Этот момент исследователи даже отметили в отчёте: «Сурма ведут свою историю с пятого века нашей эры. Они рассказывают, как в центре Эфиопии, среди горной цепи, потерпел аварию некий летающий объект. Существа, совершавшие в нём перелёт, и стали родоначальниками племени».
Больше информации из скрытных отстранённых аборигенов выудить не вышло. Но всё же исландцам удалось удовлетворить исследовательский интерес и даже получить своего рода доказательства правдивости верований сурма. Проба грунта на территории, где обитает племя, показала неожиданные результаты: именно в V веке здесь действительно случился выброс радиоактивных веществ. И, как вариант, это мог быть результат катастрофы космического корабля.
Предания сурма повествуют об их жизни с богом Тугой, который однажды раздвинул облака и открыл проход на землю. По верёвкам они спустились в долину реки Кибиш. У одной женщины верёвка порвалась, и проход закрылся. Связь с божеством оборвалась. И с тех пор Земля стала временным убежищем сурма. Но они не теряют надежды когда-нибудь вернуться домой.
Кстати, упоминания о внеземном происхождении есть и у многих других африканских народов. Но никакой конкретики кроме преданий они, как и сурма, давать не торопятся. Возможно когда-то найдётся смельчак, решивший пролить свет на загадку. Но пока остаётся только надеяться, что гордые высокомерные сурма сжалятся над цивилизованными землянами.
Источник:
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У нас такие интеллектуалы тоже есть.