Владельцы кинотеатра пожалели, что запустили щедрую акцию

Сингапурский кинотеатр решил вытянуть работяг с диванов с помощью акции «Наполним любой контейнер попкорном». Любители халявы не упустили возможности и пришли в кинотеатр с тазами и контейнерами.
В одном Сингапурском кинотеатре стартовала акция - любой желающий мог прийти с тарой и взять столько попкорна, сколько ему захочется, и тут понеслось.
Любители халявы оперативно подключились и начали тащить с собой огромные контейнеры и тазы. Особо хитрых экземпляров с бездонными мешками просто перестали пускать на входе.
После переоценки возможностей кинотеатра и осознания безграничной жадности зрителей, руководство решило поставить ограничение — в акции смогут поучаствовать не больше ста счастливчиков и получить не более 3 кг в одни руки.
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Ага, а кинотеатр, который за жменю кукурузных зёрен по пол тыщи дерёт, окуенно щедрый, гля.
Как мы раньше без этого ходили в кинотеатры? В лучшем случае брали с собой несколько конфеток.