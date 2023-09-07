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Владельцы кинотеатра пожалели, что запустили щедрую акцию

Владельцы кинотеатра пожалели, что запустили щедрую акцию

Автор:
07 сентября 2023 11:34
Метки: Видео   в мире   кинотеатр   люди   покорн   сингапур   халява   
912
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Сингапурский кинотеатр решил вытянуть работяг с диванов с помощью акции «Наполним любой контейнер попкорном». Любители халявы не упустили возможности и пришли в кинотеатр с тазами и контейнерами.

В одном Сингапурском кинотеатре стартовала акция - любой желающий мог прийти с тарой и взять столько попкорна, сколько ему захочется, и тут понеслось.

Любители халявы оперативно подключились и начали тащить с собой огромные контейнеры и тазы. Особо хитрых экземпляров с бездонными мешками просто перестали пускать на входе.

После переоценки возможностей кинотеатра и осознания безграничной жадности зрителей, руководство решило поставить ограничение — в акции смогут поучаствовать не больше ста счастливчиков и получить не более 3 кг в одни руки.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   кинотеатр   люди   покорн   сингапур   халява   
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7  комментариев
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13k
Евгений Полчаса назад
"...осознания безграничной жадности зрителей"

Ага, а кинотеатр, который за жменю кукурузных зёрен по пол тыщи дерёт, окуенно щедрый, гля.
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15k
Alex 16 минут назад
Перестал ходить в кинотеатры с тех пор, как разрешили жрать в зале.
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1k
прохожий Полчаса назад
Ну и чем люди в странах с "хорошими лицами" отличаются от наших? везде одно и то же, разница только в количестве ограничений и в контроле за их соблюдением. В 2011 году в Испании был, когда там ипотечный пузырь лопнул и строительство встало. местные аборигены рассказывали, что через месяц после начала кризиса спи@@@ли в всей округе чугунные люки с колодцев. город Террагона и окрестности если что
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543
ruslan d Час назад
Ну , скзанно - сделано
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1k
Сид Час назад
А у нас в кинотеатре ведерко стоит от 580 руб
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